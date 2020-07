Köln. Eintracht Braunschweig hat mit einem hart erkämpften Sieg den Aufstieg in die 2. Fußballbundesliga perfekt gemacht. Am vorletzten Spieltag der 3. Liga siegte der einstige deutsche Meister gegen Waldhof Mannheim mit 3:2 und hat dank des späten 2:2-Ausgleichstreffers von Tabellenführer Bayern München II in der Nachspielzeit gegen den MSV Duisburg uneinholbare vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. (sid/jW)