Ein Hansel ist wie der andere

Schramm Film/ Marco Krüger »Wohin aber geht Undine nach der Arbeit?« Paula Beer in der Titelrolle

Mit allen Wassern gewaschen. Mit den Wassern der Wupper und denen der Spree. Das Wasser im Glas für den Sturm und das für die Fische im Aquarium. Ziemlich zu Beginn des neuen Films von Christian Petzold, »Undine«, zerspringen, von der elementaren Macht der Trennungstränen der Titelfigur bewegt, die Glaswände eines recht dekorativen Aquariums. Das befindet sich im Innenraum eines Straßencafés, also am archetypischen Ort der Trennungsgespräche, der somit erst einmal unter Wasser gesetzt wird.

Lediglich die seltsame Spielfigur eines Tiefseetauchers im berufstypischen, ihn völlig von der Umwelt abschließenden Anzug bleibt in seinem Element (der Ordnung der Symbole). Die Fische hingegen liegen auf dem Trockenen (dem Teppich). Das Paar – Undine (Paula Beer) und ihr Hans (Franz Rogowski) – hat sich gefunden. Die Spielfigur liegt zwischen ihnen. »Ich habe einen Mann gekannt, der hieß Hans, und er war anders als alle anderen«, heißt es in Ingeborg Bachmanns Erzählung »Undine geht« (1961). »Noch einen kannt ich, der war auch anders als alle anderen. Dann einen, der war ganz anders als alle anderen, und er hieß Hans, ich liebte ihn.«

Noch gibt es Leute, die haben etwas dagegen. Der Kellner des Cafés zum Beispiel: »Das gibt Hausverbot, ihr Arschlöcher!«

Anfang der 1980er sprach Jean Luc Godard anlässlich seines Films »Rette sich, wer kann (das Leben)« zur Zeitung Liberation von der Unmöglichkeit des Filmens von Intimität: »Sagen wir mal, man ist nicht in der Lage, die sexuellen Beziehungen zu filmen. Dazu braucht man noch einige Zeit: Mein Streben besteht darin, endlich Leute filmen zu können, die sich küssen. Und ich weiß nicht wie. Ich sehe noch nicht ganz, wie sich das hinkriegen lässt. Ich filme lieber Fische, die das Maul öffnen und Futter schlucken. Das ist ehrlicher.«

Wenn die küssenden Leute das Maul aufsperren wie die Fische während der Fütterung, filmt man besser das Aquarium. Viel dazugelernt hat man in den letzten Jahrzehnten wohl nicht (und langsam wird auch die Zeit knapp).

Christian Petzold steht noch immer ratlos (wie alle anderen auch) vor dem Aquarium. Mit einem Klirren macht er es lieber kaputt. Danach bleibt ihm immer noch die »Landschaft«. Urlandschaft (unter Wasser). Oder Stadtlandschaft (Modellbau).

»Undine« ist eine Geschichte von Friedrich de la Motte Fouqué (1777–1843, einem Kind der Brandenburger »Wiesenlandschaften zwischen Wald und Wasser, Herrenhäusern und Schlössern nahe« – Arno Schmidt, »Fouqué und einige seiner Zeitgenossen«, 1958), eine Geschichte, in der die Flüssigkeiten, namentlich die Tränen, tödlich sind. Der Undine ehelichende Ritter wird förmlich von ihren Tränen ertränkt, »totgeweint«: »Die Tränen drangen in des Ritter Augen und wogten im lieblichen Wehe durch seine Brust, bis ihm endlich der Atem entging und er aus den schönen Armen als ein Leichnam sanft auf die Kissen des Ruhebettes zurücksank.«

Unter Wasser können nur die Fische atmen und die Elementargeister. Alle anderen brauchen einen Anzug. Gewissermaßen gibt es da ein Übersetzungsproblem zwischen Stadt, Land, Fluss. Es betrifft hier die romantische Liebe, wie sie die moderne Welt seit dem späten 18. Jahrhundert ins Leben gerufen hat. Hegel hat es in seiner »Ästhetik« erklärt: »In der Familie, der Ehe, der Pflicht, dem Staat ist die subjektive Empfindung als solche und die aus derselben herfließende Vereinigung gerade mit diesem und keinem anderen Individuum nicht die Hauptsache, um welche es sich handeln darf. In der romantischen Liebe aber dreht sich alles nur darum, dass dieser gerade diese, diese diesen liebt. Warum es just nur dieser oder diese einzelne ist, das findet seinen einzigen Grund in der subjektiven Partikularität, in dem Zufall der Willkür.«

In der alten (der klassischen) Welt floss die Liebe von den Autoritäten über, plötzlich müssen sich Individuen als solche erkennen und zufällig arrangieren. Dies ist dann Aufgabe vornehmlich der Frauen – der Undinen. Hegel: »In weiblichen Charakteren ist die Liebe am schönsten, denn ihnen ist diese Hingebung, diese Aufgebung der höchste Punkt, indem sie das ganze geistige und wirkliche Leben zu dieser Empfindung zusammenziehen.« Ein partikulares Interesse, das sich als Empfindung verabsolutiert, wird freilich grundsätzlich enttäuscht werden müssen, sobald die Hansel austauschbar sind und gar keines partikularen Interesses wert.

Diese zwangsläufige Enttäuschung ist in Bachmanns Erzählung, die Petzold erklärtermaßen zu seiner »Undine« inspiriert hat, ziemlich unmissverständlich formuliert: »Ja, diese Logik habe ich gelernt, dass einer Hans heißen muss, dass ihr alle so heißt, einer wie der andere, aber doch nur einer.« Die romantische Liebe gibt es folglich nur verwässert. Lediglich das Sterben – das Gehen … und zwar fort – hält sie immer wieder im Fluss.

Vielleicht ist dies weit ausgeholt, um Petzolds Liebesgeschichte zu beschreiben. Andererseits sagt Petzold ja selber, dass es ihm um die Grenze zwischen Mythos und realer Welt gehe. Sein Film erzählt von der Liebe zwischen einem Industrietaucher – Hans, der am Wupper-Stausee in eine Unterwasserurwelt abtaucht – und einer freiberuflichen Stadthistorikerin, Undine, die für die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung den Touristen erklärt, was heutzutage für Geschichte gilt.

Für die Urwelt steht in dem Film die Gestalt eines gewaltigen Welses sowie die sich offenbar immer noch in Benutzung befindliche frühhochindustrielle Tauch- und Leitungstechnik wie aus einer Jules-Verne-Verfilmung, an der dieser Wels dumpf erhaben unbeeindruckt vorbeitreibt. Für die Geschichte stehen die Stadtbaumodelle aus dem Museum oder gleich das Museum selbst. Beispielsweise das Humboldt-Forum – das hochherrschaftliche Stadtschloss –, dessen Geschichte Undine im Film professionell referiert. Um ein Museum an die Stelle des Palastes einer Republik zu setzen, entschied man sich, das alte Schloss der Herrschaft wieder neu zu bauen. Zunächst bezeichnenderweise als Fassade, dann als Forum. Eine Geschichte der Restauration, die, so Undines ernüchterndes Fazit, die Unmöglichkeit jedweden Fortschritts verkündet.

Ohne ein Konzept von Fortschritt gibt es natürlich auch keine Emanzipation in und von der Liebe, der immer noch romantischen. Erst ist der eine Hansel da, der ist ein Lügner und wird ertrinken, dann kommt ein anderer Hansel, der ist im Wasser zu Hause – ein Profi – und mag keine Lügen, keinen Schwindel. Er ertrinkt beinahe, nachdem er paradoxerweise ausgerechnet Undine vorm Ertrinken gerettet, per Mund-zu-Mund-Be­atmung und Herzmassage im Rhythmus der Bee Gees (»Stayin’ Alive«) wiederbelebt hat.

Aus dem Wasser sind sie gekommen, ins Wasser sollen sie wieder gehen. Wohin aber geht Undine nach der Arbeit? In ihr Apartment, offenbar an der »Rückseite« des Hackeschen Marktes gelegen, mit Blick auf die »Rückseite« des Alexanderplatzes, den Parkplatz der dortigen Kaufland-Filiale, der realen Warenwelt, wo die irdischen Leutchen (z. B. ich) ihren nicht immer ganz frischen Fisch kaufen dürfen. Denn der Fortschritt liegt 20.000 Meilen unter dem Meer begraben.