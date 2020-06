Gegen das Vergessen

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP/dpa

Präsident Wladimir Putin hat am Dienstag ein Denkmal für gefallene Sowjetsoldaten in Rschew an einem der blutigsten Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs in Russland eingeweiht. Das Land werde sich so immer daran erinnern, welch hohen Preis das sowjetische Volk für den Sieg über Nazideutschland gezahlt habe, sagte Putin vor Veteranen auf dem etwa 200 Kilometer nordwestlich von Moskau gelegenen Soldatenfriedhof. Die Leistung der Roten Armee dürfe nie vergessen werden. Bei der Einweihung war auch der Staatschef von Belarus, Alexander Lukaschenko, anwesend. (dpa/jW)