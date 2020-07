»Powergeil und unrasiert«

Peter Byrne/PA Wire/dpa »Paradefigur dieser Duz- und Badelatschenwelt«: Jürgen Klopp auf dem Weg in die Sauna (26.6.2020)

Er komponiert keine Musik, die man hören, er malt keine Bilder, die man ansehen, er schreibt keine Bücher, die man lesen kann. Er ist ein Fußballtrainer und wird verehrt wie ein Menschheitsgenie. Doch Jürgen Klopp ist bloß die neue Normalität.

Es ist zwölf Uhr mittags, ich erreiche dich im Schlafanzug. Du hast seit Freitag durchgefeiert.

Gärtner: Nein, ich hab’ zwei Kinder.

Du hast zwei Kinder und liegst bis zwölf Uhr im Bett?

Nein. Ich stehe um halb sieben auf und lege mich dann noch mal ins Bett.

Du hast also nicht Herrn Klopp gefeiert?

Fiele mir im Leben nicht ein. Der ist mir viel zu vulgär.

Warum ist der vulgär?

Das ist diese Mischung aus powergeil und gewohnheitsmäßig unrasiert. Das ist nicht meine Liga. Du weißt, ich bin ein Mann des Stils. Deshalb bin ich da nicht zu Hause.

Der BVB, hat mir der Redakteur Merg gesteckt, hat den Herrn Klopp mit Muhammad Ali verglichen.

Warum?

Äh, er sei wohl eine ähnliche weltsportliche Größe.

Ich versteh’ nicht allzuviel vom Boxen, aber ich glaube, Muhammad Ali ist einer der großen Sportphilosophen, die die Menschheit hervorgebracht hat. Jürgen Klopp hingegen ist ein Porsche-Fahrer, in jeder Bedeutung des Wortes.

Ich halte ihn für einen Sektenführer.

Ja, auch. Er und Thomas Tuchel. Mit ihm und Tuchel hat das ganze Unglück angefangen. Als ich mich noch für Fußball interessierte, war mein größter Alptraum, dass Tuchel Bayern München trainieren könnte – beziehungsweise Jürgen Klopp die deutsche Nationalmannschaft. Ich bin froh, dass ich mich dafür nicht mehr interessieren muss, denn ich verrate dir was: Das wird so kommen. In zehn Jahren machen wir das Interview noch mal.

Du als Dialektiker: Der Klopp gilt als so ein freundlicher Sozialcharakter. Aber er vereinigt doch die Gegensätze Infantilität und Brutalität in sich. Der redet ja wie ein Kind. Es ist alles »riesig« und »toll« und »irre« und …

Es ist »geil«. »Geil« ist ein Jürgen-Klopp-Wort. »Geil« und »Power« sind die Eckpfeiler seines Universums, und er gilt als freundlich, weil das volkstümlich klingt. Und da kommen wir jetzt zu unserem gemeinsamen Altidol Ottmar Hitzfeld zurück. Das war ein soignierter Herr. Es gibt die unsortierten Trainingsanzugträger und die Anzugtrainer. Ich bin mehr für die Anzugtrainer. Ich bin mittlerweile generell mehr fürs Anzugtragen, weil, wenn man rausschaut, die meisten Leute aussehen, als seien sie in der Badeanstalt. Ist aber mein persönliches Problem.

Man kann den Klopp ja als symptomatische Figur beschreiben. Am Freitag wurde die Pressekonferenz mit ihm im Welt-Fernsehen komplett übertragen.

Weil’s nichts Wichtigeres gibt.

Weiß Gott nicht. Dem soll in Liverpool möglicherweise sogar eine Statue errichtet werden. Sind die Engländer noch dümmer als die Deutschen?

Wenn’s um Fußball geht, sind sie alle gleich dumm. Man muss Klopp immerhin zugute halten, dass er nicht dumm genug ist, um auf diesen Vorschlag eingegangen zu sein. Er hat impliziert, dass er die Statue nach seinem Tod haben wolle, und er gedenke, noch dreißig Jahre zu leben.

Diesbezüglich ist Fidel Castro auch wieder ein Stück weiter gewesen. Er hatte testamentarisch verfügt, dass keine Denkmale aufgestellt werden. Klopp will das.

Ja. Aber Fidel Castro ist ja nun aus Gründen nicht Cheftrainer von Liverpool. Das hat ja alles weltgeistige Gründe, das muss ich dir nicht erzählen. Nein, du hast völlig recht: Jürgen Klopp ist so ein Idol der Gegenwart, die sich Jetztzeit nennt – diese Mischung aus powergeil, Porsche und nicht rasieren und Zähne fletschen. Dieser Virilquatsch. Und dieser ganze Vorwärtspressinggedanke, der leuchtet, glaube ich, den Massen ein. Deswegen heißt er Kloppo, und deswegen ist Hitzfeld wahrscheinlich nicht Hitzl. Nein, ich glaube, Hitzlsperger hieß Hitzl. Aber Hitzfeld hieß nie Hitze. Das hätte sich keiner getraut. Das hätte sich bei Lattek auch keiner getraut, von Csernai zu schweigen. Klopp ist eine Paradefigur dieser Duz- und Badelatschenwelt. Das finden die Leute, pass auf: geil.

Und es verbirgt sich dahinter möglicherweise so etwas wie das Bedürfnis nach Führung und Gefolgschaft. In meinem hiesigen Käsblatt, den Nürnberger Nachrichten, wird er gefeiert und als »Vaterfigur« gepriesen.

Ja, aber das Massengefolgschaftliche steckt doch im Fußball ohnehin drin. Du hast so viel mehr Adorno gelesen als ich. Du weißt doch, wie das ist, wenn der Volksempfänger plärrt und alle wieder Teil der Volksgemeinschaft sind. Das ist halt, was Gremliza immer Popfaschismus genannt hat – dass man hier einen schön drapierten Faschismus hat, der als solcher erst mal nicht kenntlich ist, der aber natürlich darauf basiert, dass massensuggestiv Gefolgschaft errichtet wird. Und das findet man dann geschlossen: geil – und adoriert jemanden, der so tut, als sei er eben kein Führer, sondern unseresgleichen. Ist er gottlob nicht. Jedenfalls, was mich betrifft.

Der Herr Merg hat zu mir gesagt: »Klopp ist Faschismus.«

Ja. Allerdings der Faschismus dieser neueren Bauart. Das ist nach außen nicht mehr der Knochenbrecher- und Grasfresserfaschismus, sondern das ist der Faschismus der sogenannten Leistungsträger. Die jagen, nehme ich an, ihre Profis auch wie früher um den Platz, aber das wird jetzt auf so eine managerhafte Weise glorifiziert. Ich weiß es doch auch nicht! Ich versteh’ ja nichts davon! Das hab’ ich dir aber gleich gesagt.

Dann beenden wir das Gespräch.

Es ist es auch gar nicht wert, dass man über diesen Mann länger redet als unbedingt nötig. Lass uns das Gespräch wiederholen, wenn er Bundestrainer geworden ist.

So machen wir’s. Ich dank’ dir.