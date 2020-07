Solidarität mit Galeria-Beschäftigten

Die Fraktion von Die Linke der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf in Berlin erklärte am Montag ihre Solidarität mit den Beschäftigten bei »Galeria Karstadt-Kaufhof«:

Bundesweit sollen rund 62 Filialen von Karstadt, Galeria Kaufhof und »Karstadt Sport« geschlossen werden. Allein in Berlin sollen 1.000 Beschäftigte mitten in der Coronakrise entlassen werden. An der Spitze des Galeria-Kaufhof-Karstadt-Konzerns steht Immobilienhai René Benko mit seiner Signa Holding GmbH. Das Absurde: Während bundesweit viele Filialen schließen sollen, weil angeblich 500 Millionen Euro fehlen, will Signa allein in Berlin in den nächsten Jahren rund drei Milliarden Euro für seine spekulativen Hochhausprojekte Ku’damm, Hermannplatz und Alexanderplatz verschleudern.

Auch »Karstadt Sport« am Ku'damm ist betroffen und soll zum 31.10.2020 geschlossen werden. Die Beschäftigten und die Gewerkschaft Verdi rufen zu einer Protestaktion am Freitag, 10.7., um 12 Uhr vor dem Gebäude auf. (…) Dazu erklärt Niklas Schenker, Kofraktionsvorsitzender der BVV-Fraktion: »Die Signa Holding versucht auf dem Rücken der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unter dem Vorwand der Coronakrise lange geplante Schließungspläne zu realisieren. (…) Signa muss alle Filialschließungen überdenken und auch die Auswirkungen auf die angrenzenden Quartiere zur Bewertung heranziehen. Besonders wichtig ist uns auch, dass es Mitbestimmungsrechte für die Beschäftigten bei Karstadt für alle Betriebs- und Unternehmensentscheidungen gibt.«

Der Verein Lobbycontrol warnte am Montag vor Fallstricken im geplanten Lobbyregister:

Lobbycontrol begrüßt die Einigung der Regierungskoalition auf die Einführung eines verbindlichen Lobbyregisters. Christina Deckwirth, Sprecherin von Lobbycontrol, kommentiert: »(…) Endlich, das ist ein Riesenschritt in Richtung mehr Transparenz in der Politik. Darauf haben wir seit vielen Jahren gewartet, dieser Schritt war überfällig. Das haben die jüngsten Lobbyaffären rund um Amthor und Gabriel noch mal deutlich gezeigt. Jetzt ist es wichtig, dass die Regierung keine halben Sachen macht. Das Lobbyregister muss gegenüber Bundestag und Bundesregierung gelten, und es muss alle Lobbyakteure umfassen. Die ›Groko‹ darf jetzt kein Schmalspurlobbyregister mit Schlupflöchern verabschieden. Sobald es Lücken gibt, werden Lobbyakteure diese ausnutzen, um weiterhin Lobbyarbeit im geheimen zu betreiben.«

Die SOS-Kinderdörfer befürchten einen weltweiten Versorgungsnotstand und teilten dazu am Sonntag mit:

Die Zahl der Menschen auf der Welt, die hungern, ist infolge der Coronapandemie drastisch angestiegen. Wenn nicht schnell umfangreiche Maßnahmen ergriffen werden, droht ein weltweiter Versorgungsnotstand. »Millionen Kinder sind in Gefahr. Je länger die Krise dauert, desto größer ist das Risiko, dass sie dauerhaft Schaden nehmen«, sagte Luciana Dabramo, Nothilfekoordinatorin der Hilfsorganisation. Bereits vor der Krise haben 820 Millionen Menschen an Hunger gelitten, mehr als jedes fünfte Kind war unterernährt. Konflikte sowie die Folgen des Klimawandels wie Dürren und eine nach wie vor anhaltende Heuschreckenplage in Afrika haben die Ernährungssicherheit massiv bedroht. Jetzt kann es sein, dass sich die Zahl der Hungernden noch in diesem Jahr verdoppelt. Nach aktuellen Daten der FAO würden in der Zentralafrikanischen Republik bereits elf Prozent mehr Menschen an Hunger leiden als vor Ausbruch von Covid-19 und in Afghanistan sei die Zahl der Hungernden auf alarmierende zehn Millionen nach oben gegangen.