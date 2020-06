Tschenobyl: Kiew veröffentlicht sowjetische Geheimdokumente

Mykola Lazarenko/dpa

Tschernobyl. Die Ukraine hat bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente des sowjetischen Geheimdienstes KGB zu dem 1986 explodierten Atomkraftwerk Tschernobyl veröffentlicht. Demnach soll es schon lange vor dem Super-Gau viele Probleme in dem Kraftwerk gegeben haben. Die Archivsachen geben Auskunft zu Baumängeln, Havarien und Notabschaltungen von 1971 bis in die Zeit nach der Atomkatastrophe. Das geht aus einem am Montag vom ukrainischen Geheimdienst SBU und vom »Institut für nationales Gedächtnis« präsentierten Buch hervor. Nachlesbar sind auch Protokolle der Dienstgespräche vom 26. April und zur radioaktiven Verstrahlung der etwa 100 Kilometer südlich vom Reaktor gelegenen ukrainischen Hauptstadt Kiew. Nach der Explosion des Blocks vier im damals noch sowjetischen Atomkraftwerk Tschernobyl im April 1986 wurden radioaktiv verstrahlte Landstriche um die Atomruine gesperrt. (dpa/jW)