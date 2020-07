Proteste und Polizeigewalt

Thomas Mukoya/REUTERS

Nairobi. Am Dienstag haben sich in der kenianischen Hauptstadt Nairobi Hunderte Menschen zu einem Protestmarsch versammelt, um gegen Ungerechtigkeiten im Land zu demonstrieren. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am selben Tag. Die Proteste, die auf Swahili »Saba Saba« (»siebter siebter«) genannt werden, finden in dem ostafrikanischen Land in jedem Jahr am 7. Juli statt. Ihren Ursprung hatte die Tradition der Märsche 1990, als die Opposition Massenproteste gegen den damaligen Präsidenten Daniel arap Moi, der von 1978 bis 2002 das Amt besetzt hatte, organisiert und verlangt hatte, ein Mehrparteiensystem zuzulassen.

In diesem Jahr wurden die Demonstrationen von der vorherrschenden Polizeibrutalität im Land besonders befeuert. Die Teilnehmer warfen den Einsatzkräften laut Reuters vor, während der wegen der Coronapandemie verhängten Beschränkungen zahlreiche Menschen umgebracht zu haben. Als »Gründe« dafür seien die Nichteinhaltung von Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Virus wie etwa Verstöße gegen die Ausgangssperren oder das Nichttragen einer Maske angegeben worden. In den letzten Wochen hatte es immer wieder Kundgebungen gegen das Vorgehen der Einsatzkräfte gegeben. Vergangenes Wochenende töteten Polizisten im Westen Kenias einen Straßenhändler, nachdem dieser gefälschtes Handdesinfektionsmittel verkauft hatte. Demonstranten setzten als Reaktion eine Polizeistation in Brand, woraufhin der mutmaßlich verantwortliche Beamte in Gewahrsam genommen wurde.

Bei dem Marsch am Dienstag ging die Polizei erneut brutal gegen Protestierende vor. Wie Reuters berichtete, wurden zahlreiche Teilnehmer, noch bevor sie sich im Zentrum der Hauptstadt versammeln konnten, zerstreut und verhaftet. Diejenigen, die es in das Stadtzentrum schafften, wurden mit Tränengas beschossen. Auch dort kam es zu zahlreichen Festnahmen. (jW)