Kriegsrecht auf Raten

REUTERS/Eloisa Lopez Mit geballter Faust: Demonstranten protestieren gegen das sogenannte Antiterrorgesetz in Manila (4.7.2020)

Als der seit nunmehr vier Jahren amtierende philippinische Präsident Rodrigo Duterte am vergangenen Freitag seine Unterschrift unter das wochenlang kontrovers diskutierte Gesetz zur Terrorismusbekämpfung (ATA 2020) setzte, hagelte es im In- wie Ausland Proteste. Die Novelle löst als härtere Version den Human Security Act von 2007 ab – mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die Meinungsfreiheit.

Durch das Gesetz drohe ein verstärktes »Red Tagging« von Aktivisten, Journalisten und Nutzern sogenannter sozialer Medien, zitierte die katholische Presseagentur Kathpress Phil Roberts von der Organisation Human Rights Watch (HRW) am Sonnabend. »Red Tagging« meint eine öffentliche Brandmarkung politischer Gegner als Kommunisten. Sie sollen eingeschüchtert oder sogar zur Ermordung freigegeben werden. Duterte wendet dieses Mittel regelmäßig an, um seinen Kritikern und Gegnern einen Maulkorb zu verpassen. Dabei macht er auch vor Bischöfen nicht Halt. Im vorigen Jahr wurden beispielsweise der Bischof von Caloocan, Pablo Virgilio David, sowie der Präsident der katholischen Salesianer-Universität, Armin Luistro, wegen angeblicher Komplizenschaft bei einem kommunistischen Umsturzversuch angeklagt.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, mit zwölf Jahren bis lebenslänglicher Haft zu bestrafen, wer Akte des »Terrorismus« plant, vorbereitet und erleichtert sowie Personen für eine »terroristische Organisation« rekrutiert oder gar Mitglied in einer solchen ist. Die Formulierungen sind so vage, dass selbst Verstöße gegen die im Rahmen der Coronapandemie verhängte Ausgangssperre oder regierungskritische Kommentare in den »sozialen Medien« als terroristisch eingestuft werden können.

Das Hauptziel der Verschärfung bleibt dennoch die Niederschlagung des seit 51 Jahren andauernden kommunistischen Aufstands auf den Philippinen. »Wenn man dieser Regierung den zusätzlichen Spielraum und die größere Autorität zugesteht, die mit einem neueren, repressiveren Antiterrorismusgesetz einhergehen, werden die Schleusen für schwerwiegendere Formen des Missbrauchs geöffnet«, erklärte Rechtsanwalt Edre Olalia, Präsident der »National Union of Peoples’ Lawyers« (NUPL), kurz vor Unterzeichnung des ATA 2020 gegenüber jW. Die NUPL bekämpft gemeinsam mit zahlreichen Nichtregierungsorganisationen, fortschrittlichen Arbeiter-, Gewerkschafts- und Bauernvereinigungen sowie kritischen Medienvertretern und militanten Studenten das Antiterrorgesetz. Die Kritik richtet sich vor allem gegen jene Passagen des Gesetzes, die ihrer Ansicht nach der gültigen, 1987 verabschiedeten Landesverfassung widersprechen. Dazu zählt die Verhaftung ohne Haftbefehl und das folgende Einsperren für eine Dauer von 24 Tagen, die zudem um weitere zehn Tage verlängert werden kann.

Ein vom Präsidenten selbst eingesetzter sogenannter Antiterrorismusrat (ATC) erlaubt der Polizei und dem Militär, jederzeit eine Person zu verhaften, die verdächtigt wird, terroristische Handlungen zu begehen. Der ATC setzt sich aus von Duterte handverlesenen Kabinettsmitgliedern sowie Militär- und Polizeioffizieren zusammen, darunter ehemaligen Generalstabschefs der Streitkräfte. Die Rolle der Justiz, so NUPL-Präsident Olalia, wird auf diese Weise zu einem Instrument herabgewürdigt, das offene Menschenrechtsverletzungen und den Missbrauch im Namen »nationaler Sicherheit« duldet. Der ATC agiere im rechtsfreien Raum und befinde letztlich darüber, wer als verdächtige Person eingestuft und entsprechend drakonisch bestraft werde. Mit dem ATA 2020 sollen die bloßen Ansichten von Menschen bestraft werden, unabhängig davon, ob sie tatsächlich »Straftaten« begangen haben oder nicht.