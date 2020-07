In Chefpose

Tom Weller/dpa Begleitprogramm: Demonstrant protestiert während der Daimler-Hauptversammlung mit einem Transparent (Stuttgart, 8.7.2020)

Mittwoch vormittag war es soweit. Die Daimler AG hielt ihre erste Hauptversammlung des Jahres ab. Es war auch der erste Auftritt des schwedischen Konzernchefs Ola Källenius. Coronabedingt nur virtuell. Viele Aktionäre hofften auf einen Fahrplan zur Bewältigung der Krise. Schließlich war der Konzern bereits vor dem Ausbruch der Pandemie aufgrund der starken Absatzrückgänge in der Automobilbranche angeschlagen. Die Erkenntnisgewinne für die Anteilseigner an den Bildschirmen daheim dürften indes gering gewesen sein.

Was hatte Källenius ihnen gestenreich mitzuteilen? »Ich denke, wir sind uns einig: Die jüngsten Ergebnisse – auch schon vor Corona – werden diesem stolzen Unternehmen nicht gerecht«, meinte er. Daimler könne nämlich mehr – »und wir sind entschlossen zu liefern«, versprach Källenius den Aktionären. Standardformeln, mehr nicht.

Zunächst müssen aber weitere Tiefschläge verkraftet werden. Nach einem Gewinneinbruch im ersten Quartal rechnet der Konzern für das zweite Jahresviertel mit roten Zahlen beim operativen Ergebnis. Aufs gesamte Jahr gerechnet, dürfte der Gewinn noch unter dem schon schwachen Wert des Vorjahres bleiben.

Was den Absatz angeht, zeigte sich Källenius zumindest semi-optimistisch. Zwar verkaufte die Daimler-Autosparte Mercedes-Benz in den ersten sechs Monaten rund 20 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum. Im zweiten Quartal habe man jedoch bereits wieder etwas Boden gutgemacht. Im Juni allein lagen die Pkw-Auslieferungen an die Endkunden leicht über dem Vorjahresniveau – und im wichtigsten Einzelmarkt Volksrepublik China habe Mercedes-Benz beim Absatz das bisher beste zweite Quartal erzielt.

Soweit zu den Zahlen. Daraus ziehen Konzernbosse in der Regel Kurzschlüsse, leiten »Sparprogramme« ab. Bei Källenius klingt das so: »Unsere bisherigen Effizienzziele haben die bevorstehende Transformation abgedeckt, aber nicht eine weltweite Rezession«, sagte er. »Deswegen schärfen wir unseren Kurs nach.« Übersetzt: »Sparkurs«. Und nun komme Corona als »zusätzliche Last« hinzu – mit Auswirkungen, die immer noch nicht absehbar seien. »Deswegen müssen wir noch zusätzliche Anstrengungen unternehmen«, sagte Källenius, blieb konkrete Details in bezug auf Stellenstreichungen allerdings schuldig. Man sei derzeit »in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern«.

Viele Aktionärsvertreter halten die Probleme für hausgemacht. »Daimler ist ein Sanierungsfall und gibt ein schwaches Bild ab, wohin man schaut«, beklagte etwa Janne Werning von Union Investment. Jens Hilgenberg vom Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre monierte eine verfehlte Modellpolitik.

Anders als sonst durfte die Kritik in diesem Jahr nicht direkt und live im Saal vorgetragen werden. Aktionäre mussten ihre Fragen vorab schriftlich einreichen. Die in Stuttgart zeitgleich zur Daimler-Hauptversammlung stattfindenden Proteste von Umweltschutz-, Menschenrechts- und Friedensorganisationen gegen die Konzernpolitik hingegen waren live. (dpa/jW)