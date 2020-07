Großes Besteck

Christian Mang

Am Tag der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes machte das »rot-rot-grün« regierte Berlin gleich frühmorgens klar, wo der politische Hauptfeind sitzt: in der Rigaer Straße in Friedrichshain. Ein Großaufgebot von 200 Polizisten veranstaltete am Donnerstag eine Razzia in einem linken Hausprojekt. Angeblich gingen die Beamten einem Fall von Urkundenfälschung nach, ein weiterer betreffe die Benutzung eines Laserpointers. Bis zum Nachmittag filzten sie drei Wohnungen. »Eure letzten Tage im Objekt«, drohte der reaktionäre SPD-Politiker Tom Schreiber den Bewohnern des Hauses auf Twitter. (jW)