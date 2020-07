Union und SPD gegen Wehrpflicht

Kay Nietfeld/dpa Werden angeblich gebraucht: Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) während einer Trainingsmission (Magdeburg, 1.3.2017)

Die Kovorsitzende der SPD, Saskia Esken, hat sich in der Debatte um eine mögliche Wiedereinführung der Wehrpflicht in Deutschland dafür ausgesprochen, statt dessen ein sogenanntes Pflichtjahr für junge Menschen im Dienst der Allgemeinheit gesetzlich vorzuschreiben. Der Staat müsse allerdings zunächst allen, die freiwillig in soziales Dienstjahr leisten wollen, auch einen Platz anbieten können. Erst dann ließe sich über ein verpflichtendes Jahr sprechen, erklärte Esken. Die Wehrpflicht wieder einzuführen, das kritisierte Esken am Montag im baden-württembergischen Calw als »fragwürdig«. Dort besuchte sie das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr.

Zur Zukunft des KSK gefragt, sagte die SPD-Kovorsitzende: »Dass die Kompetenzen gebraucht werden, liegt auf der Hand und bleibt auch wahr. Ob das KSK in seiner Struktur so erhalten werden kann, ist die ganz andere Frage.« Esken sprach von alarmierenden Vorfällen. »Welche Gefahr da von Rechtsextremen ausgeht, die Zugang zu Waffen und Munition haben, die womöglich geheime Lager angelegt haben und die sich auf einen Tag X vorbereiten«, lasse sich kaum in Worte fassen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) kündigte jüngst eine Umstrukturierung des KSK und die Auflösung einer Kompanie an.

Die Ministerin hatte am Wochenende eine Rückkehr zur Wehrpflicht abgelehnt. »Das intelligentere Mittel wäre, über eine allgemeine Dienstpflicht in Deutschland nachzudenken – eben nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch im zivilen.« Mit Verweis auf eine Reihe extrem rechter Vorfälle in der Bundeswehr hatte die Wehrbeauftragte des Bundestags, Eva Högl (SPD), eine Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht ausgelöst (siehe jW vom Montag). Der Vorstoß Högls wurde auch von der CSU als dritter Koalitionspartei im Bund abgelehnt. Es »würde die Verteidigungsfähigkeit eher schwächen«, sagte Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident, am Montag vor einer Sitzung des Parteivorstands in München. (dpa/jW)