Ein bisschen Boykott

imago images / ZUMA Press Bürogebäude der Huawei-Niederlassung in Paris

Echtzeitkommunikation bis zum Umfallen und unvorstellbar gewaltige Datenvolumina: Die einen freuen sich darauf, andere fürchten um ihre körperliche und geistige Gesundheit. Manche verteufeln es sogar und beschädigen Funkmasten – die versprochene superschnelle Internetverbindung mit dem Mobilfunkstandard der fünften Generation (5G) erhitzt die Gemüter. Auch bei der Frage, wer die technische Infrastruktur erstellen und ausbauen darf, herrscht Uneinigkeit. Vor allem die USA sind voll auf Konfrontationskurs mit Huawei und machen Druck auf ihre »Verbündeten«. So will Großbritannien den chinesischen Konzern nun vielleicht doch komplett aussperren. Frankreichs Vertreter indes bleiben weiter eher vage.

»Ich kann sagen, dass es keinen totalen Bann gegen wird«, erklärte Guillaume Poupard, Chef der französischen Behörde für Cybersicherheit, ANSSI, laut Reuters am Wochenende in einem Interview mit der Zeitung Les Echos. Aber seine Behörde werde die Netzbetreiber, die im Moment keine chinesische Technologie benutzen, anregen, dies auch in Zukunft nicht zu tun. »Für jene, die bereits Huawei verwenden, werden wir die Erlaubnis für einen Zeitraum zwischen drei und acht Jahren erteilen«, so Poupard. Das betrifft zwei französische Telekomkonzerne: Bouygues Telecom und SFR. Anbieter Orange ist indes bereits auf Nokia aus Finnland und Ericsson aus Schweden als Ausrüster umgeschwenkt.

Zwiespältige Sicht

Poupard betonte, die Entscheidung sei kein Akt der Feindseligkeit gegenüber China, sondern diene dem Schutz der französischen Unabhängigkeit: »Das ist kein Huwaei-Bashing oder antichinesischer Rassismus«. Ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing hoffte am Montag laut AP, dass Frankreich eine »objektive und faire Einstellung beibehalten« und seinen Unternehmen erlauben werde »eine Wahl in ihren eigenen Interessen zu treffen«.

Washington geht davon aus, dass die Huawei-Technik zur Spionage genutzt werden kann. Das Unternehmen beteuert zwar seit Jahren, vom chinesischen Staat unabhängig zu sein, aber so recht mag das bei Regierungen im Westen niemand glauben, auch wenn es bis jetzt keine gegenteiligen Beweise gibt. Allerdings liegen die wirtschaftlichen – und globalstrategischen – Interessen der USA klar auf der Hand. Die US-Regierung befindet sich mit China in einem Handelskrieg, in dem Washington jedes Mittel recht zu sein scheint. Tatsache ist auch, dass die bislang eher außer Konkurrenz werkelnden US-Technologiekonzerne sich abgehängt sehen. Denn Huawei ist bei 5G Marktführer und technologisch enteilt. Insofern gilt in Washington: Was dem Konkurrenten schadet, schadet zugleich der chinesischen Ökonomie.

Deshalb hat US-Präsident Donald Trump den Konzern mit zahlreichen Sanktionen belegt, die es Huawei schwer bis unmöglich machen, an dringend benötigte Komponenten, unter anderem Halbleiter, aus den USA zu kommen. Nach eigenen Angaben hat man zwar bereits 2019 begonnen, große Chipvorräte anzulegen, aber der Boykott trifft das Unternehmen hart.

Um den Schaden für den Kontrahenten komplett zu machen, benötigt Trump die Unterstützung der EU-Staaten und zieht zugleich die Daumenschrauben an. Großbritannien ist dafür besonders anfällig. Bisher ist London stets Washington gefolgt. Und seit dem »Brexit« ist man dort dringend auf neue, stabile Handelsbeziehungen angewiesen – nicht zuletzt, weil Brüssel sich eingemauert hat. Premierminister Boris Johnson plane nun doch, Huawei bei der Erweiterung des 5G-Netzes zu verbannen, berichtete die Sunday Times am 5. Juli. Ende des Jahres könnte der Einbau von Komponenten dieses Ausrüsters im britischen 5G-Netz verboten werden.

Drohendes Versustgeschäft

Die betroffenen Firmen sind wenig begeistert. Der Verzicht verursacht deutlich höhere Kosten. Mit der Huawei-Technologie lässt sich die bereits vorhandene Infrastruktur ohne Probleme auf den neuen Standard umrüsten. Ohne sie müssten alte Anlagen entfernt werden. Deshalb wollen viele Mobilfunkanbieter in Europa nicht auf Huawei verzichten, auch in Deutschland. Die Deutsche Telekom teile mit allen Zulieferern »selbstverständlich« ihre 5G-Planungen, damit diese den Ausbau planen und Ressourcen wie Equipment und Techniker bereitstellen könnten, teilte ein Konzernsprecher am Dienstag mit.

Chinas Reaktion auf den britischen Schwenk ließ nicht lange auf sich warten. Liu Xiaoming, Botschafter seines Landes in London, warnte vor den Folgen für die bilateralen Beziehungen. »Wir wollen euer Freund sein. Wir wollen euer Partner sein. Aber wenn ihr China zu einem feindlichen Land machen wollt, werdet ihr die Konsequenzen tragen müssen«, sagte er laut Financial Times während einer per Video übertragenen Pressekonferenz am Montag. »Die gesamte chinesische Wirtschaft beobachtet, wie ihr Huawei behandelt«, warnte Liu.

Paul Harrison, bei Huawei verantwortlich für internationale Medien, schlug am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in dieselbe Kerbe: »Sollten die USA nicht ein Vereinigtes Königreich akzeptieren, dass in der Post-Brexit-Ära in der Position ist, seine eigene Telekommunikationsstrategie zu wählen?« Die US-Amerikaner hätten die Entwicklung bei 5G vor Jahren verschlafen und würden darum kämpfen, ihre Marktposition zurückzuerhalten, twitterte der Unternehmenssprecher. »Huawei hat das organisch geschafft, die USA können versuchen, Finnland zu kaufen oder vielleicht Nokia.« Hier gehe es nicht um Sicherheit, sondern um Cash. Ungewohnt offenen Worte.