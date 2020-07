Mitgefangen, mitgehangen

Hintergrund: US-Druck auf den Libanon

Der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab steht schwer unter Druck. Auf den Straßen protestieren die Menschen, weil sie nichts mehr zu essen haben und die Währung des Landes verfällt. Die Banken besitzen nur noch eine Reserve von 90 Milliarden US-Dollar, um Medikamente, Benzin und Mehl zu subventionieren. Die Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) über Kredite sind ins Stocken geraten. Und nun auch noch das: Die US-Botschafterin im Libanon, Dorothy Shea, hat Diab dazu aufgefordert, die libanesische Hisbollah aus der Regierung zu werfen.

Die USA seien in »großer Sorge über die Rolle der Hisbollah, eine gelistete Terrororganisation«, erklärte Shea dem saudischen Nachrichtensender Al-Hadath. Hisbollah habe »Milliarden Dollar abgezweigt, die in das Staatssäckel der Regierung gehören, so dass die Regierung die Grundbedürfnisse der Bevölkerung bedienen kann«. Hisbollah bedrohe zudem die Stabilität des Libanon und verhindere ökonomische Lösungen, behauptete die Botschafterin weiter.

Die veröffentlichten Passagen des Interviews sorgten bei den Anhängern der Hisbollah für Empörung. Ein (religiöser) Richter in der südlibanesischen Staat Tyre war so aufgebracht, dass er libanesischen und internationalen Medien im Land für ein Jahr verbot, Äußerungen der US-Botschafterin zu veröffentlichen. Sie habe mit ihren Äußerungen versucht, das libanesische Volk aufzuwiegeln, begründete Richter Mohammed Maseh sein Urteil. Der Hisbollah-Abgeordnete Hassan Fadlallah forderte das Außenministerium auf, Shea mit den internationalen Vereinbarungen für Diplomaten zu konfrontieren. Das US-Außenministerium stärkte seiner Vertreterin im Libanon indes den Rücken. Die Hisbollah versuche auf armselige Weise, »die libanesischen Medien mundtot zu machen«, hieß es in einer Erklärung.

Die allerdings brauchten die Bemerkungen aus Washington nicht, um die Anordnung des aufgebrachten Richters in Tyre zurückzuweisen. Der Fernsehsender LBC wies die Entscheidung zurück und sprach von Verletzung der Pressefreiheit. Die libanesische Informationsministerin erklärte, niemand habe das Recht, den Medien vorzuschreiben, was sie berichten sollten.

Außenminister Nassif Hitti bestellte die Botschafterin Shea wegen ihrer Äußerungen ins Außenministerium ein. Sie erklärte nach dem Treffen, man werde »eine neue Seite« in den beidseitigen Beziehungen aufschlagen. Die USA seien dazu bereit, dem libanesischen Volk »besonders in diesen schwierigen Zeiten« weiter zur Seite zu stehen. (kl)