EU knüpft Geld an Bedingungen

Kenzo Tribouillard/AFP Pool/dpa EU-Ratspräsident Charles Michel stellte ein Umverteilungsprogramm zu Gunsten der reichen EU-Staaten vor (Brüssel, 10.7.2020)

EU-Ratspräsident Charles Michel hat für den EU-Gipfel, auf dem am 17. Juli über den Finanzrahmen der Wirtschaftsunion abgestimmt werden soll, einen Vorschlag unterbreitet. Demnach soll dieser von 2021 bis 2027 ein Volumen von 1,074 Billionen Euro umfassen. Michel kam damit am Freitag Verfechtern von Kürzungspolitik wie den Niederlanden und Deutschland entgegen, die den Vorschlag der EU-Kommission mit 1,094 Billionen Euro zu hoch finden.

Michel schloss sich den Plänen der EU-Kommission an, einen zusätzlichen Aufbaufonds für besonders von der Coronakrise betroffene Länder aufzulegen, der ein Volumen von 750 Milliarden Euro haben soll. Von dem Geld sollen nach Michels Vorstellungen 560 Milliarden Euro in einen »Aufbau- und Widerstandsfähigkeitsfonds« (RRF) fließen. Daneben sind 190 Milliarden für diverse Programme wie Liquiditätshilfen, ländliche Entwicklung oder Gesundheitsausgaben vorgesehen. Von dem RRF sollten 310 Milliarden Euro als Zuschüsse gezahlt, der Rest als Kredite bereitgestellt werden. 70 Prozent der Zuschüsse sollen in den Jahren 2021 und 2022 ausgezahlt werden, um besonders betroffene Volkswirtschaften rasch zu stützen. Die Verwendung der Mittel müssen sich die Empfängerstaaten von der EU-Kommission genehmigen lassen.

Michel schlug zudem vor, dass die Rückzahlung der für die Hilfen von der EU-Kommission aufgenommenen Schulden am 1. Januar 2027 beginnt. Auch mit diesem Vorschlag kam Michel den neoliberalen Hardlinern entgegen. Mehrere Staatschefs südeuropäischer Länder wollten mit der Rückzahlung, die dann aus dem EU-Haushalt geleistet werden soll, erst in der übernächsten Finanzperiode ab 2028 beginnen. Deutschland hatte einen Start möglichst schon 2025 gefordert.

Um einen Wirtschaftseinbruch nach den abgeschlossenen Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens zu mildern, schlug Michel zudem einen zusätzlichen Fonds mit fünf Milliarden Euro vor. Eine solche »Anpassungsreserve« sei nötig. Die »Brexit«-Verhandlungen der EU mit Großbritannien über die künftigen Beziehungen beschrieb er als schwierig. Es werde nächstes Jahr – unabhängig vom Ergebnis der Gespräche – Verwerfungen in der Wirtschaft geben.

(Reuters/AFP/dpa/jW)