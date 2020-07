Aufstieg, dann Abschied

Braunschweig. Sechs Tage nach dem Aufstieg in die zweite Fußballbundesliga hat sich Eintracht Braunschweig überraschend von Trainer Marco Antwerpen getrennt. Der auslaufende Vertrag des 48jährigen werde nicht verlängert, teilten die Löwen am Dienstag mit. Auch Kotrainer Kurtulus Öztürk muss die Niedersachsen verlassen. Antwerpen hatte den Traditionsklub im November übernommen und nach einem starken Endspurt nach der Coronazwangspause zum Aufstieg geführt. Man sei Antwerpen »extrem dankbar. Er hat einen hohen Anteil an der Rückkehr in die zweite Bundesliga«, sagte Aufsichtsratschef Sebastian Ebel. Die Entscheidung sei »in einer mehrstündigen Sitzung am gestrigen Abend kontrovers diskutiert« worden. (sid/jW)