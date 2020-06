»Open-Skies-Abkommen«: Termin für Sondertreffen

Christian Charisius/dpa Militärsymbolik: Abzeichen für die Mission »Offener Himmel« im Rahmen des »Open Skies Abkommens« am Arm eines Crewmitglieds der Bundeswehr (Hamburg, 21.6.2019)

Minsk. Nach dem angekündigten Ausstieg der USA aus dem Abkommen für militärische Beobachtungsflüge soll es ein Sondertreffen der Vertragspartner geben. Als Termin dafür nannte Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Freitag bei einem Besuch in Belarus den 6. Juli, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete. Ob alle 34 Unterzeichnerstaaten – also auch die USA – daran teilnehmen werden, sagte Lawrow nicht. Auch zum geplanten Ort des Treffens machte er keine Angaben.

Das »Open-Skies-Abkommen« erlaubt den Unterzeichnerstaaten mehrere Beobachtungsflüge pro Jahr im Luftraum der Vertragspartner. Es wurde 1992 zwischen den NATO-Staaten und den ehemaligen Mitgliedern des Warschauer Vertrages geschlossen. 2002 trat es in Kraft. Die USA hatten im Mai erklärt, sich aus dem Abkommen zurückzuziehen. Washington wirft Moskau Vertragsverletzungen vor. Russland dementiert die Vorwürfe.

Russland und Belarus seien nicht daran interessiert, dass sich die Situation international weiter verschärfe, sagte Lawrow bei dem Besuch in Minsk. »Wir streben einen gleichberechtigten Dialog ohne Ultimaten an.« Neben Russland wollen auch viele europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich an dem Vertrag festhalten. (dpa/jW)