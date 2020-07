Geld in den Wind geschossen

No 10 Downing Street/XinHua Daumen hoch: Premier Boris Johnson stellt Kapitalisten Milliarden zur Verfügung (Dudley, 30.6.2020)

»Freunde, ich bin kein Kommunist«, sagte der britische Premierminister Boris Johnson am Dienstag, während er mit noch zerzausteren Haaren als üblich, bekleidet mit einer gelben Bauarbeiterweste, vor einem Rednerpult mit der Aufschrift »bauen, bauen, bauen« herumgestikulierte. Ort des Geschehens war die Stadt Dudley in den West Midlands, einer ehemaligen Industrieregion, in welcher die regierenden Konservativen bei den Parlamentswahlen im vergangenen Dezember zahlreiche Wahlkreise gewinnen konnten.

Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie bedrohen diese Stimmengewinne. Jeden Tag werden in Großbritannien neue Jobverluste und Firmenschließungen verkündet. So will Airbus 1.700 Stellen auf der Insel abbauen. Bei British Airways sind 3.000 Arbeitsplätze bedroht. Die Liste ist beliebig verlängerbar. Das ohnehin nicht große Vertrauen der Bevölkerung in die kapitalistische Wirtschaftsweise schwindet weiter dahin. Am vergangenen Sonntag berichtete die Tageszeitung The Guardian, dass nur sechs Prozent der in Großbritannien lebenden Menschen eine Rückkehr zur neoliberalen Wirtschaftsweise vor der Pandemie wünschten. Hinzu kommt, dass Johnsons Umfragewerte sinken. Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei hat inzwischen einen höheren Beliebtheitsgrad als der amtierende Premierminister erreicht. Die Tories leiden unter ihrem bisherigen Missmanagement in der Coronakrise.

Zweifelhafter Nutzen

Mit seiner Rede versuchte Johnson gegenzusteuern. Kommunist ist er wahrlich nicht, eine Rückkehr zum Thatcherismus wird es mit ihm aber auch nicht geben. Einer Wiederholung der mit der Finanzkrise von 2008 eingeleiteten Austeritätspolitik erteilte er eine Absage: »Die Welt hat sich seitdem weitergedreht«, sagte er. »Zu viele Teile unseres Landes wurden damals zurückgelassen, fühlten sich vernachlässigt und ungeliebt.« Lieber vergleicht er sich selbst mit dem ehemaligen US-Präsidenten Franklin D. Roosevelt und dessen New Deal der 1930er Jahre. Johnson will investieren, wenn auch in weitaus geringerem Umfang, als Roosevelt dies seinerzeit tat. Finanzminister Rishi Sunak hat bereits angekündigt, in den nächsten fünf Jahren 500 Milliarden Pfund für öffentliche Investitionen locker zu machen. Das ist dieselbe Summe, die Labour unter Jeremy Corbyn im vergangenen Wahlkampf versprochen hatte.

Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied. Corbyn und seine Mannschaft hatten ein ausgearbeitetes Programm für einen sozialökologischen Umbau der Wirtschaft. Johnson setzt auf »bauen«, also auf Großprojekte mit oft zweifelhaftem Nutzen. So will er sogenannte Gigafabriken für die Massenproduktion von Elektrobatterien in Großbritannien ansiedeln. Daneben sprach er nebulös von der Entwicklung des ersten emissionslosen Flugzeugs der Welt in Großbritannien. 40 Millionen Pfund will Johnson für lokale Umweltschutzprogramme auflegen. Außerdem ist ein 100-Millionen-Pfund-Programm zur Erforschung von Maßnahmen für die Speicherung von CO2-Emmissionen geplant. Genehmigungsverfahren für Neubauten sollen zukünftig erleichtert werden, auch für die vereinfachte Umwandlung leerstehender Objekte in Wohnungen, kündigte Johnson in Form von Gesetzesänderungen an. Hierbei handelt es sich um offensichtliche Geschenke an die britische Immobilienwirtschaft.

900 Millionen Pfund sollen für »schaufelfertige lokale Wachstumsprojekte« ausgegeben werden. So will Johnson »lokale Infrastruktur fördern«. 96 Millionen Pfund sollen bei der Sanierung der Innenstädte und Einkaufsstraßen helfen. Versprochen sind außerdem 40 neue Krankenhäuser sowie ein Schulsanierungsprogramm. Hier wird man in den kommenden Wochen das Kleingedruckte studieren müssen. Schon oft hat Johnson bereits eingeplante Haushaltsposten fälschlicherweise als zusätzliche Investitionen ausgewiesen.

Oppositionsparteien sowie die schottische Regionalregierung lassen an Johnsons Plänen jedenfalls kein gutes Haar. »Ich fühle mich, milde gesagt, unterwältigt«, war die Reaktion von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon. »Wir stehen vor der größten Krise unserer Generation, dieses Programm kann sie nicht einmal ansatzweise bewältigen«, sagte Frances O’Grady, die Generalsekretärin des britischen Gewerkschaftsbundes TUC.

Notfallfonds aufgebraucht

Tatsächlich ist all dies nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Vor allem den englischen Kommunen ging es schon vor Beginn der Coronapandemie schlecht, nun ist die Lage katastrophal. Laut einer aktuellen Studie des Thinktanks »Centre for progressive policy« sind acht von zehn englischen Kommunen von Zahlungsunfähigkeit bedroht. Das betrifft neben Klein- und Mittelstädten auch wichtige Großstädte wie Leeds, Liverpool und Manchester. Zwar wurde für Kommunen im März und April ein Notfallfonds in Höhe von 3,2 Milliarden Pfund eingerichtet. Dieses Geld ist aber inzwischen restlos verbraucht worden. Corona lässt die Milliarden in kürzester Zeit dahinschmelzen.