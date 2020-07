Büchereien in öffentliche Hand

imago/Christian Ditsch Leerstelle: In Berlin entscheidet privater Dienstleister, welche Bücher die Landesbibliothek anschafft

Gehören öffentliche Bibliotheken zur Daseinsvorsorge? Oder sind sie Orte für Events und Grundlage für Geschäfte mit privatwirtschaftlichen Unternehmen? Für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) – die immer noch den größten und vielfältigsten Buchbestand aller öffentlichen Büchereien in Europa aufweist – gilt seit einigen Jahren letzteres.

Seit 2016 bezieht die ZLB Bücher und andere Medien über einen privaten Dienstleister, heißt es beim zuständigen Verdi-Fachbereich im Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Trotz wiederholter Proteste entschied sich der damalige Stiftungsrat der ZLB, kurz vor Ende seiner Amtszeit 2017, den größten Teil der Medienauswahl und -beschaffung zum 1. Januar 2018 über eine Geschäfts- und Großkundentochter des Buchhandelskonzerns Hugendubel abzuwickeln. »Das Vertragsverhältnis wurde bis zum 31. Dezember 2020 geschlossen, mit der Option zweimaliger Verlängerung für jeweils ein Jahr«, erklärte Verdi am Donnerstag. Die Gewerkschaft habe »das Outsourcing von Kernaufgaben der Bibliotheksarbeit« von Anfang an kritisiert, denn damit seien die Hauptaufgaben der ZLB-Lektoren einem externen Unternehmen übergeben worden, das ohne kultur- und bildungspolitischen Auftrag agiere. Nicht zuletzt werde dabei viel Steuergeld ausgegeben. Verdi setzt sich dafür ein, den zum Jahresende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und die Beschaffung wieder in die Kompetenz der ZLB-Lektoren zurückzuverlagern.

Schon oft ist der Vertrag mit der Hugendubel-Tochter auf Kritik gestoßen. So hatte das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC bei einer Veranstaltung im April 2018 darauf hingewiesen, dass die ZLB unter einem neu eingesetzten Management ab 2012 einen veränderten Kurs verfolge: »Nicht mehr die Bibliothek, sondern Events sollen jetzt das Publikum anziehen«, so ATTAC damals in der Einladung. Die Teilprivatisierung der Medienbeschaffung unter einem SPD-CDU-Senat wurde vom nachfolgenden Kultursenator Klaus Lederer (Die Linke) sogar ausgebaut. Das sei »zu Lasten des lokalen Buchhandels« geschehen, so ATTAC, »der bisher eine große Rolle bei der Beschaffung spielte«. Durch den Vertragsabschluss mit der Hugendubel-Tochter profitiere ein Konzern, der die Buchhändler vor Ort ohnehin durch seine Marktmacht gefährde.

»Dieser neoliberalen Privatisierung, die erklärtermaßen beispielgebend für andere Großstadtbibliotheken sein soll, gilt es, sich entgegenzustellen«, sagte damals die an der Veranstaltung teilnehmende Ulrike von Wiesenau, Kulturreferentin des Vereins »Gemeingut in BürgerInnenhand«. Auf der Webseite des Vereins schrieb sie im März 2018, dass der Ausverkauf der Buchbeschaffung durch die ZLB »das bisher anspruchsvolle und universelle Profil der Bibliothek in Richtung eines populistischen Freizeit- sowie Aus- und Weiterbildungsangebots im Dienste der Wirtschaft verändern« werde. Dabei stehe »Lesen als Konsum und Information, um sich für die Märkte zu ertüchtigen« im Vordergrund. Das sei ganz im Sinne des Neoliberalismus, denn so öffne sich – nach der sukzessiven Privatisierung von Schulen, Hochschulen und Medien – »ein weiteres Einfallstor zur Beherrschung der öffentlichen Meinung«. Noch seien in Teilen die gemeinnützigen Strukturen des Bildungs- und Informationswesens vorhanden, für deren Bewahrung an der ZLB sich rund 20.000 Berliner in einer Petition eingesetzt haben. Die Politik habe darauf nicht reagiert.

Mit dem Auslaufen des Vertrages zum Jahresende könnte der Fehler geheilt werden. »Die Aufgabe der Lektorinnen und Lektoren der ZLB bei der Buch- und Medienauswahl darf nicht im wesentlichen darauf beschränkt sein, schriftliche Fächerprofile zu erstellen, auf deren Grundlage dann Beschäftigte von externen, privaten Unternehmen, zu tariflich schlechteren Bedingungen, die eigentliche Medienauswahl treffen«, stellte Verdi am Donnerstag klar.