»Anträge wurden wochenlang nicht bearbeitet«

Michael Reichel/dpa-Zentralbild Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl (9.4.2020)

Trotz der Coronapandemie versuchen Sie derzeit, Ihr Beratungsangebot für Geflüchtete aufrechtzuerhalten. Wie wirkt sich die Pandemie auf Ihre Arbeit aus?

Zunächst einmal stellen wir eine große Verunsicherung bei unseren Klientinnen und Klienten fest. Termine in den Ausländerbehörden finden nicht statt und werden häufig zu spät abgesagt. Die Menschen wissen nicht, ob ihre zwischenzeitlich abgelaufenen Aufenthaltserlaubnisse weiterhin gültig sind. Zudem mussten wir aufgrund unserer räumlichen Situation die Abläufe in der Beratung anpassen, damit sich nicht zu viele Personen gleichzeitig im Wartebereich aufhalten. Ein weiteres großes Problem ist das geringere Spendenaufkommen. Das liegt wohl an den finanziellen Schwierigkeiten, in die einige unsere Spenderinnen und Spender infolge der Coronakrise geraten sind.

In vielen Ämtern und Behörden haben die Angestellten in den letzten Monaten im Homeoffice gearbeitet. Haben sich daraus Nachteile für die Geflüchteten ergeben?

Auf jeden Fall. Wir erleben immer wieder, dass Anträge, die vor Wochen an Ämter geschickt wurden, dort unbearbeitet liegengeblieben sind. Das reicht von Anträgen auf Zustimmung zum Beginn einer Berufsausbildung bis hin zu solchen auf eine Aufenthaltserlaubnis oder auf Sozialleistungen. Die Menschen hängen in der Luft und haben durch die Schließung der Behörden für den Publikumsverkehr keine direkten Ansprechpartner mehr. Verwundert sind wir darüber, wie lange in einigen Städten diese Zeit der Handlungsunfähigkeit andauert, während in der privaten Wirtschaft nahezu jeder zeitnah Lösungen gefunden hat, um wieder mit Kundinnen und Kunden in Kontakt zu treten.

Nicht nur in NRW sind Geflüchtete in Sammelunterkünften untergebracht, die in der Vergangenheit neben den fleischverarbeitenden Betrieben zu Hotspots von Coronainfektionen geworden sind. Allein in Ihrem Bundesland wurden in mindestens sieben Landesunterkünften für Geflüchtete Infektionen festgestellt. Wie ist die Situation aktuell?

Die zuständigen Behörden haben versucht, die Lage durch rigorose Quarantänemaßnahmen unter Kontrolle zu bekommen. Und das sowohl in den Sammelunterkünften des Landes als auch in denen der Städte und Kreise. Das grundsätzliche Problem ist damit aber nicht gelöst. Überall dort, wo Menschen sehr beengt miteinander leben müssen, werden Hotspots immer wieder auftreten, wie bereits in Bielefeld, Duisburg oder Neuss geschehen. In den Sammelunterkünften teilen sich zum Beispiel mehrere Geflüchtete ein Zimmer oder die Sanitärräume. Da kann sich jeder vorstellen, wie hoch das Infektionsrisiko ist, Stichwort Aerosole. Darüber hinaus stellen die Quarantänemaßnahmen eine große psychische Belastung für die Betroffenen dar, die ohnehin vielfach aufgrund ihrer Fluchtgeschichte traumatisiert sind. Die Zahl der akuten Krisen ist dramatisch angestiegen.

Welche Forderungen ergeben sich für Sie daraus?

Die NRW-Landesregierung von CDU und FDP sollte in Anbetracht der Coronapandemie dauerhaft von dieser Form der Unterbringung abrücken. Wir fordern die sofortige Auflösung der zentralen Sammelunterkünfte. Diese haben nicht nur der Verbreitung des Virus Vorschub geleistet, sie machen darüber hinaus auch den freien Zugang zu unabhängiger Beratung nahezu unmöglich. So wird verhindert, dass die restliche Bevölkerung Kontakt mit den Geflüchteten hat und sich mit ihnen solidarisiert.

Aus welchen Gründen werden die Menschen nicht dezentral untergebracht, was ja nicht nur in Sachen Integration, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen durchaus sinnvoll wäre?

Ziel dieser Unterbringung ist die Abschreckung. Asylsuchende sind verpflichtet, während ihres Verfahrens bis zu 24 Monate in Sammelunterkünften zu leben. Zudem haben die Behörden dort eine größere Kontrolle über die Bewohnerinnen und Bewohner und ständigen Zugriff auf sie. Der Aufenthalt soll so unattraktiv wie möglich gestaltet werden, so dass sich am besten bis in die Heimatländer der Geflüchteten herumspricht, dass Deutschland keine gute Adresse mehr für Menschen ist, die auf der Suche nach einem Leben in Frieden und Sicherheit ihre Heimat verlassen mussten.