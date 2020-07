Investment des Tages: Chinesische Reichsbürger

Carlo Allegri/REUTERS Guo Wengui alias Miles Kwok, chinesischer Wirtschaftskrimineller, gründet fleißig neue Staaten. Im Bild auf einer mit Stephen Bannon abgehaltenen Pressekonferenz in New York, 20. November 2018

Neuerdings landen regelmäßig wunderliche E-Mails in der jW-Redaktion, so auch am 3. Juli: Ein »Herr Miles Kwok« hat demnach »vor der New Yorker Freiheitsstatue« den »neuen chinesischen Staat ›United States of New China‹ ausgerufen«. Manchmal ist es auch ein gewisser Guo Wengui, der die »Bundesrepublik China« gegründet hat; selbst ein chinesischer Fußballer will jetzt seinen eigenen Staat proklamieren. Garniert ist dies stets mit Ausfällen über die »bösartige Natur« der in der Volksrepublik herrschenden Kommunistischen Partei.

Da staunt man nicht schlecht: Sollten wir das verpasst haben? Hat sich auf der anderen Seite der Erdkugel etwas vollzogen, von dem wir nichts mitbekommen haben – der Untergang eines Landes? Und das gleich dreimal?

Natürlich nicht. Hinter den wirren Mails steckt ein Milliardär aus New York, besagter Guo. Der war im Jahr 2012 als korrupter Geschäftsmann mit der chinesischen Justiz aneinandergeraten, bevor er sich in die USA abgesetzt hat. Jetzt tummelt er sich in Donald Trumps Klub »Mar-a-Lago«, dessen Exberater Stephen Bannon spricht in seinen Youtube-Kanälen. Ein Spinner und Krimineller, aber einer mit viel Geld und besten Kontakten.

Die jüngste »Staatsgründung« des Fußballers Hao Haidong ist Springers Welt am Freitag immerhin einen sympathiegesättigten Artikel wert. Dabei muss man die Sache nur umdrehen, um dem Wahnsinn auf die Spur zu kommen: Würde China mit gleicher Münze heimzahlen, die Prozession an selbsternannten Reichspräsidenten und neuen Interimskanzlern würde in Deutschland nie mehr abreißen. Es gibt schließlich genug verrückte Reichsbürger, um täglich neue Staaten aus der Taufe zu heben.

China macht das aber nicht. Derartigen – jedwede menschliche Vernunft beleidigenden – Blödsinn überlässt die KPCh dem Westen. Dafür, liebe Freunde aus Fernost, sagen wir einfach mal Danke.