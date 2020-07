Herr Trump in der Kärntnerstraße zu Wien

imago images/viennaslide Quadratmeterkosten von knapp 300 Euro: Kärntner Straße in Wien, pandemiebedingt einmal leer

»Es gibt im Leben der Nationen Phasen, da neigen politische Führungsfiguren, die ihren Aufstieg innerhalb der herrschenden Klasse und bestimmten Kapitalfraktionen vollzogen haben, dazu, sich von der engen Klassenbindung mehr und mehr zu lösen und autokratische Züge anzunehmen«, sagte der Dozent, der mit Herrn Groll in der Fußgängerzone der Kärntner Straße zu Wien unterwegs war. Herr Groll staunte angesichts der glitzernden Welt des Konsums. In seinem Vorstadtbezirk Floridsdorf ging es wesentlich bescheidener zu.

Dem Dozenten war Grolls Befremden nicht entgangen. »In der Studie der Immobilienagentur Cushman & Wakefield bekleidet die Kärntner Straße Platz 12 der teuersten Einkaufsstraßen der Welt mit Quadratmeterkosten von knapp 300 Euro«, erklärte er. »Und Apple eröffnete unweit vom Stephansdom seinen 501. Flagship-Store. Diese Läden gelten als die umsatzstärksten der Welt.«

»Warum sagen Sie mir das?« erwiderte Groll. »Glauben Sie, der Mindestrentner schwingt sich zu einer Milliardeninvestition auf?«

»Das nicht«, wehrte der Dozent ab. »Ich möchte Ihre geschätzte Aufmerksamkeit nur auf den Umstand lenken, dass Herrn Trumps Hochhaus in New York nur einen Häuserblock vom Kubus des berühmten Apple-Stores entfernt ist. Trump und Apple sind also Nachbarn, die zwei Seiten des American Way of Business. Der politischen Seite hat nun ein Mann ein Buch gewidmet, das die ersten beiden Jahre der Trumperei in einem Journal nachzeichnet. Der Brecht- und Peter-Weiss-Forscher, Romancier und Biograph Robert Cohen von der New York University schaute dem Meister von Irrwitz und Bösartigkeit täglich auf die twitternden Wurstfinger. Die schiere Wucht des sprachlichen und intellektuellen Unrats macht einen als Leser nicht nur fassungslos, sie eröffnet auch die Erkenntnis, dass Trump dabei ist, eine Herrschaftsform zu etablieren, die die Klammern der klassischen Monopoldemokratie soweit aufgebogen hat, dass er mit normalen Mitteln vom Präsidentenamt nur mehr schwer zu vertreiben ist.«

»Vielleicht wird er ja ein Opfer des Virus und verliert die Wahl wegen seiner inferioren Krisenpolitik«, warf Groll ein. »Ob er dann aber wirklich zurücktritt, welche Tricks zur Machterhaltung ihm da noch einfallen …«

»Diese Frage rückt immer mehr in den Vordergrund«, stimmte der Dozent bei. »Es könnte sein, dass er es auf einen institutionellen Putsch anlegt, um an der Macht zu bleiben.«

»Es würde mich aber auch nicht wundern, sollte er in Handschellen aus dem Oval Office abgeführt werden«, erwiderte Groll. »Das Kapital lässt nicht mit sich spaßen. Wenn Trump ernsthaft Profite gefährdet, wird man ihn abservieren.«

»Wir werden es ja sehen«, sagte der Dozent. »In Cohens Journal, das im Übrigen glänzend geschrieben ist, heißt es zur Russland-Frage – der angeblichen Einmischung in den Wahlkampf –, es sei doch wohl davon auszugehen, dass die USA ihrerseits russische Computer gehackt hätten. Wenn nicht, wie unfähig seien die US-Geheimdienste? Und zu dem politischen Mord in Charlottesville, Virginia, wo im August 2017 ein 20jähriger Weißer aus Ohio mit seinem Wagen in eine friedliche Demonstration gefahren war, eine 32jährige Frau getötet und acht andere Teilnehmer schwer verletzt hatte, berichtet er, dass diese Sorte von Mördern in der Presse zunehmend nicht mehr als Neonazis, sondern als Nazis bezeichnet würden. Das Präfix Neo lege nahe, das Alte trete in neuer Form auf. Doch habe es sich bei den Rechten in Charlottesville nicht um eine neue Version des Alten gehandelt, es sei das Alte selbst.

Das Journal Cohens steht in der Tradition der Tagebücher Victor Klemperers über die Niederschlagung der Bayerischen Räterepublik und die Naziherrschaft sowie der fünf Journale des präzisen Beobachters und bestechenden Essayisten Karl-Markus Gauß. Auch die rasche Produktion von Theatertexten und Zeitromanen wie bei Elfriede Jelinek und Marlene Streeruwitz ist Teil dieser seismographischen Literatur, der in Bruchzeiten besondere Bedeutung zukommt.«

Er danke für den gelehrten Vortrag, sagte Groll und schlug den Weg zu einer Nordsee-Filiale ein. Studierte Köpfe bräuchten gesunde Nahrung, und nichts sei gesünder als ein betagtes Matjesbrötchen, das den weiten Weg von der Nordsee über die Donau bis Wien zurückgelegt habe.