Hochwasseralarm am Jangtsekiang

imago images/Xinhua

China hat am Sonntag wegen anhaltender Regenfälle und Überschwemmungen entlang des Jangtsekiangs den Hochwasseralarm auf die zweithöchste Stufe angehoben. Am stärksten betroffen seien die im Osten gelegenen Provinzen Jiangxi (siehe Bild) und Jiangsu, berichteten chinesische Medien. Der Pegelstand des Poyang-Sees, des größten Süßwassersees des Landes, sei auf über 22,52 Meter gestiegen – so hoch wie noch nie. Tausende Soldaten seien in die Region geschickt worden, um die Uferbefestigung zu verstärken. (Reuters/jW)