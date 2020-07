Traut Euch!

Marius Becker/dpa Zahlende Pappkameraden: So hätte mancher Fußballklub gerne seine Anhänger (Pappaufsteller von Fans von Borussia Mönchengladbach im Borussia-Park, 29.4.2020)

Von nun an erscheint an dieser Stelle jeden Freitag die Kolumne »Beim Fananwalt«. René Lau ist Strafverteidiger und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Fananwälte, ein Zusammenschluss von Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, die regelmäßig Fußballfans vertreten. (jW)

Die Bundesligasaison ist zu Ende, und mit dem Pokalfinale steht das letzte Highlight der Spielzeit an. Wieder sind keine Fans im Stadion. Haben die denn alle Stadionverbot, fragt man sich. Nein, es ist nur ein weiteres »Geisterspiel«.

Aber was ist eigentlich mit den laufenden Stadionverboten, werde ich als Fananwalt oft gefragt. Gelten die weiter, sind sie geisterhaft ausgesetzt, oder was sonst?

Dazu hört man – wieder einmal – weder etwas vom Deutschen Fußballbund noch von den Vereinen. Der DFB hat vor kurzem alle nicht rechtskräftig abgeschlossenen Sportgerichtsverfahren seiner Vereine eingestellt. Sicherlich lobenswert ist auch die Begründung, man wolle die Klubs in diesen gruseligen Coronazeiten nicht weiter finanziell belasten.

Aber an die Fans hat der DFB wie immer nicht gedacht. Manch hoher Funktionär wurde noch zu Beginn der Pandemie nicht müde, die Anhänger davor zu warnen, bei den »Geisterspielen« zu den Stadien zu pilgern. Was machten die organisierten Fans? Sie pilgerten weder zu den Arenen, noch waren andere verwerfliche Taten zu vermelden. Statt dessen kümmerten sie sich um ihre Nachbarn, halfen wohltätigen Organisationen oder trugen zur finanziellen Rettung ihrer Klubs bei. Vorbildlicher geht es kaum.

Doch wie reagieren der DFB und seine Vereine? Von demonstrativer Missachtung bis zur frechen Forderung nach einem Härtefallantrag für die Rückerstattung gezahlter Ticketpreise war alles dabei. Wäre es in Anbetracht der ungewöhnlichen Coronazeiten nicht ein versöhnliches Zeichen gewesen, alle Stadionverbote mit sofortiger Wirkung aufzuheben, zumindest aber zur Bewährung auszusetzen? In diesem Zusammenhang hätte der Mann im Fadenkreuz auch darüber nachdenken können, seine Strafanträge gegen Gästefans zurückzunehmen.

All dies hätte dazu beigetragen, in Nach-Corona-Zeiten wieder auf Augenhöhe mit den Fans zu sprechen und ein gewisses Maß an Vertrauen zurückzuerlangen. Man mag dem DFB, seinen Vereinen und Funktionären zurufen: Traut Euch auch einmal, einen ungewöhnlichen aber lohnenswerten Schritt zu gehen!

Werden sie es hören? Warten wir mal ab. Manchmal geschehen ja noch Zeichen und Wunder.