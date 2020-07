Gemeinfrei Die Guten und die Fäulnis: Jesus warnt vor der Konkurrenz (Cosimo Rosselli: »Die Bergpredigt«, 1481/82)

Vor falschen Propheten wird in so manchem Sermon gewarnt. Die wenn auch nicht unbedingt allererste – der rabbinischen Tradition war das Genre durchaus bekannt –, aber sicherlich eine der wirkungsmächtigsten dieser Warnungen taucht in der Bergpredigt Jesu im Matthäusevangelium auf: »Seht euch vor vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe.« (Matthäus 7.15)

Diese Warnung ist durchaus notwendig, denn die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht – »andere Wunderärzte und Exorcisten jener Zeit« (Rudolf Otto: »Reich Gottes und Menschensohn. Ein religionsgeschichtlicher Versuch«, 1933). Daher lässt Jesus seiner Warnung direkt das Gleichnis von den guten und den faulen Bäumen folgen: »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen« (7.16) usw. Ein zweitrangiger Wunderarzt wird schwerlich erstrangige Wunderheilungen aus dem Hut zaubern können. »Ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen« (7.18). Dennoch ist die junge Gemeinde in ständigem Alarmzustand (»höchste Not«).

Die eschatologische Warnung der Bergpredigt vor den Wölfen im Schafspelz, den soziopathischen Hochstaplern, sprich der unmittelbaren Konkurrenz auf dem Wunderheilermarkt findet ein noch verstärkendes Echo in der Rede auf dem Ölberg: »Sehet zu, dass euch nicht jemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: ›Ich bin Christus‹ und werden viele verführen. Ihr werdet hören Kriege und Geschrei von Kriegen; sehet zu und erschreckt euch nicht. Das muss zum ersten alles geschehen; aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich empören ein Volk wider das andere und ein Königreich gegen das andere, und werden sein Pestilenz und teure Zeit und Erdbeben hin und wieder. Da wird sich allererst die Not anheben.« (Matthäus 24.4–8)

Der Alarmzustand der Gemeinde ist jedoch von einer Sicherheit (»erschreckt euch nicht«) begleitet, die kein lediglich lokal in der einen oder anderen Wüstenkaschemme wirkender Wunderheiler zu bieten vermag. Es ist der alles andere als bescheidene Anspruch auf universelle Erschütterung. Die Ankunft des Menschensohns betrifft nicht nur die Gäste in der einen oder anderen Wüstenkaschemme. Sie betrifft alle Gäste überall, Völker, Stämme, Gemeinden – »alle Geschlechter auf Erden« (24.30). Das Ausmaß dieses Anspruchs ist ein durchaus neues Unterscheidungsmerkmal und verleiht eben die Sicherheit »der Erkenntnis, dass rettende Macht von oben her im Wirken ist und leise, aber unaufhaltsam ihren Machtbereich ausdehnt« (Rudolf Otto, a. a. O.)

Diese Sicherheit wird in der Folge die universelle Gemeinde speziell von der jüdischen Tradition wesentlich unterscheiden – letztere wartet schließlich bis heute. »Ist der Messias schon gekommen, gibt es falsche Apostel, falsche Evangelisten, falsche Päpste, nur keine falschen Messiasse. Ist der Messias noch zu erwarten, droht in jedem Jahrhundert ein falscher. Und nicht immer findet sich schnell genug eine Autorität, die ihm widerspricht.« (Hans Blumenberg: Matthäuspassion, 1988).

*

»Falsche Propheten« ist zufällig auch der Untertitel des zweiten Bands des oft erwähnten und vermutlich weitaus seltener gelesenen Buches »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« des neoliberalen Wissenschaftsphilosophen Karl R. Popper, zumindest der deutschen Ausgabe (übersetzt von Paul Feyerabend). Im englischsprachigen Original wird im Untertitel lediglich vor einem Hochstand, einer Flut der Prophezeiungen gewarnt: »The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx and the Aftermath«.

Das Buch entstand in den frühen 1940ern in Poppers abgelegenem neuseeländischem Exil und erschien schließlich 1945 auf Betreiben seines was reaktionäre Legitimationsstrategien betrifft ebenso einflussreichen Partners in crime Friedrich August Hayek. In seiner intellektuellen Autobiographie »Ausgangspunkte« (dt. 1974) lässt Popper keinen Zweifel an dem Zweck jener Übung: »eine Verteidigung der Freiheit gegen totalitäre und autoritäre Ideen und eine Warnung vor den Gefahren des historizistischen Aberglaubens.«

Popper hat zwei große theoretische Gegner. Er nennt sie »Psychologismus« und »Historizismus«. Säkularisierungen religiösen Aberglaubens, die auf die eine oder andere Weise mit den Namen Plato, Hegel, John Stuart Mill und Marx verbunden sind. An dieser Stelle soll sein Buch aber hauptsächlich deshalb von Interesse sein, weil es zu den allerersten gehört, die den ominösen Begriff der Verschwörungstheorie in die intellektuellen Debatten eingeführt haben: »Um meine Gedanken zu verdeutlichen, werde ich in kurzen Zügen eine Theorie beschreiben, die weit verbreitet ist, die aber das genaue Gegenteil dessen annimmt, was ich für das richtige Ziel der Sozialwissenschaften halte; ich nenne sie die ›Verschwörungstheorie der Gesellschaft‹. Diese Theorie behauptet, dass die Erklärung eines sozialen Phänomens in dem Aufweis der Menschen und Gruppen besteht, die am Eintreten dieses Phänomens ein Interesse haben (dieses Interesse ist manchmal verborgen und muss erst enthüllt werden) und die zum Zwecke seiner Herbeiführung Pläne gemacht und konspiriert haben.«

Wohlgemerkt ist für Popper »Verschwörungstheorie« noch keine Sache marginaler Spinner, obwohl z. B. Hegel seiner Einschätzung nach besser als ein solcher hätte gelten sollen. So übernimmt er wörtlich die berüchtigte Polemik Schopenhauers von der »Scharlatanerie« Hegels. Eine »Verschwörungstheorie der Gesellschaft« ist Popper zufolge im Grunde jede sozialwissenschaftliche Theorie, die auf der für ihn grundfalschen (und quasi religiösen) Annahme beruht, dass irgendeine soziale Situation überhaupt planbar, vorhersehbar oder historisch ableitbar sei. Letztlich ist »Verschwörungstheorie« für den Kommunistenfresser Popper wohl gleichbedeutend mit »Planwirtschaft«. In »Ausgangspunkte« erinnert er sich: »Ich dachte, dass das Problem der Freiheit vielleicht wieder zu einem zentralen Problem werden würde, besonders unter dem erneuten Einfluss des Marxismus und der Propagierung einer zentralen Planwirtschaft«.

»Die offene Gesellschaft« ist also ein Buch des Alarmzustandes des kommenden Kalten Krieges. Dementsprechend darf die einschlägige Warnung vor dem Konkurrenzunternehmen darin nicht fehlen. Zwar bekommt der »Sozialwissenschaftler« Marx von Poppers Prüfungsgericht vor allem für seinen konsequenten Antipsychologismus viel bessere Noten als Hegel oder Mill, bleibt aber mit Vorsicht zu genießen »Ich glaube, dass Marx trotz seiner Verdienste ein falscher Prophet gewesen ist«, sagt der Exorzist.