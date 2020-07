Getragen von Ignoranz

Stefan Boness/IPON Schöner Kontrapunkt: Aktion für eine Umbenennung unweit der Schlosskopie

Im Jahr 1824 erwarb Wilhelm Ferdinand Ermeler in der Berliner Breiten Straße gleich neben dem Stadtschloss der Hohenzollern eine Tabakmanufaktur (Werbeslogan: »Wo kommt der beste Tabak her? Merk auf, mein Freund, von Ermeler«). Etwa 200 bis 300 Beschäftigte stellten dort Knaster her. Die Fassade des Gebäudes war nach 1800 im klassizistischen Stil umgebaut und mit einem Relief versehen worden: In der linken Hälfte zeigt es Afrikanerinnen und Afrikaner, die unter Palmen Tabak ernten und bearbeiten, rechts widmen sich Europäer dem Geschäft, ein Schiff strebt einer Stadt zu, deren Umrisse auf Berlin schließen lassen. Die Afrikaner werden nackt oder halbnackt dargestellt, die Europäer sind bekleidet, der deutsche Kolonialwarenhandel war harmonisch und gemütvoll.

Ab Mitte der 60er Jahre wurde das Haus abgerissen, die Fassade aber 1968/1969 am Märkischen Ufer rekonstruiert, das Relief neu angefertigt. Es zeige »eine Kolonialidylle«, meinte Christian Kopp vom Verein »Berlin Postkolonial« am Donnerstag. Er führte zusammen mit dem seit Jahrzehnten in Berlin lebenden Tansanier Mnyaka Sururu Mboro unter dem Titel »Endstation Mohrenstraße« Pressevertreter zu Orten im Stadtzentrum, in denen sich Berlins Rolle als Metropole des Kolonialsystems widerspiegelt. Erste Station war das Ermeler-Haus. Der Betrachter des Reliefs, so Kopp, sollte wissen, dass die Überlebenszeit auf den Plantagen drei bis vier Jahre betragen habe. Ureinwohner fehlten richtigerweise auf dem Relief – sie waren kurz nach Beginn der Kolonialisierung bereits ausgerottet. Berlin, so Kopp, – das war der zentrale Punkt der Exkursion – war lange vor der internationalen Konferenz, auf der 1884 Afrika unter europäischen Mächten aufgeteilt und der Kongo dem belgischen König als Privatbesitz geschenkt wurde, in Kolonialismus und Sklavenhandel eingebunden. Ein Denkmal für dessen Opfer gebe es aber nicht. Im allgemeinen Bewusstsein habe es deutschen Kolonialismus nicht gegeben, obwohl das Kaiserreich viertgrößte Kolonialmacht gewesen sei. Kopp wies auf das 1935 errichtete Denkmal für den Menschenschlächter Carl »Hänge-Peters« (1856–1918) in Hannover hin, das zum Mahnmal umgestaltet wurde.

Nächster Halt der Führung war die Friedrichsgracht am heutigen Außenministerium. Die holländische Bezeichnung, erläuterte Mboro, geht auf den preußischen »Großen Kurfürsten« Friedrich Wilhelm (1620–1688) zurück, der Lehrjahre in den Niederlanden verbrachte und in der »kapitalistischen Musternation des 17. Jahrhunderts« (Karl Marx) erlebte, welch enorme Gewinne dem Sklavenhandel entsprangen. Friedrich Wilhelm scheiterte zunächst mit Plänen, Brandenburg daran teilhaben zu lassen, bis es 1682 soweit war. Er gründete die Brandenburgisch-Afrikanische Handelsgesellschaft und im heutigen Ghana die Festung Groß-Friedrichsburg. Bis 1717, als die Nachfolger Friedrich Wilhelms die Kolonie wieder aufgaben, wurden etwa 20.000 Afrikaner nach Westindien »geliefert«. Das Denkmal des »Großen Kurfürsten« steht nach wie vor im Hof des Schlosses Charlottenburg (eine Kopie im Eingang des Bode-Museums) – mit den Figuren von vier lebensgroßen Sklaven am Sockel. Nicht wenige sind für die Wiederaufstellung vor der neuen Schlosskopie. Das passt insofern, als dort die staatliche Berliner Sammlung zumeist gestohlener Kulturgüter aus deutschen Kolonien einziehen soll – eine Bundesraubkunsthalle. Trotz zahlreicher Angebote wurde mit den Herkunftsländern nicht gesprochen, erläuterte Mboro, es werde ein Schloss der Kolonialherren sein, getragen von Ignoranz.

Nächstes Beispiel: In der U-Bahn-Station Hausvogteiplatz hängt ein Gemälde, das ein fürstliches Palais an der Ecke Wilhelm-/Mohrenstraße zeigt. Am Eingang präsentieren zwei schwarze Lakaien eine Art Palmwedel. Um 1700, so Kopp, galt es an den Fürstenhöfen als schick, junge Afrikaner als Diener im Haushalt zu haben. Demonstriert wurde: »Wir haben auch Kolonien.« Es ist zwar nicht nachweisbar, dass Sklaven damals nach Berlin gebracht wurden, »Bestellungen« für schwarzes Personal aber gab es. Die Berliner Mohrenstraße erhielt damals ihren Namen, über dessen Herkunft – schwarze Bewohner, ehemalige Sklaven oder eine ehrenvoll aufgenommene Delegation aus Groß-Friedrichsburg – streiten die Historiker. Die Bezeichnung »Mohr« allerdings »schmerzt«, sagte Mboro. Er und andere schlagen vor, die Straße nach Anton Wilhelm Amo (vermutlich 1700–1759) zu benennen. Er wurde als Kind nach Braunschweig-Wolfenbüttel verkauft und dort ausgebildet, so dass er an der Universität in Halle Philosophie lehren konnte. Die DDR setzte ihm in der Saalestadt in den 60er Jahren das Denkmal »Freies Afrika« und veröffentlichte u. a. seine philosophische Dissertation. Die Universität Halle/Wittenberg vergibt seit 1994 jährlich einen Amo-Preis.

Eine Amo-Straße unweit der Schlosskopie mit Kolonialbeute wäre ein schöner Kontrapunkt. Weiterungen sind denkbar: Das Disneyland-Monstrum mit seiner Schindervergangenheit sollte umzingelt werden von Zeichen der Erinnerung, von Samoa bis Kamerun, von Neuguinea bis Togo und Ostafrika.