Trump macht Austritt offiziell

Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um den Umgang mit der Coronapandemie offiziell den Austritt seines Landes aus der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeleitet. Wie ein US-Regierungsvertreter am Dienstag (Ortszeit) sagte, wurde UN-Generalsekretär António Guterres formell über den geplanten Schritt informiert. Der Bruch würde damit in einem Jahr wirksam.

Ein Sprecher des UN-Generalsekretärs in New York bestätigte, das Dokument zum US-Austritt aus der WHO sei am Montag eingegangen. Er betonte, eine der Bedingungen für einen Austritt sei, dass alle Beiträge für die Organisation beglichen seien. Guterres prüfe derzeit gemeinsam mit der WHO, ob alle Bedingungen erfüllt würden. Der Rückzug würde dann am 6. Juli 2021 in Kraft treten.

Trump wirft der UN-Unterorganisation seit Monaten Fehler in der Coronakrise sowie Einseitigkeit zugunsten Chinas vor. Er kündigte deswegen zunächst einen Stopp der Beitragszahlungen an die WHO und schließlich den Bruch mit der Organisation an. International stieß dies auf Empörung. Trump wird vorgeworfen, mit seinen Angriffen auf die WHO von eigenen Fehlern im Kampf gegen die Pandemie ablenken zu wollen. In den USA sind bereits mehr als 130.000 Menschen an den Folgen von Covid-19 gestorben – die mit Abstand höchste Zahl weltweit.

China kritisierte das Vorgehen Washingtons. »Wir fordern die USA nachdrücklich auf, ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen und das Verantwortungsbewusstsein eines großen Landes zu demonstrieren«, sagte Zhao Lijian, ein Sprecher des Außenministeriums, am Mittwoch. Als wichtigste internationale Organisation im Bereich der globalen öffentlichen Gesundheit spiele die WHO eine unverzichtbare zentrale Koordinierungsrolle bei der Reaktion auf die globale Coronaviruspandemie, so Zhao. Das Vorgehen der USA habe den Kampf gegen das Virus untergraben und insbesondere sogenannte Entwicklungsländer, die dringend internationale Unterstützung benötigen, ernsthaft negativ beeinflusst. (AFP/dpa/jW)