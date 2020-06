Nie mehr erste Liga

Hamburg. Zweitligameister Bielefeld würde das letzte Spiel der Saison am Sonntag gegen Heidenheim verlieren, hatten Experten prognostiziert. Die Niederlage brächte den Bielefeldern potentiell zwei Millionen Euro – ein Aufstieg des HSV, der in der TV-Gelderverteilungstabelle an ihnen vorbeizöge, wäre damit ausgeschlossen. Die Elf von der Alm bewies Sportsgeist, gewann 3:0 (2:0). Damit hätte dem HSV ein Unentschieden gegen den SV Sandhausen für die Relegation gereicht. Der HSV aber verlor unnachahmlich mit 1:5. Wer kann ihn jetzt noch retten? Gerüchteweise soll Sylvie Meis, ehemals van der Vaart, als neue Cheftrainerin verpflichtet werden. (jW)