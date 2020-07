Aktionstag an Airbus-Standorten

Sina Schuldt/dpa Bremen: Protestkundgebung der IG Metall vor dem Airbus-Werk gegen drohende Stellenstreichung. (8.7.20)

Hamburg/Bremen. Belegschaften und IG Metall organisieren Widerstand gegen die Kahlschlagspläne beim Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus. Am Mittwoch fand ein bundesweiter Aktionstag vor Airbus-Standorten statt. Die Konzernspitze hatte Ende Juni angekündigt, aufgrund von Absatzeinbrüchen weltweit rund 15.000 Stellen streichen zu wollen, hierzulande allein 5.000. Die Corona­krise werde dabei als Vorwand genommen, um bereits länger gehegte »Umbaumaßnahmen« des Konzerns einzuleiten, kritisieren hingegen Gewerkschafter.

Auf Kundgebungen, Demonstrationen und Informationsveranstaltungen sowie auf Flugblättern machten Beschäftigte und Metaller vor den Werkstoren in Bremen, Hamburg, Nordenham, Stade und Varel deutlich, dass das angekündigte »Streichkonzert« nicht nur die Existenz der Betroffenen und deren Familien gefährde, sondern gleichfalls jede Perspektive von Airbus und seinen Tochtergesellschaften.

»Der geplante Personalabbau ist überzogen und riskiert die Zukunftsfähigkeit von Airbus. Wir brauchen keine Abrissbirne, sondern eine Brücke in die Zukunft«, sagte Daniel Friedrich, Bezirksleiter der IG Metall Küste, auf der Kundgebung vor dem Werkstor von Airbus in Hamburg-Finkenwerder. »Wir müssen alles tun, um die Menschen im Betrieb zu halten. Alles andere wäre verantwortungslos gegenüber den Beschäftigten und ihren Familien. Zudem brauchen wir das Fachpersonal, wenn die Auslastung wieder steigt.« Es müssten alle staatlichen und tariflichen Instrumente geprüft werden, um Beschäftigung bei Airbus zu sichern, betonte der Gewerkschafter.

Sollten die Pläne der Kapitalseite umgesetzt werden, wäre Bremen besonders stark von Stellenstreichungen betroffen: »Insgesamt könnte dem Airbus-Standort Bremen mit über 5.000 Beschäftigten in den nächsten zwei Jahren ein Personalabbau von etwa 1.000 Beschäftigten drohen«, hieß es am Mittwoch in einer Stellungnahme der Bremer Metaller. Aus Sicht von Betriebsräten und IG Metall wäre eine solche Kürzungsoffensive Ausdruck einer bedenkenlosen Konzernpolitik auf Kosten der Belegschaften. (jW)