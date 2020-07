»Bewährungschance« für KSK

picture alliance / dpa Ultrarechte mit dieser Ausbildung sind gefährlich: KSK-Soldaten üben Häuserkampf (Archivbild, Calw, 2014)

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Soldaten des Kommandos Spezialkräfte (KSK) aufgerufen, konstruktiv an der Umstrukturierung der bislang mit Faschisten durchsetzten Elitetruppe mitzuwirken. Das Vorhaben sei nicht als Strafe zu verstehen, sondern als »Bewährungschance«, sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch. »Wir wollen die Mutigen ermutigen.« Die Verteidigungsministerin betonte, dass keine komplette Abschaffung der Spezialkräfte geplant sei. Sie erinnerte daran, dass das KSK vor 24 Jahren gegründet worden sei, um deutsche Staatsbürger aus Kriegsgebieten zu retten, was vorher nicht möglich gewesen sei.

Allerdings werden eine Auflösung des KSK und die Aufstellung einer neuen Spezialtruppe erwogen, falls die Neuaufstellung bis zum 31. Oktober scheitert. Das Verteidigungsministerium hatte die Pläne bereits am Dienstag bekanntgegeben. Sie sehen die Einstellung aller Übungen und internationalen Kooperationen der Elitetruppe sowie den weitgehenden Abzug aus laufenden Einsätzen vor. Eine ganze Kompanie wird aufgelöst. Dem KSK soll zudem die Oberhoheit über die Ausbildung genommen werden.

Dem CDU-Verteidigungsexperte Henning Otte ist es derweil wichtig, zu betonen, dass er keinen Grund sieht, das KSK unter Generalverdacht zu stellen. Die Mehrheit der KSK-Soldaten stehe fest auf dem Boden der Verfassung, sagte Otte am Mittwoch im Deutschlandfunk.

Der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion Die Linke im Bundestag, Tobias Pflüger, sieht dagegen ein strukturelles Problem, das auch der aktuelle Maßnahmenkatalog nicht löse: »Wer eine abgeschottete, geheime, kampforientierte Spezialeinheit bildet, zieht Rechte und Rechtsextreme regelrecht an. Die jetzt verkündete Teilauflösung geht das Grundproblem damit nicht an«, erklärte Pflüger am Mittwoch. Die Ministerin müsse nun aufklären, wo sich die »verschwundenen« Waffen- und Munitionsvorräte befänden und wie viele davon »in Händen von rechten oder rechtsextremen Akteuren« seien. Es soll sich um Zehntausende Schuss Munition und 62 Kilo Sprengstoff handeln, deren Verbleib nicht geklärt ist.

»Zugleich wird klar, dass nun die weiteren rechten Netzwerke in der und rund um die Bundeswehr angegangen werden müssen – beispielsweise im Bereich der Reservisten«, so Pflüger. (dpa/jW)