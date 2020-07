Klimaschutz weggespült

Bernd Wüstneck/dpa Auf See drängt die Internationale Transportarbeiterföderation auf Einhaltung von Schutzregeln

Die Internationale Transportarbeiterföderation (ITF), globaler Zusammenschluss Hunderter Gewerkschaften des Transportsektors, hat in einem eindringlichen Appell davor gewarnt, unter dem Vorwand der Pandemiebekämpfung die Klimapolitik zu vernachlässigen: Während sich die Welt mit der Covid-19-Pandemie befasse, seien einige Regierungen versucht, die Bewältigung der Klimakrise hinauszuzögern. »Unsere Zukunft hängt nicht nur von der Bekämpfung des Coronavirus ab, sondern auch davon, dass wir das Problem des Klimawandels wirksam angehen.« Ein Wiederaufbau der Volkswirtschaften nach der Pandemie verlange »eine nachhaltige, kohlenstofffreie Zukunft«, anderenfalls »laufen wir Gefahr, in eine noch größere Krise zu stürzen«.

Die ITF bezeichnet diesen Wiederaufbau als eine der größten Herausforderungen in der Folge von Covid-19 – und die Berücksichtigung des Klimaschutzes ein zentrales Element. Die fast schon traditionelle Unstimmigkeit zwischen Gewerkschaften und Umweltbewegung kommt in dem Appell nicht vor. Statt dessen verlangt die ITF nachdrücklich die Entwicklung nachhaltiger Verkehrskonzepte, sieht diese »an vorderster Front« des Wiederaufbauprozesses – und kombiniert dabei Arbeiterinteressen mit Klimaschutzzielen. Der Verkehrssektor müsse in den kommenden zehn Jahren seine Emissionen gegenüber dem Stand von 2010 um 45 Prozent senken, anders sei das Ziel des Weltklimarates IPCC, den Temperaturanstieg auf 1,5 Grad zu begrenzen, nicht zu erreichen: »Wir brauchen jetzt ein neues, nachhaltiges Modell, das allen sozialen Bedürfnissen gerecht wird und die Menschen über Profit stellt.«

Laut ITF ist es »von entscheidender Bedeutung«, beim Wiederaufbau im Verkehrssektor über gescheiterte Modelle der Vergangenheit hinauszugehen und sich dabei weder auf prekäre Arbeitsverhältnisse noch den stetig wachsenden Einsatz fossiler Brennstoffe zu stützen: »Wir brauchen eine global koordinierte grüne Industriepolitik, die hohe Investitionen und eine voll gewerkschaftliche Beschäftigung mobilisiert.« Investitionen in erneuerbare Energieträger und alternative Kraftstoffe allein reichten nicht aus, um den Verkehrssektor »kohlenstofffrei« zu gestalten, es brauche auch »öffentliche Verkehrsinfrastrukturen und -dienste unter starker demokratischer Kontrolle«. Der Ausbau des öffentlichen Verkehrs in öffentlicher Hand sei »eines der wichtigsten« Elemente, um die Klimakrise zu bewältigen. Nur wenn Investitionen in »grüne Infrastruktur« mit menschenwürdiger Arbeit und Tarifverträgen kombiniert würden, könne durch »lohnorientierte Erholung« eine globale Deflation vermieden werden.

Zwar enthält der Appell – noch – keine konkreten Forderungen oder Vorschläge, doch blickt die ITF damit über den eigenen Tellerrand: Unmissverständlich betont sie nicht nur die historische Verantwortung der Indus­trieländer des globalen Nordens in der Bewältigung der Klimakrise, sondern auch deren Verpflichtung, sicherzustellen, dass alle Länder über genügend Finanzmittel für die Umstellung auf CO2-Nullemission verfügen können.