Jahrhunderte aus Frauensicht

dpa Frauenrechtlerin Clara Zetkin um 1897

Seit vielen Jahren erforscht die Journalistin Helga W. Schwarz Biographien von Persönlichkeiten der Frauenbewegung, insbesondere der Arbeiterinnenbewegung. Nunmehr hat sie eine Anthologie von Texten unterschiedlichster Autorinnen veröffentlicht, denen eines gemeinsam ist: Sie wollen »sich einmischen (…) in das gesellschaftliche Geschehen«.

In ihrem Vorwort verdeutlicht Schwarz, dass sie die Textsammlung als eine Art Lesebuch zur Zeitgeschichte verstanden wissen will, die sich an ein nicht nur weibliches Publikum richtet. Sie möchte ergänzende Informationen zu bereits bekannten Autorinnen verfügbar machen sowie bisher unbekannte vorstellen. Ein weiteres Anliegen ist ihr, bei Jüngeren Neugier auf diese Frauen zu wecken.

Zwischen den Kriegen

Ist der Titel »Keine Märchen« für die vorliegenden Erzählungen, Berichte und Porträts etwas befremdlich, so trifft der Untertitel den Kern der Anthologie: »Frauen schreiben Geschichte(n)«. Indem Leserinnen und Leser in den vorliegenden »Wortmeldungen« Protagonistinnen der Frauen- und Arbeiterinnenbewegung kennenlernen, erfahren sie, wie Frauen früher um ihre Rechte kämpften und so Geschichte mitschrieben. Und sie erfahren, wie Frauen den »Weg ins Freie« suchten, wie sie »zwischen den Kriegen« aktiv waren, »Mauern und Grenzen« überwanden und vor einem »schweren Neubeginn« standen.

Fragen zur Bedeutung weiblicher Historiographie haben sich zahlreiche Frauen und Schriftstellerinnen bereits früher gestellt. In dem einleitenden Beitrag »Ein Brief – statt eines Vorworts« erläutert Anna Siemsen, dass eine weibliche Geschichtsbetrachtung keineswegs ein »Sich-Verlieren« in vergangene Jahrhunderte sei, sondern das Vertrauen von Frauen in ihre eigenen Stärken fördere. Historische Recherche sei »Suche nach uns selber, nach unseren Aufgaben und unseren Wegen«. Wenn Frauen erkennen, wie andere Frauen die Welt sehen, worunter sie leiden und wie sie zu einer autonomen Lebensgestaltung gelangen, können sie Antworten finden und neue Fragen aufwerfen – damals wie heute.

Eröffnet werden die Beiträge mit einem Text der Frühsozialistin Flora Tristan (1803–1844), die in Frankreich als Pionierin der Arbeiterinnenbewegung und des feministischen Sozialismus gilt. Bevor Tristan die Frage nach dem Recht von Frauen auf ein eigenes Einkommen zu ihrem wichtigstes Thema machte, schrieb sie sozialkritische Gedichte, wie uns Florence Hervé vermittelt.

Über die Schriftstellerin Louise Otto-Peters (1819–1895) erfahren wir, wie mühsam sich ihre Suche nach einem Verlag für ihr Buch »Das Recht der Frauen auf Erwerb« gestaltete. Sie musste zahlreiche Konzessionen eingehen, um es veröffentlichen zu können. Eine Situation, die nichts an Aktualität eingebüßt hat, denkt man an heutige Schwierigkeiten, einen Verlag für frauenspezifische Themen zu finden. Ebenso ist die von Otto-Peters angesprochene Furcht der Männer vor weiblicher Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt heutzutage ein relevantes Thema.

An die Sozialwissenschaftlerin Käthe Leichter, die vor ihrer Ermordung im Konzentrationslager Bilanz zog – »Wenn ich noch einmal von vorne anfangen könnte, ich würde mein Leben doch nicht anders leben« - erinnert die österreichische Widerstandskämpferin Rosa Jochmann, an Luise Kautsky Eva Broido, an Rosa Luxemburg Anna Siemsen sowie an Clara Zetkin Adelheid Popp und Käthe Duncker. Und Helga W. Schwarz präsentiert Maria Leitners »Kampf mit der Waffe des Worts«, ihre Texte über Abtreibung und über das literarische Leben der Emigranten im Pariser Exil. Von der Entstehung einer Freundschaft zwischen zwei Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück erzählt Maria Günzl – und Claudia von Gelieu skizziert den hürdenreichen Weg für Frauen vom Politikverbot ins Kanzleramt.

Der Zukunft zugewandt

Weitere wenig bekannte Frauen wie die Dichterin und Widerstandskämpferin Erna Haberzettl, die Journalistin Micky Hay, die Prinzessin Helga zu Löwenstein und Maria Arnold, Pseudonym für Helene Rado-Jansen, werden über ihre markanten Texte vorgestellt und erfahren damit die ihnen gebührende Aufmerksamkeit.

Den Schluss des Lesebuchs bildet Anna Siemsens Text »Der Weg in die Zukunft«, in dem sie der kämpfenden Sozialistin sowie der Dichterin für ihren mühseligen Einsatz bei der Verwirklichung von Frauenrechten dankt. Oder wie es Erna Haberzettl poetisch ausdrückte: »(Und) wir schleudern von uns, was als quälende Last / Auf unseren schmerzenden Schultern lag / Wir werfen es ab wie ein hässliches Kleid, / Und unsere Seelen, die atmen wieder / Und finden Lieder / und werden weit«.

Mit diesem Lesebuch gelingt es Helga W. Schwarz, das Leben und Wirken mutiger Frauen in Erinnerung zu rufen. Ebenso regen die Texte dazu an, sich eingehender mit der Entwicklung und dem Werk der vorgestellten Autorinnen zu befassen. Einmal mehr wird deutlich, wie sehr Frauen an der Geschichte mitgewirkt haben und mitwirken – ein Eindruck mit Folgen, denn »(j)ede Frau ändert sich, wenn sie erkennt, dass sie eine Geschichte hat«, so Gerda Lerner.