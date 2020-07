Ärmste zahlen höchsten Preis

Michael Nagle/XinHua/dpa In den USA ist die Not der Bevölkerung riesig. Schlange vor Lebensmittelausgabe (New York, 14.5.2020)

Als Folge der Coronapandemie rechnet die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) selbst bei günstiger Entwicklung im vierten Quartal mit einer Erwerbslosenquote von durchschnittlich bis zu 9,4 Prozent. Das wäre für die 30 Mitgliedsländer der höchste Wert seit der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, wie die OECD am Dienstag in ihrem »Beschäftigungsausblick 2020« mitteilte. Kommt es zu einer zweiten Infektionswelle, rechnen die Experten sogar mit einem Anstieg auf 12,6 Prozent. Ende 2019 lag die Zahl bei durchschnittlich 5,3 Prozent. Aus den Daten gehe zudem hervor, dass die Erwerbslosigkeit Geringqualifizierte, junge Menschen, Migranten und Frauen am stärksten getroffen habe. Menschen mit niedrigem Einkommen zahlen den höchsten Preis. »Während des Lockdown war die Wahrscheinlichkeit, dass hochverdienende Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten, um 50 Prozent höher als bei Geringverdienern. Gleichzeitig mussten Beschäftigte mit niedrigem Einkommen doppelt so häufig aufhören zu arbeiten wie Gleichaltrige mit höherem Einkommen«, heißt es in der Studie.

Die OECD-Länder hätten zwar in großem Umfang Maßnahmen ergriffen, um den drohenden wirtschaftlichen Schaden durch die Coronakrise möglichst gering zu halten. Doch auch wenn die Wirtschaft sich erhole, müsse die Politik weitere Unterstützung leisten, damit sich die Krise auf dem Arbeitsmarkt nicht zu einer sozialen Krise ausweite, heißt es.

Im Mai habe die Quote 8,4 Prozent betragen. Das seien 54,5 Millionen Menschen ohne Job. Im Vergleich zum April sank die Quote um einen Zehntelpunkt. Dies sei mit gegenläufigen Entwicklungen zu erklären: In den USA kehrten zahlreiche entlassene Arbeiter zurück, während in vielen anderen Ländern die Erwerbslosigkeit steige oder sich zu verfestigen drohe. (Reuters/dpa/jW)