Nur im Ausland Hoffnungsträger

OBN via AP/dpa Die Beerdigung des Sängers Hachalu Hundessa am 2. Juli in Ambo

Der Mord an dem populären Protestsänger Hachalu Hundessa am 29. Juni hat in Äthiopien zu schweren Unruhen geführt. Bis zum Wochenende kamen bei solchen mindestens 166 Menschen ums Leben, darunter elf Einsatzkräfte. Das meldete die BBC am Sonntag unter Berufung auf Polizeiangaben.

Hundessa war in der Hauptstadt Addis Abeba erschossen worden. Über Täter und Motiv gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse. Der 34jährige gehörte zur Ethnie der Oromo, der größten in Äthiopien. Hundessa drückte in seinen Liedern eindringlich die Gefühle seiner Volksgruppe aus, die sich wirtschaftlich und politisch benachteiligt fühlt. Bei den Protesten gegen die Regierung, die 2016 begannen und im Februar 2018 zum Sturz des Ministerpräsidenten Hailemariam Desalegn geführt hatten, war er eine der bekanntesten Figuren.

Die Nachricht von seinem gewaltsamen Tod verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Der einflussreiche Aktivist und Besitzer des Oromia Media Networks, Jawar Mohammed, heizte die Stimmung unter seinen 1,75 Millionen Followern auf Facebook weiter an: »Sie töteten nicht nur Hachalu. Sie schossen ins Herz der Oromo-Nation, wieder einmal! Ihr könnt uns töten, alle von uns, ihr könnt uns niemals stoppen!! NIEMALS!!« Die Einsatzkräfte kappten daher in weiten Teilen Äthiopiens das Internet, auch am Sonntag war es laut Reuters noch abgeschaltet.

Mohammed und der prominente Oromo-Oppositionsführer Bekele Gerba befinden sich inzwischen in Haft, nachdem sie mit 33 anderen Aktivisten am 30. Juni versucht hatten, die Überführung des Leichnams von Hundessa in seine Geburtsstadt Ambo zu verhindern, wo die Familie des Sängers ihn begraben wollte. Schwer bewaffnet drangen die Männer nach Angaben der Staatsanwaltschaft in das Oromo-Kulturzentrum in Addis Abeba ein, wo sich Repräsentanten der Volksgruppe aufhielten. Dabei kam ein Polizist ums Leben. Die Staatsanwaltschaft wirft Mohammed und Gerba nun vor, sie hätten einen großen Anschlag verüben wollen, berichtete die Onlineausgabe des äthiopischen Monatsmagazins Addis Standard am Donnerstag. Besonders Mohammed wird als aussichtsreicher Herausforderer des amtierenden Ministerpräsidenten Abiy Ahmed bei den Wahlen im nächsten Jahr gesehen.

In den folgenden Tagen weiteten sich die Unruhen auf fast die gesamte Oromo-Region aus. In der Stadt Harar rissen aufgebrachte Menschen Berichten auf Twitter zufolge eine Statue von Ras Tafari Makonnen Woldemikael vom Sockel – dem Vater des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie. Die Proteste erreichten sogar die britische Hauptstadt London, wo in Wimbledon am Dienstag eine Statue von Haile Selassie zerstört wurde, wie die BBC mitteilte.

Die Armee zeigte starke Präsenz, vor allem in Ambo. Dort fand am Donnerstag die Beerdigung statt. »Sicherheitskräfte sind in unsere Stadt einmarschiert, wir können nicht hinausgehen und trauern. Keine Autos fahren, mit Ausnahme der Patrouillen mit Maschinengewehren«, berichtete ein Student gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters per Telefon. Am Sonntag teilte ein Informant der Agentur mit, die Oromo-Region sei wieder relativ ruhig: »Es gibt keine Gewalt oder Proteste im Moment. Die Geschäfte haben ebenfalls wieder geöffnet.«

Als Abiy Ahmed im April 2018 Regierungschef in Äthiopien geworden war, setzten die Oromo große Hoffnungen auf den ersten Ministerpräsidenten aus ihren Reihen. Doch inzwischen welken die Vorschusslorbeeren, nur im Ausland gilt Ahmed noch immer als Hoffnungsträger. Für seine Aussöhnung mit dem Nachbarland Eritrea erhielt er 2019 den Friedensnobelpreis. Am Freitag übertrug das äthiopische Fernsehen eine Ansprache des Ministerpräsidenten, in der er angesichts der Unruhen von einem organisierten Versuch sprach, einen Bürgerkrieg zu entfachen. Es sei nun die Aufgabe der Justiz und der Einsatzkräfte, jene zur Rechenschaft zu ziehen, die »direkt oder indirekt teilgenommen« hätten, so Ahmed laut der Onlineseite von Addis Standard.