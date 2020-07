Die richtige Attitüde

imago images / PRiME Media Images Ziemlich nah dran: Jorge Masvidal

Die Coronakrise ist Gift für den Sport. Doch es gibt Ausnahmen. Das von den Mixed-Martial-Arts-Fans herbeigesehnte Duell zwischen Kamaru Usman und Jorge Masvidal um den Titel im Weltergewicht hätte es ohne das Virus nicht gegeben. Am Samstag treffen die beiden Stars im Hauptkampf der UFC 251 aufeinander.

Bei den Verhandlungen zwischen Masvidal und der Ultimate Fighting Championship (UFC) hatte es zuvor große Schwierigkeiten gegeben. Der 35jährige Veteran fühlte sich unterbezahlt, ging deswegen auf Konfrontationskurs mit der größten MMA-Liga. »Es ist nicht so, dass ich nach mehr Geld verlange«, sagte der US-Amerikaner mit kubanischen Wurzeln Anfang Juni. »Es ist viel eher so, dass wir (die Kämpferinnen und Kämpfer, jW) einen größeren Anteil vom Gewinn haben wollen.« UFC-Präsident Dana White machte daraufhin kurzen Prozess und ersetzte Masvidal durch den Brasilianer Gilbert Burns. Der ist zwar auch ein herausragender Kämpfer, verfügt aber nicht über dasselbe Charisma.

Doch am letzten Wochenende überstürzten sich die Ereignisse. Burns wurde positiv auf das Coronavirus getestet, kann also nicht zum Kampf gegen Usman antreten. Das Aufeinandertreffen war als eine der großen Attraktionen für das neue und viel beworbene UFC-Event »Fight Island« (Kampfinsel) geplant. Dabei finden im Juli vier Veranstaltungen auf der Yas-Insel in Abu Dhabi statt. Dadurch können auch Athletinnen und Athleten teilnehmen, die aufgrund der aktuellen Pandemie kein Visum für die USA erhalten.

Die drohende Absage des Hauptkampfes brachte White und die UFC in Zugzwang. Wenig später klingelte bei Masvidal das Telefon. Die Verhandlungen wurden wieder aufgenommen, innerhalb kürzester Zeit war man sich einig. Gegenüber dem US-amerikanischen Sportsender ESPN sagte Masvidal am 6. Juli, er habe zwar nicht exakt das bekommen, was er wollte, »aber es ist sehr, sehr nah dran«.

Mit seiner Zusage nährt Masvidal auch seinen Mythos als einer der härtesten Typen im Business. Denn ihm und seinem Team blieben nur sechs Tage zur Vorbereitung. Untätig war der US-Amerikaner in der Zwischenzeit zwar nicht, doch wird im Vorfeld eines Kampfes zumeist ein langes Trainingscamp absolviert. Ein klarer Nachteil also für Masvidal, der dementsprechend als Außenseiter antritt. Zu allem Überfluss wurde sein Trainer Mike Brown zuletzt positiv auf Covid-19 getestet.

Die unverhoffte Gelegenheit auf einen Titelkampf wollte und konnte sich Masvidal aber nicht entgehen lassen. Schließlich ist er bereits seit rund 16 Jahren im Geschäft und hat unzählige Kämpfe bestritten. Einer, bei dem er sich am Ende hätte Gold um die Hüften schnallen können, war aber nicht dabei. Bislang trägt er nur den inoffiziellen Gürtel des »Baddest Motherfucker« (Schlimmster Mistkerl), den er 2019 gegen die UFC-Legende Nate Diaz errang. Der Sieg war einer von insgesamt drei im vergangenen Jahr. Nach einer langen Karriere, an deren Anfang er eine Zeitlang im eigenen Auto leben musste, gelang es Masvidal also erst in der jüngeren Vergangenheit, sich unter den besten und beliebtesten Kämpfern zu etablieren.

Mit dem 33jährigen Nigerianer Usman trifft er auf einen Gegner, der ihm sportlich überlegen scheint. Masvidal verfügt jedoch über die furchtlose »Alles oder nichts«-Attitüde, die praktisch jeden Kampf zu seinen Gunsten wenden kann. Gewinnt er das Duell gegen Usman, gehört er zu den ganz großen Stars der UFC. Einfach ersetzen kann man ihn dann nicht mehr.