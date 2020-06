Trump-Wahlkampf: Tulsa erklärt Ausnahmezustand

Lawrence Bryant/Reuters Trump-Anhänger und »Black Lives Matter«-Bewegung werden am Sonnabend in Tulsa unweigerlich aufeinander treffen (18. Juni)

Washington. Wegen der bevorstehenden Wahlkampfveranstaltung von US-Präsident Donald Trump hat der Bürgermeister der Stadt Tulsa im Bundesstaat Oklahoma einen Ausnahmezustand für die Stadt erklärt. Für mehrere Straßenzüge um den Veranstaltungsort wurde eine Ausgangssperre verhängt, die bereits in der Nacht auf Freitag bis in die frühen Morgenstunden in Kraft war und entsprechend auch auf den beiden darauffolgenden Tagen gelten soll, wie aus einer Verordnung der Stadt hervorgeht. Trumps Auftritt ist am Samstag abend (Ortszeit) geplant. Es ist die erste Wahlkampfveranstaltung des Präsidenten seit Anfang März

Die strikten Maßnahmen begründete die Stadt mit der Befürchtung, dass es zu Unruhen kommen könnte. Angesichts der Kundgebung würden mehr als 100.000 Menschen in der Nähe des Veranstaltungsortes erwartet, zudem seien Proteste als Reaktion auf die Veranstaltung und im Rahmen der aktuellen landesweiten Antirassismusbewegung angekündigt. Die Stadt Tulsa war am 1. Juni 1921 Schauplatz eines von Weißen ausgeführten Massakers an 300 afroamerikanischen Einwohnern der Stadt und ist damit der tödlichste einzelne rassistische Gewaltakt in der US-amerikanischen Geschichte. (dpa/jW)