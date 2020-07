Versuch über die Schwierigkeit, ich zu sagen

Calle Hesslefors/ullstein bild/picture alliance »Eine Klassendistanz, die keinen Namen hat. Eine Art distanzierte Liebe.« (Lebensmittelgeschäft in Paris, 60er Jahre)

In Frankreich seit langem eine nationale Bekanntheit, ist sie nach einem vergeblichen Anlauf vor einigen Jahren nun auch bei uns ein Ereignis: Annie Ernaux, Jahrgang 1940, die sich vom Roman abgewandt hat und ihre eigene Lebensgeschichte, und zwar bis in intime erotische Bereiche hinein, zum Stoff ­dokumentarischer Literatur macht. Und die, was das starke Interesse daran angeht, wohl davon profitiert, dass Autorinnen und Autoren wie Karl Ove Knausgård oder Deborah Feldman Türen beim hiesigen Publikum aufstießen, es für die literarische Selbstdarstellung neu haben interessieren können.

Nach einem Wort Siegfried Kracauers sind Bücher über ferne Länder dann bereichernd, wenn in ihnen der Realismus obsiegt, sie auf diese Weise helfen, differenzierte Einblicke an die Stelle von Projektionen oder Stereotypen zu rücken. Das gilt zumal für die Vergangenheit, die bevorzugtes Sujet der Französin ist. In »Eine Frau«, einem Buch über ihre Mutter, schreibt Ernaux über deren Kindheit nach dem Ersten Weltkrieg: »Das Leben meiner Mutter sah ungefähr so aus: ein gemeinsames Zimmer für alle Geschwister, sich mit der Schwester ein Bett teilen, schlafwandeln, man findet sie im Hof, nicht ansprechbar, mit offenen Augen, die Kleider und Schuhe von Schwester zu Schwester weiterreichen, als Weihnachtsgeschenk eine selbstgenähte Puppe, vom Cidre zerfressene Zähne (…) ein Leben, das sich draußen abspielt, das Leben eines Mädchens vom Land, das alles kann, was die Jungens können, Holz sägen, Äpfel vom Baum schütteln und Hühner schlachten, indem man ihnen eine Schere in die Kehle rammt. Der einzige Unterschied, sich nicht an die ›Muschi‹ fassen zu lassen.«

In dieser Passage wirft Ernaux kaltes Licht auf das proletarische Milieu, dem sie entstammt und auf die französische Provinz in den 1920er Jahren. Und wenn Ernaux in »Erinnerung eines Mädchens« die eigene Jugendzeit thematisiert, die sich geraume drei Jahrzehnte später abspielte, dann wird sichtbar, wie wenig das dem Fortschrittsdenken ja doch geradezu verfallene 20. Jahrhundert am provinziellen Aufwachsen zu ändern vermochte. Kurzum, Ernaux’ Darstellungen des vergangenen Landlebens erliegen nicht der Verklärung. Aber ist derlei wirklich entscheidend für die Faszination, die ihre Texte bei einer beträchtlichen Zahl von hiesigen Leserinnen und Lesern auslösen? Könnten die Gründe dafür auch tiefer liegen, könnten sie etwas mit unserem Verhältnis zum Selbst in der Literatur wie auch im richtigen Leben zu tun haben? Blicken wir zwecks Klärung in die Geschichte.

Das erzählte Ich

Autobiographien sind ziemlich in Misskredit geraten, sie gelten als ein mit Selbstlob und heißer Luft prall gefülltes Buchgenre. Das war nicht immer so. 1968, als die Kinder von Marx und Coca-Cola die Welt verändern wollten, erregte Erika Runge Aufsehen damit, dass sie Gespräche mit Arbeiterinnen aus dem Ruhrgebiet führte, diese niederschrieb und in Buchform brachte. Zwar kreisten diese »Bottroper Protokolle« nicht um das Autorinnen-Ich, verhalfen dafür aber der dokumentarischen Literatur zu einiger Anerkennung in einer vom Roman dominierten Zeit. Dass schriftstellerische Alltagsdokumentation daraufhin sogar zum Trend geriet, rief die Kritiker auf den Plan. Sie sagten: Mit aufgeschriebenen Ich-Erfahrungen solle man gefälligst in den eigenen vier Wänden bleiben; das käme über Tagebuchschreiberei nicht hinaus, sei Literatur unwürdig. Ganz anders Martin Walser, der meinte, vermittels dieser Art zu schreiben würde endlich mehr Wirklichkeit, mehr reiner Lebensstoff in Bücher »hinein geschaufelt«.

Anders als unserem modernen Blick scheinen mag, war das Schreiben über sich selbst früher keine Selbstverständlichkeit. Nein, über lange Jahrhunderte fand es quasi nur statt in Schriften von Kaisern und Königen, deren Motiv zumal nicht war, offen zu berichten; man schönte, überhöhte, monumentalisierte das aufgeschriebene Ich, um vor der Mit- und der Nachwelt gut dazustehen. Erst ab der frühen Renaissance dokumentierten auch »gewöhnliche« Menschen häufiger ihre Tage; das Leben wurde nun nicht mehr von oben, sondern von unten, aus der Alltagsperspektive, in den Blick genommen.

Als wesentlicher Ahnherr dieser Literatur gilt der Kirchenvater Augustinus, der in dem ums Jahr 398 edierten Buch »Bekenntnisse« von seiner verzweifelten Suche nach Orientierung und Halt in der krisengeschüttelten Zeit am Ende des Römischen Reiches berichtete. In der anbrechenden Moderne nahmen dann Autoren wie Michel de Montaigne oder Jean Jacques Rousseau Augustinus’ Spur auf. Wobei Rousseau eine andere Vorstellung vom Ich durchsetzen wollte. Ihm zufolge hat jedes, wirklich jedes Menschenwesen das Recht, sich und sein Leben als bedeutsam zu erachten. Und weil ein Lebensverlauf sich nun mal von jedem anderen Lebensverlauf mannigfaltig unterscheide, gebe es gute Gründe, Hunderte von Papierseiten mit seiner jeweiligen Geschichte zu füllen und diese, wenn für nötig erachtet, der Öffentlichkeit zu übergeben. Als hätten sie es vernommen, tragen die Schriftsteller der Moderne immer auch ihr Privatleben auf den Markt und in die Literaturarena.

Freilich gilt, dass, wer Erinnerungen erzählt, stets eine Auswahl aus ihnen treffen, Schwerpunkte setzen, eine sprachliche Form für sie finden muss, die das Leben von sich aus nicht hat. Deswegen wurde zum ständigen Begleiter der Darstellung privaten Lebens der mächtige Zweifel an ihrem Wahrheitsgehalt. Annie Ernaux nun scheint mit derlei Auseinandersetzungen über das Gewerbe der Selbstdarstellung bestens vertraut zu sein. Darauf schließen lassen etliche in ihre Bücher eingestreute Passagen, Passagen wie die folgende: »Seit kurzem weiß ich, dass der Roman unmöglich ist. Um ein Leben wiederzugeben, dass der Notwendigkeit unterworfen war, darf ich nicht zu den Mitteln der Kunst greifen, darf ich nicht ›spannend‹ oder ›berührend‹ schreiben wollen. (…) Keine Erinnerungspoesie, kein spöttisches Auftrumpfen. Der sachliche Ton fällt mir leicht, es ist derselbe Ton, in dem ich früher meinen Eltern schrieb, um ihnen von wichtigen Neuigkeiten zu berichten.«

Es will scheinen, als handele es sich bei diesen Sätzen um einen Verweis eines Textes auf seine eigene Form, das heißt, um ein typisches Kennzeichen moderner Literatur. Möglicherweise aber bewegen sich Ernaux’ Sätze jenseits solch verallgemeinernder und ja doch immer auch einsperrender Etikettierungen; möglicherweise ist die Autorin auch in solchen Sätzen über Literatur intim, ganz bei sich, erzählend von den Mühen, die es ihr bereitet, angesichts der geliebten Eltern nicht in jene sprachlichen Konventionen oder Spannungsplots zu verfallen, die den Lesern schmeicheln, sondern sie mit Wörtern zu zeichnen.

Schwierigkeiten beim Schreiben und Erinnern verbirgt Annie Ernaux nicht, sie macht sie zum Stoff ihrer Literatur wie das Leben selbst. Und weil sie beim Schreiben und Erinnern fortwährend abschweift, Fragen nachgeht oder Zusammenhängen, die bei derlei Tätigkeit zu Tage gefördert werden, sind ihre autobiographischen Bücher nicht chronologisch aufgebaut, sondern in kleine und kleinste Textsplitter gegliedert. Wenn eine Autobiographie dem Schreibenden immer auch ermöglicht, sich zu spiegeln und seiner selbst zu vergewissern, so ist der Spiegel bei Annie Ernaux zerbrochen. Tastend, probierend versucht sie ihr Ich aus den Wortscherben zusammenzufügen.

»Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird«, lautet das Motto ihres Buches »Die Jahre«. Diesem Programm ist die Französin über alle Anfechtungen hinweg treu geblieben. Ihr ganzes Werk ist angelegt als ein Versuch, etwas, das sich beständig zu entziehen trachtet, ihr Ich, die von ihr erfahrene und erinnerte Zeit, mit Sprache festzuhalten. In »Die Jahre« finden sich überdies aber auch Stellen, die ihr Ich regelrecht hochleben lassen. Die jugendliche Annie Ernaux ist von der Musik der Beatles und der Rolling Stones entzückt; sie teilt diese Begeisterung wie auch die für bestimmte Literaturen, Filme, Moden mit Millionen anderen Jugendlichen auf der ganzen Welt. Diese enge Verbundenheit mit dem Zeitgeist kulminiert im Sommer des Jahres 1968. »Wenn das hier eine Revolution war«, erinnert sich die Schriftstellerin, »dann äußerte sie sich so, in Körpern, die Raum einnahmen und sich entspannten, in der Tatsache, dass die Leute sich mit einem Mal überall hinsetzten.«

Ernaux’ Sätze feiern diese Arbeiter und Jugendlichen, deren Stimmen die Gesellschaft zurücksetzt, nicht vernimmt, und die nun im Verlaufe einiger heller Tage gegen die herrschende Politik protestieren, auf den Straßen ihre Angelegenheiten miteinander diskutieren, in dieser Weise herausspringen aus der gesichtslosen Masse und sich zusammenschließen zu einem Chor, in dem jegliche Stimme, jegliches Ich Gewicht hat. Diese Erfahrungen mögen Motiv dafür sein, dass die Schriftstellerin die Skepsis ihres Landsmanns, des Philosophen und Geistesheroen unserer Tage Michel Foucault, gegenüber dem Subjekt nicht teilt. Folgt man Foucault, ist das Subjekt bloß eine Mystifikation, eine von bestimmten Interessen diktierte Übereinkunft – und als solche dazu verurteilt, »zu verlöschen wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand«.

Annie Ernaux übrigens kam, wie sie in »Die Jahre« erzählt, während ihres Studiums in engere Berührung mit der Philosophie. Die von den Denkern gepflegte abstrakte Sprache bereitete ihr manche Verständnisschwierigkeit. Zugleich aber schätzte sie eben diese Eigenschaft, weil sich mit ihrer Hilfe bedrängende Realien wie der Umstand, dass ihre Monatsregel einmal für längere Zeit ausblieb, wirksam verdrängen ließen. Von den Verlockungen des Verdrängens hat der Berliner Philosoph Klaus Heinrich in einem Vortrag gesagt, weite Teile unseres Denkens seien davon bestimmt. Man könne, so Heinrich, sowohl in den Religionen als auch den Philosophien ein starkes Streben nach Loslösung von der körperlichen Wirklichkeit beobachten. Den Zustand, der ersehnt wird, nennt Heinrich »Subjektlosigkeit«. Da Subjekt zu sein bedeute, sich Tag für Tag mit Fragen und Konflikten zu konfrontieren, die wie Bleigewichte auf der Brust drücken könnten, verheißt Subjektlosigkeit, davon frei zu machen.

Doch dies schwebt der französischen Schriftstellerin, wie gesagt, keineswegs vor. Annie Ernaux will ihr Ich nicht suspendieren, sie will sich selbst verstehen. In dem Buch »Erinnerung eines Mädchens« widmet sie sich über viele Dutzend Seiten der Frage, was es mit ihr als junge Frau auf sich hatte, die in einem Ferienlager von einem älteren Mann vergewaltigt wurde und diesen nach dem Geschehen noch manchmal als durchaus anziehend, sogar verführerisch empfand. Kein Helden-Ich, nirgends. Damit, sich solchen zerreißenden, quälenden Erinnerungen auszusetzen, gewinnt man nicht unbedingt die Herzen eines Zerstreuung suchenden Publikums. Was Annie Ernaux’ Bücher, die mit allen Facetten erfahrener Wirklichkeit geradezu vollgesogen sind, zu einer Demonstration von Mut machen.

Der Verdrängung widerstehen

Zum festen Repertoire von Autobiographien gehören Konflikte, die ihre Protagonisten mit einer Umwelt, die allzuoft indifferent vor sich hin funktioniert, auszufechten haben. Das kommt auch bei Annie Ernaux vor, bei der es die eigene Familie ist, die das Schreiben fortgesetzt entzündet. In dem Buch »Der Platz« stoßen wir auf Erinnerungen an Kindheitserfahrungen Ernaux’ mit ihren Eltern, die über ihre Armut und geringe Bildung nie hinausgekommen sind: »Hinter dem Glück die Anspannung des hart erarbeiteten Wohlstands. Ich kann mich doch nicht vierteilen. Ich arbeite mich hier noch tot. Nicht mal eine Sekunde, um aufs Klo zu gehen. Etc. Die tägliche Leier. Wie kann man die Wahrnehmung einer Welt beschreiben, in der alles teuer ist. Der Geruch von frisch gewaschener Wäsche an einem Oktobermorgen, das eben im Radio gehörte Lied noch in den Ohren. Plötzlich bleibt die Tasche des Kleides am Lenker meines Fahrrads hängen, der Stoff reißt. Drama, Geschrei, der Tag ist gelaufen. ›Das Gör schert sich nicht um den Wert der Sachen.‹ (…) Ein andauernder, bodenloser Mangel.«

Am Beginn dieses Buches steht die Schilderung einer Prüfung zu lesen, durch deren Bestehen die junge Annie Ernaux zur verbeamteten Lehrerin wird und von da an sozusagen offiziell jenem höheren und gebildeten Gesellschaftsstand angehören wird, der Menschen wie die proletarische Herkunftsfamilie der Schriftstellerin mit Verachtung betrachtet. Ernaux, die als erste und einzige je in ihrer Familie studierte und sich dadurch vom Milieu ihrer Herkunft unwiderruflich abgeschnitten fühlt, schreibt in »Der Platz« weiter: »Ich wollte alles sagen, über meinen Vater schreiben, über sein Leben, über die Distanz, die in meiner Jugend zwischen ihm und mir entstanden ist. Eine Klassendistanz, die keinen Namen hat. Eine Art distanzierte Liebe.« Distanzierte Liebe – das ist eine vergleichsweise milde Form Ernaux’, ihre Haltung zur Familie zu beschreiben, an anderen Stellen dient ihr dazu das schneidende Wort Verrat.

Der Schriftsteller und Soziologe Didier Eribon hat sich in seinem Buch »Rückkehr nach Reims« mit der Mentalität jener Französinnen und Franzosen beschäftigt, denen es gelang, die Zeit der vermehrten Bildungschancen für alle nach dem Zweiten Weltkrieg zu nutzen und gesellschaftlich höher zu steigen. Etliche von ihnen engagierten sich in der Sozialistischen Partei Frankreichs, empfanden aber angesichts ihrer Herkunftsklasse eine große Scham. Man wollte von der Oberschicht des Landes Anerkennung erfahren, sich ihr zugehörig fühlen, verlor die Armen, die Arbeiter aus den Augen, machte keine Politik mehr für sie, verriet also die eigene Schicht. Eribon, der Ernaux’ Schriften als entscheidende Inspirationsquelle für sein Buch bezeichnet, führt in »Rückkehr nach Reims« die geistige Verfassung einer Gesellschaft vor Augen, die es sich zur Gewohnheit macht, die von ihr Benachteiligten und unten Gehaltenen zu übersehen.

Die außerordentliche Stellung, die Annie Ernaux’ Schriften in diesem Zusammenhang zukommt, beruht darauf, dass sie bei ihren Tieftauchversuchen in die persönliche Vergangenheit eine Sprache fand, die den Verlockungen der Verdrängung widersteht. Eine Sprache, die des öfteren karg und schonungslos zu sein scheint, in Wahrheit aber genau ist, die Sprache einer Autorin, die niemandem, schon gar nicht sich selbst, etwas vormacht – und die auch die Schönheit und Würde, die einfachen Freuden, die schöne Stille auf den Feldern ihrer provinziell-engen Herkunftswelt nicht unterschlägt. Sich ihrem Ich mit all seinen Untiefen und Klüften vermittels der Arbeit des Schreibens auszusetzen, ist, wie bereits gesagt, Ernaux’ Methode. Ihr Schreiben ist eine Form, mit welcher die Autorin gegen ihre eigene Gleichgültigkeit gegenüber gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten protestiert – sowie gegen all jene, die es sich leichtmachen und mitschwimmen im Strom der Geschichte.

Der Literaturforscher Gustav René Hocke hat in einem Buch über europäische Tagebuchliteratur darauf verwiesen, dass bedeutende Denker wie Descartes, Lichtenberg, Kierkegaard oder Nietzsche sich dem eigenen Ich schreibend zuwandten, die Philosophenzunft den Gehalt ihrer Aufzeichnungen indes gemeinhin als leichtgewichtig einzustufen pflegt. Was Hocke aber nicht davon abhält, die Vorzüge von persönlichen Aufzeichnungen zu preisen. Anders als in systematisch-abstrakten Werken, schreibt er, könne man darin all das behandeln, was die menschliche Alltagsexistenz ausmache. Annie Ernaux praktiziert in ihren autobiographischen Schriften eben dies: Es sind Reisebücher, deren Antrieb nicht die Erkundung exotischer Fernen, sondern des Allernächsten ist – der Tage und Werke der eigenen Person. Mit ihren Augen freilich zeigt sich das Ich als ziemlich unbekannte Region. Die Überraschung und Faszination, die Ernaux’ autobiographisches Schreiben bei Publikum wie Kritik auslöst, dürfte hier ihren wesentlichen Grund haben: So spannungsvoll und gesellschaftlich verstrickt, so unversöhnlich aber auch so reich wurde solches Ich literarisch und auch sonst bislang noch kaum gezeigt. »Das Eigene muss so gut gelernt sein wie das Fremde«, heißt es in einem hierzu gut passenden Satz Hölderlins.