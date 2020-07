Zielübungen vor Tripolis

Christopher Pike /REUTERS Machtprojektion: Fregatte »Courbet« auf der französischen Marinebasis in Abu Dhabi (24.11.2019)

Frankreich verstärkt in dem Konflikt im östlichen und im südlichen Mittelmeer den Druck auf NATO-Partner Türkei. Anlass ist ein Vorfall vom 10. Juni. An jenem Tag versuchten mehrere EU- und NATO-Kriegsschiffe ein mutmaßlich mit Waffen beladenes Frachtschiff auf dem Weg in die libysche Hauptstadt Tripolis zu kontrollieren. Die griechische Fregatte »Spetsai«, im Rahmen des EU-Einsatzes »Irini« im Mittelmeer präsent, ließ davon ab, als türkische Kriegsschiffe, die den Frachter begleiteten, per Funk zu erkennen gaben, sie würden eine Überprüfung nicht hinnehmen. Die Türkei unterstützt die libysche Kriegsfraktion in Tripolis nicht zuletzt mit Waffen. Als die französische Fregatte »Courbet« – sie kreuzte ihrerseits im Rahmen der NATO-Operation »Sea Guardian« im Mittelmeer – ebenfalls den Frachter kontrollieren wollte, richtete ein türkisches Kriegsschiff gar sein Feuerleitradar auf sie. Paris veranlasste daraufhin die NATO, sich mit dem Vorfall zu befassen. Da das Militärbündnis aber offenbar die Türkei bei der Stange halten will und sie nur mit Samthandschuhen anfasst, hat das französische Verteidigungsministerium nun angekündigt, bis der Konflikt beigelegt sei, werde man sich nicht mehr an »Sea Guardian« beteiligen.

Der Konflikt zwischen den beiden NATO-Ländern hat zwei Ebenen. Eine davon betrifft die Frage, wer in den strategisch bedeutenden Gebieten des Nahen Ostens und Nordafrikas wieviel Macht ausüben kann. Zweitens geht es um den Zugriff auf Rohstoffe, und zwar zum einen in Libyen, zum anderen im östlichen Mittelmeer. In Libyen ist Frankreich vor einigen Jahren dazu übergegangen, den ostlibyschen Warlord Khalifa Haftar zu unterstützen. Und wie es der Zufall will: Anfang März 2018 teilte der französische Energiekonzern Total mit, er habe – zusätzlich zu seit vielen Jahren bestehenden Förderprojekten in Libyen – für 450 Millionen US-Dollar einen Anteil von 16,33 Prozent an der Waha Oil Company übernommen. Die aber besitzt Konzessionen vor allem im von Haftar kontrollierten Osten des Landes. Die Tatsache nun, dass Haftars Gegner – die Tripolis-Fraktion – seit dem Frühjahr dank erheblicher militärischer Unterstützung der Türkei Richtung Osten vorrücken, versetzt Paris in Alarmstimmung.

Hinzu kommt eine Zuspitzung im Kampf um die Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer, im Seegebiet zwischen Zypern, Ägypten und Israel. Die Lagerstätten dort können zwar nicht mit den ganz großen Erdgasfeldern etwa in Katar, in Iran oder gar in Russland mithalten. Sie reichen aber aus, um in Europa die absehbaren Ausfälle durch den bevorstehenden Förderstopp in den Niederlanden und die sinkende Förderung in der Nordsee auszugleichen. Eine Pipeline aus den Fördergebieten ist in Planung. Die Türkei ist von den federführenden Staaten – Zypern, Griechenland, Israel – nicht in das Vorhaben eingebunden worden. Ankara sucht sich nun dort seit einigen Jahren eigenständig Zugriff zu verschaffen. Es erhebt Anspruch auf größere Seegebiete als üblich – und tritt sogleich als Fürsprecher des von ihm besetzten Nordzyperns auf, das an der Förderung beteiligt werden müsse. Türkische Bohrschiffe haben bereits mit Erkundungsprojekten in mehreren von Zypern beanspruchten Feldern begonnen.

Der Konflikt war eines der Themen, über die der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu gestern in Berlin mit seinem deutschen Amtskollegen Heiko Maas sprach. Cavusoglu stritt dabei alle Vorwürfe Frankreichs schlicht ab und verlangte eine Entschuldigung. Maas versuchte abzuwiegeln und forderte, die Differenzen »im Dialog« zu beseitigen. Berlin ist nach wie vor um eine enge Kooperation mit Ankara bemüht – vor allem aus geostrategischen Erwägungen. Dies ist auch der Grund, weshalb die EU-Sanktionen gegen die Türkei bislang nur zwei führende Angestellte des Mineralölkonzerns Türkiye Petrolleri (TPAO) treffen. Paris will sie bei einem Treffen der EU-Außenminister am 13. Juli ausweiten.