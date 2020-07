»Für uns wäre der Name Hererostraße erste Wahl«

imago images/IPON Auch in Berlin gibt es eine Mohrenstraße, die unbekannte Antirassisten kurzerhand zensiert haben (4.7.2020)

Sie engagieren sich in Ihrer Heimatstadt Ettlingen in Baden-Württemberg für eine Umbenennung der dortigen Mohrenstraße. Ist das in Zeiten der Coronapandemie und der sich abzeichnenden sozialen Konflikte nicht eher ein Luxusproblem?

Monika Engelhardt-Behringer: Es gibt in Deutschland immer noch Rassismus. Und das in einem Land, das Millionen Menschen rassistisch verfolgt und ermordet hat. Rassismus schränkt den Alltag und die Lebenschancen derer, die er trifft, drastisch ein. Ich finde es beschämend, nicht gegen Rassismus vorzugehen und Diskriminierung in Kauf zu nehmen. Von Luxusproblemen ist das weit entfernt!

Warum sollte die Straße umbenannt werden?

Dieter Behringer: Die Straße erhielt den Namen im Jahr 1894. Früher hieß sie Papiergässle. Die Umbenennung in Mohrenstraße fiel in die Zeit, als das Deutsche Reich in Afrika im Besitz einiger Kolonien war. In weiten Teilen der Bevölkerung des Kaiserreichs herrschte damals die Auffassung, Deutschland brauche Kolonien und habe das Recht, sogenannte minderwertige Rassen zu unterjochen und gegebenenfalls auch auszurotten. Der Begriff Mohr ist wie das ­N-Wort zunächst einmal rassistisch für schwarze Menschen. Der Straßenname diskriminiert sie.

Aber bringt es in einer 40.000-Einwohner-Stadt nicht besondere Schwierigkeiten mit sich, eine solche Initiative zu ergreifen?

M. E.-B.: Für uns ist es nicht gerade neu, uns mit den örtlichen Gegebenheiten und strukturell konservativeren Positionen auseinanderzusetzen, Schwierigkeiten und Widerstände auszuhalten. Wir haben immerhin die Möglichkeit, unsere Position im Amtsblatt der Stadt zu veröffentlichen.

Sie wollen die örtliche Bevölkerung mit in die Diskussion einbeziehen. Wie genau wollen Sie das machen?

D. B.: Wir wollen von den Menschen in unserer Stadt wissen, was sie zu einer Umbenennung der Mohrenstraße meinen. Dazu haben wir einen Aufruf veröffentlicht, der auch von der örtlichen Presse, sogar groß aufgemacht, verbreitet wurde. Die Bürgerinnen und Bürger sollen uns ihre Meinung schreiben. Wir haben auch alle Anwohner angeschrieben. Natürlich hatten wir Argumente, die für eine Umbenennung sprechen, deutlich herausgehoben.

Und wie sind die bisherigen Reaktionen der Bevölkerung und der kommunalen Entscheidungsträgerinnen und -träger ausgefallen?

M. E.-B.: Die CDU-Fraktion empfahl, »die Kirche doch lieber im Dorf zu lassen!« Sie würden »dabei eher an die Weisen aus dem Morgenland und die klugen Sterndeuter als an unterdrückte Sklaven denken«. Bündnis 90/Die Grünen wollen sich »unvoreingenommen« und »angemessen« im Gemeinderat darüber unterhalten. Die SPD sagt, dass der Name Mohrenstraße »nicht mehr in die heutige Welt passe«. Er sei »obsolet«.

Das örtliche Printmedium stellte Pro- und Contra-Argumente gegenüber. Die bisherigen Zuschriften sprechen sich mit überwiegender Mehrheit für eine Umbenennung aus. Die zum Teil sehr engagierten und emotionsgeladenen Stellungnahmen überraschten uns. Allerdings gab es auch Beiträge von Leuten, die keinen Rassismus erkennen können. Einer verstieg sich sogar zu der Behauptung: »Wahrer Rassismus findet in den Köpfen derer statt, die diesen Straßennamen mit Rassismus in Verbindung bringen«. Wirklich sehr abstrus.

Nach wem sollte die Straße benannt werden?

D. B.: Viele sind für Papiergässle. Dieser Name scheint in Ettlingen am ehesten durchsetzbar. Für uns wäre Hererostraße erste Wahl. Damit wären die geehrt, die am meisten unter deutscher Kolonialherrschaft zu leiden hatten.

In Berlin wollte die BVG die U-Bahn-Station Mohrenstraße umbenennen, bevor der Senat am Dienstag intervenierte. Sollten Umbenennungen belasteter Straßennamen bundesweit geprüft werden?

M. E.-B.: Natürlich bundesweit. Straßennamen sind Ausdruck der Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Was für die einen ein harmloser Teil des Alltags ist, ruft bei anderen rassistische Herabwürdigung in Erinnerung. Deshalb müssen solche Begriffe immer wieder gesellschaftlich hinterfragt werden. Das ist ein Beitrag zu mehr Demokratie.