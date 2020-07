Zweiter Anlauf

Florian Boillot

So leicht geben sie nicht auf. Erneut sind Einsatzkräfte der Berliner Polizei in die Räume des autonom verwalteten Hausprojekts in der Rigaer Straße in Friedrichshain eingedrungen. Am Freitag morgen begleiteten mehrere Beamte Bauarbeiter in das Gebäude. Die versuchten unter anderem, sich über den Dachboden gewaltsam Zugang zu einer Wohnung zu verschaffen. Das teilte das Kollektiv »Rigaer 94« am Freitag per Twitter mit.Mehrere Wohnungen seien beschädigt worden. Am Abend zuvor hatten rund 100 Menschen (Foto) gegen einen ähnlichen Polizeieinsatz am Donnerstag protestiert. (jW)