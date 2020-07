Leere Stühle in Rom

Riccardo De Luca/AP/dpa Weniger Teilnehmer als von den Veranstaltern erhofft: Die Piazza del Popolo am Sonnabend in Rom

Mit einer Kundgebung auf der Piazza del Popolo in Rom hat am Sonnabend die faschistische Rechte Italiens sofortige vorgezogene Neuwahlen gefordert. Mehr als 4.000 Stühle, jeder mit einer italienischen Flaggen versehen, waren mit Abstand zueinander aufgestellt worden. Von diesen blieben, wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA berichtete, jedoch viele leer. Aufgerufen hatten Lega-Führer Matteo Salvini, die Chefin der »Brüder Italiens« (FdI), Giorgia Meloni und der ehemalige Premier und Vorsitzende der »Forza Italia«, Silvio Berlusconi. Auf der Tribüne lautete die Losung »Gemeinsam für ein Italien der Arbeit«. Ziel der Allianz ist der Sturz der Regierung des parteilosen Premiers Giuseppe Conte mit dem sozialdemokratischen Partito Democratico (PD) sowie der »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S).

Als Folge der Coronakrise rechnen Experten für Italiens Wirtschaft in diesem Jahr mit einem Produktionsrückgang von neun Prozent. Manche gehen sogar von einem Einbruch von 13 Prozent aus, während für 2021 nur eine »sehr langsame Erholung« prognostiziert wird. Dieses Szenario versuchen Salvini und Meloni für sich zu nutzen. So kritisierten beide am Sonnabend, die Regierung verschleppe die Beantragung der von der Europäischen Union in Aussicht gestellten »Coronahilfen«. Diese werden im Rahmen des sogenannten ESM-Rettungsschirms (Europäischer Stabilitätsmechanismus) vergeben. Daher sei am Sonnabend auf »jeden kontroversen Appell gegen den ESM« verzichtet worden, wie ANSA berichtete.

Dazu passt auch Melonis Mahnung, alles, was die Einheit der rechten Koalition, die »neu gefundene Idylle« stören könnte, tunlichst zu vermeiden. Mindestens einen weiteren Hintergedanken dürfte die Chefin der »Brüder Italiens« bei ihrer Aussage gehabt haben. So existieren Gerüchte, Berlusconi beabsichtige in einer zukünftigen Regierung mit der von Matteo Renzi aus einer Abspaltung des PD gebildeten Partei »Italia Viva« (IV) zusammenzuarbeiten. Das könnte neben einem »demokratischen Anstrich« des Kabinetts auch zusätzliche Wählerstimmen sichern. Renzi, der bereits in seiner Zeit als Regierungschef 2014 bis 2017 mehrfach seine Bereitschaft dazu gezeigt hatte, mit Berlusconi eine Regierung zu bilden, scheint auch jetzt nicht abgeneigt. Berlusconi war 2013 wegen Steuerbetrug in Millionenhöhe rechtskräftig zu vier Jahren Haft verurteilt worden, die er durch das Ableisten von Sozialarbeit verbüßte. Anschließend wurde er aus dem Senat, dessen Mitglied er war, ausgeschlossen und bis 2018 mit Ämterverbot belegt.

Indes scheint die faschistische Allianz noch recht weit von ihrem Ziel entfernt zu sein. Zwar muss die Conte-Regierung ständig befürchten, über ein Misstrauensvotum zu stürzen. Damit es zu Neuwahlen kommt, muss Staatspräsident Sergio Mattarella jedoch das Parlament auflösen, was wohl kaum vor der jetzt beginnenden Sommerpause geschehen dürfte. Dafür käme frühestens der September, noch wahrscheinlicher der November in Frage. Denkbar ist, dass – wie es auch der Vorsitzende des italienischen Unternehmerverbands Confindustria, Carlo Bonomi, sowie der Zentralbank Banca d’Italia, Ignazio Visco, fordern – eine Regierung der »nationalen Einheit« gebildet wird. Das würde bedeuten, dass die teils extrem rechten Oppositionsparteien in die Regierung eintreten, jedoch Conte ausgewechselt würde. So könnten auch die Regionalwahlen im Herbst in Marken, der Toskana, Kampanien und Apulien abgewartet werden. Dort sieht die Opposition sich im Vorteil, da sie sich bereits auf gemeinsame Kandidaten geeinigt hat, während in der Regierungskoalition M5S bisher ein Wahlbündnis ablehnt.