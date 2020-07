Politik des Wegsehens

Flavio Gasperini/SOS Mediterranee/AP/dpa Traumatisiert und hoffnungslos: Geflüchtete an Bord der »Ocean Viking« am Freitag

Am Wochenende erreichte die 180 aus dem Mittelmeer geretteten Bootsflüchtlinge auf dem Seenotrettungsschiff »Ocean Viking« endlich die vorerst erlösende Nachricht, dieses Schiff verlassen zu können. Nachdem die Insassen, darunter 25 Minderjährige und eine schwangere Frau auf das Coronavirus getestet wurden, sollen sie am heutigen Montag auf das Quarantäneschiff »Moby Zaza« verlegt werden, wie es am Sonntag aus dem italienischen Innenministerium hieß. Zuvor hatten die Geretteten zehn Tage an Bord darauf gewartet, in einem sicheren Hafen an Land gehen zu können, während sich die Situation immer weiter zuspitzte.

Die »Ocean Viking«, das Rettungsschiff der Organisation SOS Méditerranée hatte in vier Einsätzen am 25. und 30. Juni 181 Menschen aus Seenot gerettet. Die ersten 51 wurden dabei in internationalen Gewässern in der sich überschneidenden italienischen und maltesischen Such- und Rettungszone geborgen, weitere 67 Personen wurden eine Stunde später aus einem Holzboot in der maltesischen Such- und Rettungsregion südlich der italienischen Insel Lampedusa gerettet, wie es in einer Pressemitteilung der Organisation vom Sonnabend hieß. So wie die EU die Pandemie für eine verstärkte Abschottung genutzt hat, gaben auch Italien und Malta an, wegen der Coronakrise ihre Häfen für Seenotrettungsschiffe schließen zu müssen. Entgegen der Seerechtskonvention reagieren sie aber noch nicht einmal auf Anfragen, Überlebenden einen sicheren Ort für die Ausschiffung zuzuweisen. Laut Mitteilung von SOS Méditerranée sei diese Bitte sechsmal wiederholt worden, ohne dass es eine positive Antwort gegeben hätte.

Unter den Geretteten befand sich demnach eine Gruppe von Personen, die nach eigenen Angaben in Libyen gefoltert wurden und nach Einschätzung der Crewmitglieder augenscheinlich traumatisiert waren. Am Donnerstag sprangen zwei Menschen aus Verzweiflung über Bord, eine weitere Person versuchte zu springen – die Crew konnte sie wieder sicher an Bord bringen. Insgesamt hätten sechs Gerettete Selbstmordabsichten geäußert. Da dadurch die Sicherheit der Geflüchteten sowie der Besatzung gefährdet gewesen sei und zwei Personen in Hungerstreik getreten waren, habe das medizinische Team der »Viking« am Freitag um medizinische Evakuierung gebeten – wiederum ohne Antwort. Daraufhin ließ der Kapitän den Notstand an Bord ausrufen.

Die für die faktische Aussetzung der Seenotrettung zuständigen EU-Staaten palavern unterdessen weiter, wie die Abschottung künftig geregelt werden soll. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) äußerte gegenüber der Welt am Sonntag, er »hoffe, dass die EU im Rahmen der deutschen Ratspräsidentschaft eine politische Verständigung im Bereich Migration« beschließt. Dabei soll es erwartbar nicht um eine Asylpolitik im Sinne der Geflüchteten gehen, sondern um die Ausgestaltung des EU-Grenzregimes (gerne auch bis Nordafrika reichend) sowie die »unmittelbare Rückführung von Personen«, die nach Einschätzung der EU-Beamten einfach so geflohen sind.