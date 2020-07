Grüne als Feigenblatt

REUTERS/Henry Nicholls/File Photo Fianna-Fáil-Chef Micheál Martin in der Wahlnacht am 9. Februar in Cork

Seit Montag ist die neue Regierung der Republik Irland offiziell im Amt. Nach langen und zähen Verhandlungen, in denen Fristen gerne verschoben worden waren, wurde am 15. Juni ein knapp 160 Seiten langer Koalitionsvertrag unterzeichnet. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit des Landes 1921 koalieren die beiden konservativen Parteien Fianna Fáil (FF) und Fine Gael (FG) miteinander. Noch bis vor kurzem waren sie sich spinnefeind gewesen, hatte man doch im Bürgerkrieg von 1922 bis 1923 auf verschiedenen Seiten gekämpft. Doch obwohl es sich bei Fianna Fáil und Fine Gael um die traditionellen Schwergewichte der irischen Politik handelt, kommen beide Parteien nicht auf genug Abgeordnete, um eine stabile Regierung zu stellen. Für eine sichere Parlamentsmehrheit mussten sie die Green Party mit ihren zwölf Parlamentssitzen ins Boot holen – eine Folge des großen Wahlerfolgs der linken Sinn Féin (SF) im Februar.

Noch am Wahlabend vor fünf Monaten war Micheál Martin mächtig die Flatter gegangen. Der Parteichef von Fianna Fáil war bereits zum dritten Mal bei einer Wahl angetreten – zuvor immer erfolglos. Vor ihm hatte es jeder seiner Vorgänger als FF-Boss zum Premierminister Irlands geschafft. Das Amt des Parteivorsitzenden gilt als Aufwärmtraining, der Job des Regierungschefs als die eigentliche Aufgabe. Der 59jährige Martin, Sohn eines Boxers aus dem südirischen Cork, wollte sich nicht nach zwei verlorenen Runden 2011 und 2016 geschlagen geben, schließlich hatte sein Vater »Paddy« den Spitznamen »The Champ« (»Meister«).

Am Wahlwochenende Anfang Februar hing Martin schon mächtig in den Seilen, gewann die linke Gegenspielerin Sinn Féin mit ihrem Versprechen »Time for change« (deutsch: Zeit für Veränderung) doch ein Mandat nach dem anderen. Am Ende rettete er sich kurz vor dem K. o. ins Ziel. Seine Partei holte zwar in absoluten Zahlen weniger Stimmen als Sinn Féin. Wegen des Wahlsystems reichte es aber zum hauchdünnen Sieg bei den gewählten Abgeordneten: Fianna Fáil errang 38 Sitze und damit einen mehr als SF.

Die Grünen hatten versucht, ihre Teilnahme an der Regierung so teuer wie möglich zu verkaufen. Auf ihren Druck hin wurde in den Koalitionsvertrag aufgenommen, in Zukunft jährlich sieben Prozent des aktuellen Treibhausgasausstoßes einzusparen. Auch weitere kleine Zugeständnisse wie die Förderung von Radwegen oder der Ausbau des Bahnverkehrs konnten sie ihren Partnern abringen. An große Herausforderungen wie die Umgestaltung der Landwirtschaft oder eine effektive Bekämpfung der Wohnungsknappheit wagt sich die neue Koalition jedoch nicht heran. Das führte zwar dazu, dass sich einige Parteimitglieder der Grünen gegen eine Regierungsbeteiligung mit den beiden Großen aussprachen. Letztlich votierte die Basis jedoch trotzdem für den Koalitionsvertrag.

Unterdessen formiert sich die Opposition im Parlament. Bereits Mitte Juni hatte der SF-Abgeordnete Pearse Doherty der Tageszeitung Irish Times gegenüber erklärt, Fianna Fáil und Fine Gael benutzten die Grünen dazu, Sinn Féin von der Regierung auszuschließen. Ihre Rolle komme der eines Feigenblattes gleich: »Diesen Parteien, Fine Gail und Fianna Fáil besonders, kann nicht vertraut werden. Sie sind für die größten Herausforderungen im Gesundheitswesen und auf dem Wohnungsmarkt verantwortlich.« Viele befürchten ein neues Spardiktat wie nach der Finanzkrise 2008. Angesichts dessen erklärte die Abgeordnete Bríd Smith von der sozialistischen Partei »People Before Profit« während einer Parlamentsdebatte am Sonnabend: »Die neue Regierung wird sich den Folgen ihrer bisherigen Verfehlungen stellen müssen. Wir werden die Koalition im Hinblick auf Arbeiterrechte, Obdachlosigkeit, Mieterrechte, die Alten und die Kranken zur Rechenschaft ziehen.«