»Wir halten alle zusammen und wehren uns«

Paul Zinken/dpa Gekommen, um zu bleiben: Transparente an den Fenstern der »Potse« am Mittwoch in Berlin

Der Kampf in Berlin um den Erhalt der beiden selbstverwalteten Jugendzentren »Drugstore« und »Potse« im Bezirk Schöneberg hält an. Am Mittwoch urteilte das Landgericht Berlin, das Jugendzentrum in der Potsdamer Straße 180 darf geräumt werden. Was nun?

Das Räumungsurteil erkennen wir nicht an. Und so haben wir nicht zur Kundgebung morgens vor das Gericht mobilisiert, sondern mittags vor unser Zentrum. Dem Aufruf folgten 100 Jugendliche. Den Behörden geht es wohl darum, den Kampf für selbstbestimmte Zentren zu delegitimieren. Das ist schon daran zu erkennen, dass der Prozess um die Räumungsklage unter hohen Sicherheitsvorkehrungen stattfand: aufwendige Personenkontrollen, Personen unter 16 Jahren durften nicht in den Gerichtssaal.

Es ist absurd, ein Jugendzentrum auf diese Weise zu verklagen. Es ging zu wie bei einem Terrorprozess. Der politische Staatsschutz hat das Gericht informiert, wie gefährlich wir Jugendliche angeblich doch seien. Als Vergleich wurde das ebenso von der Räumung bedrohte queer-feministische Hausprojekt »Liebig 34« angeführt, wo es beim Verfahren zu Störungen kam.

Wie kam es überhaupt zu dem Prozess gegen die »Potse«?

Unser Nutzungsvertrag für das Gebäude mit dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg endete 2018. Trotz mehrerer Aufforderungen des Bezirks hat unser Kollektiv die Schlüssel nie übergeben, sondern die Räume in der »Potse« besetzt gehalten. Den »Drugstore«, im selben Gebäude gelegen, haben wir nur freigegeben, um weitere Hausprojekte nicht zu gefährden. Für beide Zentren fordern wir Ersatzräume.

Der Bezirk ist nur Mieter der »Potse« und hat einen Vertrag mit Eigentümern, hinter denen sich ein Geflecht von Briefkastenfirmen verbirgt. Deren Mieterhöhung war nicht mehr tragbar, weil ein Jugendzentrum mit einer Gewerbemiete gehandelt wird, die ohne Mietpreisbindung beliebig festlegbar ist. Deshalb klagte nun das Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, auf Räumung. Wir haben verloren.

Wer trägt die Verantwortung dafür?

Der Fehler liegt beim Land Berlin, das keinen besonderen Schutz vorsieht. Gebäude mit Jugendzentren hätten erst gar nicht an Spekulanten verkauft werden dürfen. Vor 1987 gehörte das Haus der Stadt. Der Senat verkaufte es an die landeseigenen Verkehrsbetriebe, BVG, und wurde zum Mieter. 1998 erhöhten sie die Miete. Die Stadt stimmte für einen Auszug des »Drugstores«, setzte das aber nicht durch. 2008 verkaufte dann die BVG das Haus an Investoren – und die später an die jetzigen Eigentümer. Der »Drugstore« existiert seit 1972, die »Potse« seit 1979. Es sind die ältesten klassischen Beispiele für die linke Jugendzentrumsbewegung. Sie zeigen, dass selbstverwaltete Jugendarbeit auch heute noch funktioniert.

Welche Rolle spielen die Zentren heute?

Sie sind antifaschistische Anlaufpunkte für Jugendliche in der Stadt, um sich auszuruhen, am Tresen abzuhängen, sich politisch zu organisieren. Wir wollen einen Schutzraum vor Rassismus und Sexismus zu bieten. Werden Menschen übergriffig, versuchen wir an den Wünschen der Opfer orientiert zu helfen. Alle sollen sich ausleben können, unabhängig von ihrer Geschlechteridentität und Hautfarbe. Der »Drugstore« hatte Bandproberäume, Holzwerkstätten, eine Dusche für obdachlose Jugendliche und eine Waschmaschine.

Wie wird es weitergehen?

Wir haben Gebäude der Berliner Immobilienmanagement GmbH auf dem ehemaligen Kasernengelände in Kreuzberg besetzt, weil wir es nicht hinnehmen werden, dass der Berliner Senat etliche linke Projekte räumen lassen will. Neben der »Potse« das »Syndikat«, »Liebig 34«, »Rigaer 94«, »Meuterei« und »Köpi«. Wir halten alle zusammen und wehren uns. Es ist eine bodenlose Frechheit, dass das Land Berlin ein Gebäude verkauft, das Teil der sozialen Infrastruktur für Jugendliche war, und uns am Ende die Polizei auf den Hals hetzt.