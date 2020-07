Kollektive Regression

ZB/Picture Alliance/Jan-Peter Kasper Erlebte mit seinen rechten Republikanern in der Zeit der Zwangsvereinigung ab 1989 kurzfristige Erfolge: der Mitbegründer der Partei, Franz Schönhuber, hier mit einigen »Fans« in Johanngeorgenstadt (3.10.1994)

In diesen Tagen ist Band 6 der von der Edition Tiamat besorgten Werkausgabe der Schriften Wolgang Pohrts erschienen: »Der Weg zur inneren Einheit. Elemente des Massenbewusstseins BRD 1990«. Diese soziologische Studie ist ein Expeditionsbericht zu den tieferen Bewusstseinsschichten der Deutschen im Jahr 1990. Der Publizist und Sozialwissenschaftler Wolfgang Pohrt (1945–2018) untersucht darin die Entwicklungstendenzen eines Massenbewusstseins in der Umbruchphase und sondiert die Chancen für einen neuen Faschismus. Wir veröffentlichen daraus einen Auszug aus dem Kapitel »Politische Lage Anfang 1990: Tendenzen und Vorgeschichte« und danken dem Verleger Klaus Bittermann für die Genehmigung zum Abdruck. (jW)

Am 29. Januar 1989 begann mit dem Einzug der Republikaner (REP) ins Berliner Stadtparlament das Ende einer in sich zerrissenen Epoche. Vorbei war sie nun, die wirre Zeit, als der Ausländerhasser an der Wahlurne vor den Besatzern kuschen musste, wenn er der Union seine Stimme gab, vorbei für den Friedensfreund der Gewissenszwang, die Forderung nach nationaler Souveränität mit der wohlwollenden Duldung türkischer Einwanderer abzubüßen. So hatte, als dann im November Willy Brandt den Kalenderspruch »Was zusammengehört, wächst zusammen, oder es tut dies nicht« durch Halbierung zur Verheißung machte, sich diese Prophezeiung im Moment ihrer Verkündung schon seit Monaten erfüllt.

Neue deutsche Weltretter

Nicht ohne Grund kam es in den 80er Jahren vor, dass Intellektuelle an der Spaltung litten, denn erstmals in der Nachkriegsgeschichte lagen die Teile parat, die zusammen das Ganze bilden würden. Bekenntnisfreudige Konvertiten aus der Protestbewegung hauchten dem Antikommunismus neues Leben ein, hinzu war ein im Friedenskampf gestählter Antiamerikanismus gekommen. Zum Greifen nah war sie wieder und dennoch tabu, die Einheit der Nation in Gestalt ihres Gegenteils, der weltbeherrschenden jüdisch-bolschewistischen Wall-Street-Clique. Tantalusqualen litt die ganze ökonomisch wankende Meinungsführerschicht, die im Aufspüren, Abgreifen und Mitnehmen ihren Berufsinhalt sah.

Grundlos jedoch wurden die Elemente produziert, die es später zu der ihnen vorherbestimmten Vereinigung drängen sollte. Auch aus der Distanz und mit kühlem Kopf betrachtet scheinen die 80er Jahre mehr von Teleologie als von Kausalität beherrscht, sie stellen sich als ein Dezennium dar, wo schlechte Menschen böswillig und wider besseres Wissen Schlimmes taten. Während die Ursache bis heute unerforschlich blieb, lag das Ziel schon damals auf der Hand. Mit Biberfleiß und wie nach höherem Plan, den angeblich keiner kannte, schufteten Jungfilmer und Basisgruppen, Bürgerinitiativen und Schriftsteller, Christen und Umweltschützer für den Tag, wo man das alles wieder brauchen würde: die Liebe zur Region, zum Kiez, zur Heimat, zu Volk und Vaterland, zum Boden und zur Muttererde, zur heimischen Artenvielfalt und zum deutschen Wald, zur Tradition, zu allem, was roh ist, hässlich aussieht, schlecht schmeckt, hart macht. Der nationalen Erweckungsbewegung voran marschierte ein unübersehbares Kröten- und Kaulquappenheer, welches alten »Lebensraum«, den ohne Gänsefüßchen, für den Sprachgebrauch zurückerobern durfte. Verdächtig gut kannten die Naturschützer sich allmählich wieder mit den Giften aus, so gut, dass man bei keinem mehr Tee trinken mochte. Und quer durchs Land, quer durch die Schichten wurden obskure Kräuter aufgebrüht, als gelte es, die Teufelsanbeter in »Rosemary’s Baby« zu übertrumpfen. Gottlose Menschen bekamen ihre Jesus-Phase, und es brach die Zeit der Feindesliebe an. Altlinke schlossen ihre noch älteren Nazieltern in die Arme, wer früher von der Polizei verhauen worden war, hielt nun die andere Backe auch noch hin und beschloss, den Staat zu mögen. Der Revanchismus alternder Berufsschlesier sah so traurig aus – Grund genug, ihn hochzupäppeln. Jenseits von Oder und Neiße wurde zunächst in der Lüneburger Heide gespielt, wenn der Siedlungsgedanke Berliner Wohngemeinschaften dort in der Landkommune eng an die Scholle und noch enger zusammenrücken ließ. Ein völkisches Stöhnen, Schmachten, Sehnen stieg seit 1981 von den evangelischen Kirchentagen gen Himmel auf, und Hunderttausenden lief die Seele über, so dass ihnen der Geist in die Finger fuhr. Die verklammerten sich zu Schwitzhändchenketten, kilometerlang, und wenn die Christen das Tanzbein schwangen, war Sudetentag. Man wollte glauben, doch mehr als an die Erlösung an den Untergang. Bald gab es sie wieder, die alte paranoide Heilsidee vom umzingelten Deutschland und seiner ihm aus der tödlichen Bedrohung erwachsenden Welterrettermission, mit dem Unterschied nur, dass es diesmal nicht die jüdische, die gelbe oder die rote Gefahr, sondern einen atomaren Weltuntergang abzuwenden galt, der bei aller schon im Wort liegenden Universalität den Landsleuten doch ein kleines Extrawürstchen braten würde, insofern nämlich, als ihr Boden zum atomaren Schlachtfeld der Supermächte auserkoren war. Auf deutschem Boden musste also wieder mal die Welt gerettet werden, durch nationale Identität, nationale Souveränität, den Abzug der Besatzer, die deutsche Einheit und den Kampf gegen die Amerikanisierung deutscher Kultur. Mit einem Satz: Die Welt wird eine sein, in der Deutschland den Deutschen gehört, oder sie wird nicht sein, und in der Verzagtheit lag schon die Drohung.

Verwundert rieb sich die Augen derweil, wer vom Faschismus und der Zeit davor auch nur einen blassen Schimmer hatte. Das alles noch mal, 50 Jahre später, und dabei so echt, so naturgetreu – einfach märchenhaft, ein Märchen mit den neuen sozialen Bewegungen in der Rolle des Prinzen und vielen, vielen Schneewittchen. Traum, mittlerweile wieder aus der Mode, war eines der Lieblingswörter dieser Zeit, und vieles, was einstweilen vor sich hindöste, wartete nur, dass einer es wachküssen würde. Denn das gab es natürlich noch immer: den Nationalismus alter Prägung und den ordinären Ausländerhass; latenten Rassismus und gute Erinnerungen an das »Dritte Reich«; tiefsitzende Ressentiments darüber, dass man den Krieg verloren hatte und allen wirtschaftlichen Erfolgen zum Trotz keine Weltmacht war; die Unfähigkeit, den Juden Auschwitz verzeihen zu können; die Wut über den verlorenen Groschen, der nach Israel floss; Politiker mit Faible für eine deutsche Force de Frappe (französische Atomstreitkräfte, jW); ein Kapital, welches ebenso leidenschaftlich Giftgasfabriken für den Export produziert, wie die einheimische Bevölkerung ihre Gefährdung durch auf deutschem Boden lagernde chemische Kampfstoffe ausländischer Herkunft bejammert; kühl rechnende Konzernstrategen, denen der Patriotismus angesichts einer sich verschärfenden Konkurrenz der nationalen Kapitale auf dem Weltmarkt höchst gelegen kam.

Kapitalistische Dauerkrise

Und dann war da noch dieses Monument, welches schon bis zum Sockel, ohne Skulptur, zwei Millionen maß, zwei Millionen Arbeitslose trotz Hochkonjunktur, und das seit sieben Jahren. Mit solchen Misshelligkeiten hat man in anderen Ländern leben gelernt, ohne dass sie sonderlich auf die Seele drücken, man weiß, dass man den Kapitalismus nicht ohne Krise haben kann und die Krise nicht ohne Arbeitslosigkeit. Das sind die Regeln, wer scheitert, hat Pech gehabt und muss auf bessere Zeiten hoffen, aber er findet keinen Grund, sich selber als Opfer einer ungerechten Welt zu beweinen. Man kann versuchen, die Regeln zu ändern, was dann auf eine Revolution hinauslaufen würde, aber ein Jammerlappen ist, wer sich einließ auf das Spiel um das größte Stück vom Kuchen, dann schreit, wenn er verliert, und dem Kapitalismus vorwirft, dass er einer ist. In Deutschland zwar, nicht aber in anderen Ländern, wo die Not ebenso groß oder größer war, führte deshalb die Depression nach dem Börsenkrach von 1929 zum Faschismus.

Hier nämlich hat eine seit ihren Anfängen völkisch und vaterländisch empfindende Sozialdemokratie stets die Illusion verbreitet, der Wohlstand sei vor allem eine Frage des Charakters: Wo bescheidene, verantwortungsbewusste Unternehmer und fleißige, strebsame Arbeiter einander als Sozialpartner verbunden sind unter weiser, starker sozialdemokratischer Lenkung, muss die Wirtschaft florieren und keiner um seinen Arbeitsplatz fürchten, wenn die Idylle nur erfolgreich gegen Spekulanten, Finanzhaie, raffgierige Schmarotzer und den kommunistischen Umsturz verteidigt wird. Nur allzu willig waren die deutschen Arbeiter bereit, das Recht auf Revolution gegen das Versprechen einzutauschen, das Vaterland gewähre ihnen ein Recht auf Arbeit, ein Recht, welches im Ursprung, im Ersten Weltkrieg, schon kein Recht, sondern die Dienstverpflichtung gewesen war, ein Recht auch, welches auf die Freiheit hinausläuft, sich dem Zwang, dem man unterworfen ist, auch beugen zu dürfen, und welches daher zu jenen Erscheinungen der deutschen Geschichte zählt, für die man viele Ursachen angeben kann, aber keinen hinreichenden Grund.

Der Spruch »Arbeit macht frei«, welcher über den Toren der Vernichtungslager stand, und die Kampfparole des DGB zum 1. Mai »Arbeit für alle« (kein Witz) weisen gleichermaßen darauf hin, dass die Deutschen ein besonderes Verhältnis zur Arbeitslosigkeit haben, die ihnen entweder als selbstverschuldetes Versagen, als parasitäre Drückebergerei, als Schmarotzertum gilt oder als nationale Katastrophe.

So kam es, dass man von den Ausländern und den Drückebergern sprach, von Fremden also einerseits, die den Einheimischen etwas klauen, was diese gar nicht haben wollen, und andererseits von Einheimischen, welche den Ausländern aufnötigen, was die Ausländer ihnen stehlen. Der große innere wie äußere Feind war das noch nicht, aber es kam vielleicht eine Ahnung auf, wie man ihn sich vorstellen müsste. Gegen Ende der 80er Jahre glich die BRD also einem Fertigteilbausatz vor der Endmontage, und im Januar 1989 war es dann soweit. Der Berg hatte gekreißt, das Mäuslein war geboren, das Reich wiedererstanden – in der inneren Verfassung von 1939 und den äußeren Grenzen einer Sieben-Prozent-Partei, die offenbar unter einem solchen Ansturm von entwichenen Sträflingen litt, dass sie von Bewerbern um die Mitgliedschaft ein polizeiliches Führungszeugnis verlangen musste. Und wieder schien die Geschichte nur ihre maßlose Verschwendungssucht unter Beweis stellen zu wollen. Da hatten nun jahrelang Hunderttausende einander bei der Hand gehalten, gemeinsam gesungen, gefastet, gebetet, und der ganzen Mühe Lohn war ein Polizist mit Vorstrafenregister und dem Namen Antes als Fraktionsvorsitzender der Republikaner im Berliner Stadtparlament.

Zweierlei Nationalismen

So wohlpräpariert der 29. Januar einerseits kam, so sehr andererseits als Überraschung. Viel Zeit war seit den Tagen des Händchenhaltens schon verflossen, vielleicht hatten die Bundesbürger doch noch kapiert, dass es auf die Dauer ein reichlich frustrierender Zeitvertreib wäre, in einem kleinen, exportabhängigen und, wie man immer betonte, geteilten Land (Friedens-)Weltmachtträumen nachjagen zu wollen. Und wirklich deuteten Beobachtungen darauf hin, dass die Leute sich mittlerweile um andere, um geringere Dinge sorgten, um die Butter auf dem Brot, die ihnen zuwandernde Blutsbrüder von jenseits der Wolga wegzukratzen drohten.

Schon der Historikerstreit (Debatte in den Jahren 1986/87 über die Bedeutung des Holocaust; jW) erlaubte die Interpretation, dass der Gesinnungsnationalismus aus der Friedensbewegungszeit mit seiner ausgreifenden, heftigen, schwer berechenbaren Dynamik vorbei und einem pragmatischen Nationalismus gewichen war, der nicht verrückt genug ist, um die Massen wirklich begeistern zu können. Und letzte Zweifel an dieser Version wurden dann durch die Aversionen gegen Aussiedler beseitigt, die seit 1987 rapide zunahmen. Die NPD, die Vertriebenenverbände und ähnliche Gruppen würden, so schien es, nicht vom Friedensnationalismus profitieren können, sondern förmlich zerrieben werden zwischen ihrer eigenen völkischen Ideologie und den mit dieser Ideologie unvereinbaren Interessen der Anhängerschaft. Der aufbruchsgestimmte Gesinnungsnationalismus war in einen offenen Widerspruch zum pragmatischen, kleinlichen, an den egoistischen Interessen orientierten Nationalismus getreten, die rationalere, futterneidische Variante hatte gewonnen, und dieser Sieg seiner rationaleren Variante würde dem Nationalismus auf die Dauer die völkische Dynamik entziehen, ohne die er in Deutschland nicht existieren kann.

Um so größer war die Überraschung daher, als die Rechtsnationalen verspätet ihren Wahlerfolg doch noch bekamen, und es tauchte eine ganze Reihe von Fragen auf: Konnte der Wahlerfolg als letztes Aufflackern der Sehnsüchte betrachtet werden, welche die Friedensbewegung geweckt hatte? Oder war der Funke mit Verzögerung doch noch übergesprungen und der Wahlerfolg deshalb zu interpretieren als erste Etappe einer stürmischen künftigen Entwicklung? Waren die Parteigänger der REPs als vergrätzte, verbiesterte, griesgrämige Kleinbürger ohne Perspek­tive einzustufen, oder gab es im Gemütshaushalt dieser Leute zusätzlich eine Empfänglichkeit für Visionäres wie Volk, Führer, Vaterland?

Und vorausgesetzt, die REPs hätten das verwaiste ideologische Erbe der Friedens- und Umweltbewegung angetreten: Wo blieb der Rest? Wie groß war der dickste Posten, und wo verbarg er sich? Unmöglich konnte jedenfalls im Wahlerfolg der Republikaner schon alles aktiviert worden sein, was sich in langen Jahren angesammelt hatte.

Immer vorausgesetzt, dass die ideologische Hinterlassenschaft nicht einfach vermodert oder vergessen worden war, sondern die Form eines Vorrats angenommen hatte, den nur jemand zu heben wissen musste: Wo und unter welcher Tarnkappe konnte man ihn finden?

Immerhin hatte jahrelang eine Bevölkerung das Projizieren eigener unbewusster Destruktivität täglich geübt und dabei eine solche Virtuosität und Flexibilität entwickelt, dass zwischen Ozonloch, Klimakatastrophe, AIDS, atomarem Weltuntergang und Dioxin einfach hin- und hergeschaltet werden konnte. Musste diese Bevölkerung sich nicht letzten Endes unterfordert fühlen durch REP-Chef Franz Schönhubers Appell, ein paar Gastarbeiter oder Asylbewerber als nationale Bedrohung zu empfinden, wo dies Gefühl doch viel billiger zu haben gewesen wäre und man durch Bedrohungen ganz anderen Kalibers verwöhnt war? Lagen hinsichtlich der Produktion von Wahn in der BRD nicht inzwischen Kapazitäten brach, die von den REPs allein auch nicht annähernd ausgelastet werden konnten? Und wie lange würde der Mittelständler es ertragen, immer nur giftig auf den eigenen Müll zu gucken, immer nur trübsinnig ins Ozonloch zu starren? Wann würde es ihn nach einem Feind gelüsten, der nicht abstrakt und unangreifbar bleibt, sondern gleichsam zwischen den Fingern zerquetscht und zerrieben werden kann?

Typ grüner Berufspolitiker

Wenn die Republikaner zwar aufrichtig überzeugt, aber unter eklatanter Verkennung der Tatsachen, sich selber für einen Verein besonders ehrlicher und ordentlicher Bürger hielten, obgleich die Partei eher ein Sammelbecken haltloser Existenzen war – deutete dies Missverständnis nicht hin auf ein defektes Ich, welches die Fähigkeit verloren hat, Teile seines Wirkens als ihm selber zugehörige zu erkennen? Und war dies defekte Ich als Massenphänomen nicht das Produkt einer kollektiven Regression, von der zunächst ganz andere Schichten erfasst wurden? Denn keineswegs am Rand der Gesellschaft, sondern in ihrem Zentrum, unter Verwaltungskadern und Angestellten aus der Geistes-, Sozial- und Meinungsbranche, hatte sich jener Typus herausgebildet, welcher die erklärte eigene Überzeugung im unerschütterlichen Bewusstsein verraten kann, ihr unverbrüchlich die Treue zu halten, der Typus des grünen Berufspolitikers samt mittelständischem Anhang also, ein Typus, dessen möglichen Untaten keinerlei Hemmungen und Grenzen gesetzt sind, nicht mal die von ihm selbst gezogenen, weil er grundsätzlich mit Bewusstsein nichts Böses tun kann und weil man mit Bewusstsein Böses tun können müsste, um dabei bestimmte Proportionen und die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu wahren.

War also der Ausfall von Selbstwahrnehmung bei den Republikanern überhaupt ein Eigenfabrikat dieser Gruppe, oder waren die Republikaner nur die konsequentesten Nutzer eines Verhaltensmodells, welches vor langen Jahren die Linke entwickelt hatte, als der um seine Verbeamtung einkommende Staatsfeind sich selber auf dem »langen Marsch durch die Institutionen« wähnte, mit schweren Folgen für seinen allgemeinen Geisteszustand dergestalt, dass das Ich unter dem Druck, die eigenen, durchaus nichtrevolutionären Motive verleugnen zu müssen, nicht nur langsam regredierte, sondern gleich vier Stufen abwärts auf einmal nahm? War im Ich-Kult der Protestbewegung während ihrer Verbeamtungsphase, dem Wort von der Politik in der ersten Person, der Rede von mir und meinen Bedürfnissen oder meinen Gefühlen und meiner Betroffenheit und dem, was das für mich alles bedeutet oder mir bringt, war darin nicht bereits die ganze künftige Entwicklung enthalten, in dem Sinne, wie es in den »Elementen des Antisemitismus« über das pathisch projizierende, zur libidinösen Objektbesetzung unfähig gewordene Subjekt heißt: »Es verliert die Reflexion nach beiden Richtungen: da es nicht mehr den Gegenstand reflektiert, reflektiert es nicht mehr auf sich und verliert so die Fähigkeit zur Differenz. Anstatt der Stimme des Gewissens hört es Stimmen; anstatt in sich zu gehen, um das Protokoll der eigenen Machtgier aufzunehmen, schreibt es die ›Protokolle der Weisen von Zion‹ den anderen zu. Es schwillt über und verkümmert zugleich. Grenzenlos belehnt es die Außenwelt mit dem, was in ihm ist; aber womit es sie belehnt, ist das vollkommen Nichtige, das aufgebauschte bloße Mittel, Beziehungen, Machenschaften, die finstere Praxis ohne den Ausblick des Gedankens.«¹

Wenn der pathisch Projizierende sich allmählich eine Welt nach dem Bild seiner Seele schafft, eine trübe, freudlose, gedankenverlassene Welt, welche sich schließlich auf das immergleiche Einerlei diverser Mittel reduziert, die ihn verstrahlen, vergiften, verseuchen könnten, wie würde er auf die selbstgewählte Isolationshaft in einem hermetisch abgedichteten Wahnsystem reagieren? War die Phase der neuen Sensibilität und Sinnlichkeit, eine wichtige Regressionsstufe der Protestbewegung, vielleicht ein Hinweis darauf, dass jederzeit mit unkontrollierten Ausbruchsversuchen zu rechnen war, damit, dass das autistische Subjekt den ihm abhanden gekommenen Kontakt zur Realität unvermutet gewalttätig herstellt? War »Die Angst der Deutschen« Anfang der 80er Jahre – Titel einer Spiegel-Serie immerhin – der Beweis dafür, dass es dem offiziell friedliebenden Ich immer schwerer fiel, gewalttätige und aggressive Triebe als ihm nicht zugehörig zurückzuweisen? Ließ eine massenpsychologische Befindlichkeit, wie sie schon vor 1933 anzutreffen war, darauf schließen, dass auch die politische Entwicklung sich wiederholen könnte – heißt es doch in einem Text nicht aus dem Jahr 1983, sondern aus dem Jahr 1942: »Angst ist das dominierende Lebenselement des Deutschen aus der Masse. Die Angst des Deutschen vor und in der Welt ist eine Tiefenangst, eine konstante Untergangsstimmung, ein dominierendes Element seines seelischen Aufbaus und zugleich dessen Funktion.«²

Dergleichen Fragen stellten sich also nach dem Einzug der Republikaner ins Berliner Abgeordnetenhaus, sie schienen eine geduldige, gründliche Prüfung zu verdienen, doch dann kam alles ganz anders.

Anmerkungen:

1 Max Horkheimer und Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung. Amsterdam, 1947, S. 223

2 Karl Otten: Geplante Illusionen. Eine Analyse des Faschismus. London 1942 / Darmstadt 1989, S. 217