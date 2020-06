»Völkerrecht über Bord«: Report vorgestellt

Küstenwache Libyen/AP/dpa Drecksarbeit für die EU. Libysche Küstenwache mit auf dem Mittelmeer aufgegriffenen Migranten

Berlin. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Bericht »Völkerrecht über Bord« hat die Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee dokumentiert, wie die EU die Verantwortung für die Rettung Schiffbrüchiger im zentralen Mittelmeer auslagert. Die EU-Staaten hätten seit 2017 systematisch eine libysche Küstenwache aufgebaut, die ihrer Aufgabe als Rettungsleitstelle kaum nachkomme. Statt Rettungseinsätze zu koordinieren und Überlebenden einen sicheren Hafen zuzuweisen, sei sie befähigt worden, Schiffbrüchige auf hoher See abzufangen und völkerrechtswidrig in das Bürgerkriegsland zurückzubringen. Der Bericht ist im Internet einsehbar. (jW)

