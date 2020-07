Durchmarsch der Hardliner

imago images/Agencia EFE Zerplatzte Träume: Die spanische Kandidatin Nadia Calviño ist bei der Wahl durchgerasselt

Diesen Paukenschlag hatte sich die Bundesregierung zum Start der deutschen EU-Ratspräsidentschaft wohl kaum gewünscht. Die Wahl des irischen Finanzministers Paschal Donohoe zum neuen Präsidenten der Euro-Gruppe hat sie kalt erwischt: Bis zuletzt hatte es zwar nicht als sicher, aber doch als höchstwahrscheinlich gegolten, dass Spaniens Wirtschaftsministerin Nadia Calviño zur neuen Euro-Gruppenchefin gewählt werden würde. Aus zehn der insgesamt 19 Staaten im Währungsverbund habe sie feste Unterstützungszusagen gehabt, teilte Calviño nach ihrer Niederlage verärgert mit; mindestens eine Regierung habe also ihr Versprechen gebrochen. Scheint Donohoes Wahl zunächst vor allem ein schwerer Schlag für Spanien und die südlichen Euro-Länder zu sein (vgl. Text unten), so ist sie auch für Berlin ein harter Tritt vors Schienbein.

Die Bundesregierung hatte sich vorab – gemeinsam mit Frankreich, Italien und Spanien – eindeutig für Calviño ausgesprochen. Für deren Wahl hatte nicht nur Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) schon früh geworben, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich unmissverständlich hinter die Spanierin gestellt. Es sei »kein Geheimnis, dass Nadia Calviño eine Kandidatin ist, die auch Unterstützung in der deutschen Regierung hat«, hatte Merkel am 26. Juni in einem Interview erklärt. Zudem »freue« sie sich »immer, wenn Frauen eine führende politische Position bekommen«. Und für den Fall, dass das noch irgendwer überhören wollte, fügte die Kanzlerin hinzu: »An der Spitze der Euro-Gruppe stand noch keine Frau«. Das Interview erschien nicht nur in der Süddeutschen Zeitung, sondern am selben Tag auch in großen Tageszeitungen der größten Länder der EU sowie darüber hinaus: Es wurde in Frankreich (Le Monde), Italien (La Stampa), Spanien (La Van­guardia), Großbritannien (The Guardian) sowie im polnischen Wochenmagazin Polityka gedruckt. Dahinter gab es kein Zurück.

Kandidaten für Integration

Die Festlegung auf Calviño mochte überraschend erscheinen, hatte aber einen beinahe zwingenden Grund. In den Auseinandersetzungen um den 750 Milliarden Euro schweren »Recovery Fund«, den Wiederaufbaufonds der EU, und in wichtigen Grundsatzfragen, etwa im Streit um Euro-Bonds und um die Bankenunion, vertritt Calviño zwar Positionen, die mit der traditionellen Haltung der Bundesregierung kaum vereinbar sind: Sie plädiert für gemeinsame Euro-Anleihen und eine weitere Integration der Euro-Zone. Nur – vor allem in Italien, aber auch in Spanien ist zu Beginn der Covid-19-Pandemie die allgemeine Stimmung zu Ungunsten der EU gekippt, weil jegliche Unterstützung seitens der Union unterblieb. In Italien zeigte eine Umfrage vor kurzem eine relative Mehrheit für einen Austritt aus der EU. Und sogar in Spanien, das traditionell besonders klar an der EU orientiert ist, ging die Zustimmung zu deren Politik zuletzt zurück – ein aus Berliner Sicht bedrohliches Signal. Die Sorge um den Bestand der EU hat bereits dazu beigetragen, dass die Bundesregierung sich darauf eingelassen hat, einen relevanten Teil der Mittel des »Recovery Fund« nicht als Darlehen, sondern als Zuschuss zu vergeben. Sie hatte sie zudem veranlasst, sich hinter Calviño zu stellen – ein symbolisch wichtiges Entgegenkommen. Andererseits war der scheidende Euro-Gruppen-Chef Mário Centeno, ein Portugiese, der ähnliche Positionen wie Calviño vertrat, in den zweieinhalb Jahren seiner Präsidentschaft systematisch ausgebremst worden – nicht zuletzt von Berlin.

Calviños Niederlage hat nicht nur das symbolische Zugeständnis an die südlichen Euro-Staaten zunichte gemacht, das Berlin gewünscht hatte. Sie rückt die EU in Spanien und in Italien zudem einmal mehr in ein ungünstiges Licht. Vor allem aber ist er ein Schlag ins Gesicht für die Vertreter eines deutschen Führungsanspruchs. Die kleineren EU-Staaten haben selten eine Gelegenheit, sich den großen Mächten der Union zu widersetzen: Immer wenn das Staatenkartell nach dem Mehrheitsprinzip entscheidet, wird – zu ihren Lasten – die Bevölkerungsgröße berücksichtigt. Nur in der informell tagenden Euro-Gruppe hat jedes Land eine Stimme. Das bot den kleineren Ländern die Chance, den großen Mitgliedstaaten, vor allem der Bundesrepublik, Schranken zu setzen – und dies zu Beginn der deutschen Ratspräsidentschaft.

Auf Linie Berlins

Ironie der Geschichte: Der neue Euro-Gruppen-Chef Donohoe vertritt Positionen, die denjenigen der Bundesregierung in zentralen Fragen eigentlich entsprechen. Er hat angekündigt, unter seiner Euro-Gruppen-Präsidentschaft müssten Debatten über Euro-Bonds und ähnliches hinter dem Kampf gegen die Coronakrise zurückstehen. Damit werden Vorhaben, die Calviño wohl verfolgt hätte, auf unabsehbare Zeit verschoben. Zudem steht Donohoe der Digitalsteuer, auf die vor allem Frankreich energisch dringt, ebenso kritisch gegenüber wie Berlin: Erwartet die Bundesregierung, weil sich auch deutsche Unternehmen zunehmend digitalisieren, von einer Digitalsteuer Verluste von bis zu einem Drittel der Körperschaftssteuer, so hat Irland kein Interesse an ihr, weil dort Konzerne wie Google, Facebook und Apple ihre EU-Zentrale angesiedelt haben.

Während Donohoe das Amt des Euro-Gruppen-Präsidenten antritt, prescht in den Streitigkeiten um die Ausgestaltung des Wiederaufbaufonds Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz mit Forderungen vor, die ebenfalls traditionellen Wünschen der Bundesrepublik entsprechen. So sprach er sich gestern nicht nur dafür aus, das Geld aus dem 750-Milliarden-Euro-Fonds eher als Kredite denn als Zuschüsse bereitzustellen. Er verlangte auch, die Vergabe des Hilfsgelds müsse »an Bedingungen gekoppelt werden«. Damit hält er den Druck aufrecht und ermöglicht es Berlin, sich im Streit um den Fonds als »Mittler« zu inszenieren. Freilich stellt sich die Frage, ob für taktische Spielchen die Zeit noch reicht. EU-Währungskommissar Paolo Gentiloni warnte am Wochenende: »Die Covid-Rezession droht die Euro-Zone zu zerreißen«. Die Krise werde wohl »tiefer als erwartet«, und die Euro-Staaten entwickelten sich »wirtschaftlich noch stärker auseinander als noch im Frühjahr prognostiziert«. Eine Einigung über das EU-Hilfsprogramm müsse »noch in diesem Monat« her: Die Zeit drängt.