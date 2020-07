Marko Djurica/REUTERS Wahlplakat des rechten kroatischen Premierministers Andrej Plenkovic, der zur Wiederwahl antritt (Zagreb, 3.7.2020)

Für Sonntag sind 3,8 Millionen Kroaten dazu aufgerufen, die 151 Mitglieder des Parlaments zu wählen. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Umfrage, die der private Fernsehsender RTL in Auftrag gegeben hatte, zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der sozialdemokratischen SDP und der regierenden nationalistischen Kroatischen Demokratischen Union (HDZ) ab.

Die SDP hat mit ihr nahestehenden Parteien die Liste Restart gebildet; ihr werden 56 Sitze im Sabor vorausgesagt, während die HDZ mit 55 Abgeordneten rechnen kann. Drittstärkste Kraft mit 18 Sitzen wird demnach die reaktionäre Heimatbewegung des Sängers und ehemaligen HDZ-Politikers Miroslav Skoro, auf die die rechtsliberale Liste Most mit sechs Parlamentariern folgen soll. Dem linksgrünen Bündnis »Mozemo!« (»Wir können es!«) werden drei Abgeordnete prognostiziert.

Mozemo gehören sechs linke Parteien und Initiativen an. Vor allem in Zagreb kann das Bündnis auf hohe Zustimmungswerte bauen, dort wird es von fast einem Viertel der Wähler unterstützt. In den vergangenen Jahren hat sich in der kroatischen Hauptstadt eine breite, vor allem mit lokalen Themen beschäftigte Bewegung entwickelt, die sich an der spanischen Partei Podemos orientiert.

Während die linken Kräfte vor allem in den urbanen Zentren und in Istrien verankert sind, können HDZ und Heimatbewegung auf eine breite Unterstützung in ländlichen Regionen wie Slawonien und Teilen Dalmatiens sowie in der Diaspora bauen. Die Auslandskroaten sind mit drei Abgeordneten im Parlament vertreten. Zudem sind acht Sitze für die Vertreter der nationalen Minderheiten, etwa der Serben, vorgesehen.

Auch wenn die SDP die Mehrheit im Parlament gewinnen sollte, ist fraglich, ob sie regieren kann, denn SDP-Spitzenkandidat und Parteichef Davor Bernardic schloss eine große Koalition mit der HDZ aus. Auch der noch amtierende Premierminister Andrej Plenkovic kündigte an, nicht mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten. Vieles deutet daher auf ein extrem rechtes Regierungsbündnis hin. Politisch liefe dies auf eine neoliberale Ausrichtung bei wirtschaftlichen Fragen und eine reaktionär-nationalistische bei gesellschaftlichen hinaus.

Überschattet wird die Abstimmung in Kroatien von der Coronapandemie. Sie war der Grund, warum Plenkovic die für den Herbst geplante Wahl in den Juli vorverlegte. Kritiker sehen darin einen unlauteren Versuch des HDZ-Vorsitzenden, aus dem Krisenmanagement der vergangenen Monate Kapital zu schlagen. Außerdem versuche der Premier, sich seine Macht noch zu sichern, bevor die gerade einsetzende Wirtschaftskrise vollständig durchschlägt.

Laut EU-Statistikbehörde Eurostat stieg im Mai in Kroatien die Erwerbslosigkeit auf 8,9 Prozent, fast ein Prozentpunkt mehr als im Vormonat. 164.000 Bürger sind ohne Anstellung, 44.000 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Vor allem der Tourismus, der ein Fünftel des Bruttoinlandsprodukts erwirtschaftet, ist in der Krise. In den ersten sechs Monaten brachen die Übernachtungszahlen um 70 Prozent ein. Damit gehört Kroatien weltweit zu den drei Ländern, die am härtesten vom Rückgang des Tourismus betroffen sind, wie es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) heißt. Eine Entspannung ist nicht absehbar, vor allem weil sich die Zahl der bestätigten Coronavirusinfektionen wieder auf knapp 650 aktive Fälle erhöht hatte.

Doch nicht nur ökonomisch sorgt die Pandemie für Regression: So hatte die zentrale Wahlbehörde vorgesehen, alle, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, von der Abstimmung auszuschließen. Begründet wurde diese fragwürdige Maßnahme mit dem Infektionsschutzgesetz. In Kroatien besteht nicht die Möglichkeit der Briefwahl. Die Nichtregierungsorganisation GONG hatte deswegen beim Verfassungsgericht Beschwerde eingereicht, der am Freitag stattgegeben wurde. Die Richter erklärten, es müsse sichergestellt werden, dass alle Bürger, auch wenn sie infiziert seien, ihr Wahlrecht ausüben können.