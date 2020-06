»Signa«: Hunderte Millionen Euro zur Sanierung von »Galeria Karstadt-Kaufhof«

Caroline Seidel/dpa Beschäftigte von »Karstadt Sports« empfinden vor allem Wut

Wien. Für die Sanierung des stark angeschlagenen Warenhauskonzerns »Galeria Karstadt-Kaufhof« will der österreichische Mutterkonzern »Signa« 366 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein »Signa«-Sprecher bestätigte der Deutschen Presseagentur den »Sanierungsbeitrag« am Freitag. Zuerst hatte die Wirtschaftswoche darüber berichtet. Allein 200 Millionen Euro sollen als Mietzuschuss gezahlt werden.

Der Handelsriese musste angesichts der Umsatzeinbrüche durch die Coronakrise Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen. 62 Niederlassungen will der Warenhauskonzern »Galeria Karstadt-Kaufhof« dicht machen, außerdem 20 Filialen von »Karstadt Sports«. (dpa/jW)