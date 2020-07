»Unabhängigkeit bedroht«

Tetiana Bondarenko/REUTERS Genug ist genug: Der Chef der Nationalbank der Ukraine, Jakiw Smolij, räumte nach Anfeindungen den Posten (Kiew, 3.7.2020)

In der Ukraine ist der Chef der Nationalbank (NBU), Jakiw Smolij, unter Protest zurückgetreten. In seinem am letzten Mittwoch an Präsident Wolodimir Selenskij gerichteten Rücktrittsschreiben beschwerte sich Smolij über »systematischen politischen Druck«, dem er seit langem ausgesetzt gewesen sei. Sein Rücktritt solle eine »Warnung« sein, nicht länger die »institutionellen Grundlagen der Arbeit der Zentralbank anzutasten«. Selenskij nahm das Rücktrittsgesuch am vergangenen Donnerstag an.

U-Ausschuss gefordert

Hintergrund der Amtsniederlegung ist offenbar ein Streit mit den ausländischen Geldgebern über die wirtschaftspolitische Generallinie der Ukraine. Dortige Medien – sowohl mit Selenskij sympathisierende wie auch kritische – berichteten übereinstimmend, der Präsident habe von der Zentralbank verlangt, die Zinsen zu senken und mehr Liquidität für die ukrainische Volkswirtschaft bereitzustellen. Smolij habe dagegen die »reine Lehre« des Monetarismus vertreten, in erster Linie die Stabilität der Preise und des Wechselkurses der ukrainischen Währung Griwna im Auge. Julia Timoschenko von der »Vaterlandspartei« sprach in diesem Kontext von einer »verbrecherischen Tätigkeit« der Nationalbank unter Smolij und verlangte einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Im Unterschied dazu stärkten die Botschafter der G-7-Staaten in Kiew dem scheidenden Smolij am Donnerstag demonstrativ den Rücken und forderten Selenskij auf, an der »Unabhängigkeit der Zentralbank« unbedingt festzuhalten. Auch der Internationale Währungsfonds macht diese zu einem Kriterium für die Gewährung weiterer Kredite, die die Ukraine dringend braucht, um einen Staatsbankrott zu vermeiden.

Die Rede von der »Unabhängigkeit« der NBU ist dabei nicht ganz wörtlich zu nehmen. Smolij war zwar nicht an Weisungen der ukrainischen Politik gebunden – sehr wohl aber an die des Aufsichtsrats der Bank, in dem in erster Linie Vertreter der ausländischen Geldgeber sitzen. Wie gegenüber dem regierungskritischen Portal Strana.ua Vertreter mehrerer ukrainischer Banken erklärten, war auch die Politik Smolijs diesseits des wirtschaftstheoretischen Dogmatismus interessengeleitet. So habe er mit dem, was ihm seitens der westlichen Geldgeber als Erfolg angerechnet wird – der Stabilität und sogar leichten Aufwertung der Griwna – den ukrainischen Staat direkt geschädigt. Der lebe nämlich davon, dass sein Haushalt aus den Dollar-Erlösen des staatlichen Energiekonzerns Naftogas Ukraini gespeist werde. Und die fallen, in Griwna gerechnet, geringer aus, wenn die Währung stark ist, und höher, wenn sie schwächelt. Smolijs Politik habe Spekulanten genutzt, die in hochverzinsliche ukrainische Inlandsanleihen investiert hätten; ein stabiler Außenwert der Griwnja habe ihnen das mit solchen Anlagen verbundene Währungsrisiko weitestgehend abgenommen. Der Vorwurf aus Teilen der ukrainischen Finanzwelt lautet also im Kern: Smolij habe im Interesse der Gläubiger gearbeitet, nicht in dem des eigenen Landes. Sogar von einer »Verschwörung der NBU mit den Gläubigern« war in ukrainischen Finanzkreisen die Rede.

Politische Intrige

Wie es jetzt weitergeht zwischen der Ukraine und ihren Gläubigern, ist einstweilen offen. Wahrscheinlich wird Selenskij einen Nachfolger bestimmen, der der Regierung Geld druckt, damit sie ihre inneren Verpflichtungen erfüllen und den Absturz von Selenskijs Popularitätswerten zu bremsen versuchen kann. Die ökonomischen Folgen – eine Abwertung der Griwna und eine höhere Inflation im Innern – werden dabei akzeptiert. Wahrscheinlich kalkuliert Selenskij, dass sich der IWF aus politischen Gründen nicht wird leisten können, der Ukraine tatsächlich den Kredithahn zuzudrehen und das Land so fallenzulassen. Einige ukrainische Kommentatoren sehen in Smolijs Rücktritt sogar eine im Kern politische Intrige: Er wolle den Krach mit dem IWF bewusst provozieren und in der dann zu erwartenden verschärften Wirtschaftskrise im Herbst den Sturz Selenskijs und ein Comeback von Expräsident Petro Poroschenko herbeiführen – schon um diesen vor der drohenden Strafverfolgung zu bewahren.