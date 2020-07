Daimler legt Axt beim Personal an

Daimler AG/dpa Der Vorstand des Konzerns hat nur die Interessen der Aktionäre im Sinn (Hauptversammlung in Stuttgart, 8.7.2020)

Daimler will noch deutlich mehr Geld einsparen als bisher bekannt. Dafür schließt der Konzern auch betriebsbedingte Kündigungen nicht mehr aus. Personalvorstand Wilfried Porth sagte am Samstag gegenüber dpa, der bisher in der Öffentlichkeit diskutierte Abbau von 10.000 oder gar 15.000 Stellen sei nicht genug. Um das Ziel, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, halten zu können, brauche man deutlich mehr Entgegenkommen. Es gehe auch, aber nicht nur um die Zahl der Arbeitsplätze. »Wir haben tarifliche Vereinbarungen wie Pausenregelungen, wir zahlen Spätschichtzulagen ab 14 Uhr – das sind alles historische Dinge, die mögen zum damaligen Zeitpunkt alle richtig gewesen sein. Aber sie passen nicht mehr in die heutige Zeit, und sie passen nicht mehr in die heutigen Kostenstrukturen«, so Porth. Man rede über Arbeitszeitverkürzungen ohne Lohnausgleich, man müsse auch über Weihnachts- und Urlaubsgeld reden. Dem Betriebsrat warf er mangelndes Entgegenkommen vor.

Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht wiederum warnte davor, die Transformation der Branche gegen die Beschäftigten durchzudrücken. Das sei eine Bewährungsprobe für die Zusammenarbeit mit der Unternehmensleitung. Gegenüber der Stuttgarter Zeitung sagte Brecht, eine Verkürzung der Arbeitszeit sei »ein passendes Instrument« – ohne Lohnausgleich allerdings schwer vorstellbar.

Vorstandschef Ola Källenius hatte schon bei der Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch betont, dass das im vergangenen Herbst aufgelegte Kürzungsprogramm verschärft werden müsse. Darin waren, neben einer Vielzahl weiterer Maßnahmen, Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 1,4 Milliarden Euro vorgesehen. »Jetzt wird die Zahl definitiv größer«, sagte Porth. Konzern und Betriebsrat hatten im Zusammenhang mit dem Konzernumbau in der »Zukunftssicherung 2030« vereinbart, dass es bis Ende des Jahrzehnts keine betriebsbedingten Kündigungen geben soll. Darin stehe aber auch, sagte Porth, dass neu verhandelt werde, wenn sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen signifikant verändern.(dpa/jW)